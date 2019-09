Revolution bei Fußball-EM? Schock für Fans - TV-Rechte verkauft

Herber Rückschlag für Öffentlich-Rechtliche

Der deutsche Fußballfan muss mittlerweile ordentlich blechen, wenn er alle Spiele der Saison sehen möchte - es kommt wohl ein neues Abo hinzu.

Köln/Mainz - Das wäre ein echter TV-Hammer. Die ARD und das ZDF könnten die Rechte an der Fußball-Europameisterschaft verlieren. Wird die EM künfitg nicht mehr im Free-TV zu sehen sein?

Konkret geht es um das Turnier 2024 - dieses findet in Deutschland statt und wird sicherlich wieder für viel Interesse sorgen. Doch viele Zuschauer können die Euro vermutlich kaum verfolgen. Die Deutsche Telekom erwarb die Live-Rechte an allen Spielen des Turniers in Deutschland, schreiben Frankfurter Allgemeine und Bild am Freitag. Damit würden ARD und ZDF leer ausgehen. Die endgültige Entscheidung werde demnach bereits in den nächsten Tagen fallen. Was würde eine Vergabe an die Telekom für deutsche Zuschauer bedeuten?

TV-Hammer bei EM 2024: Auf diese Änderungen muss sich der Fan gefasst machen

Das Turnier wird - sollte die Telekom den Zuschlag bekommen - größtenteils wohl nicht mehr im Free-TV zu sehen sein. Die Spiele sollen auf Magenta-TV laufen, das Internet-Fernsehen ist lediglich mit Telekom-Anschluss empfangbar und zudem kostenpflichtig. Sehen Zuschauer ohne Telekom also kein einziges Spiel der EM?

Nein, denn im Rundfunkstaatsvertrag steht geschrieben, dass „Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung“ kostenlos und frei zugänglich zu sehen sein müssen. Unter diese Kategorie fallen bei Europa- und Weltmeisterschaften „alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie unabhängig von einer deutschen Beteiligung das Eröffnungsspiel, die Halbfinalspiele und das Endspiel“.

TV-Hammer: Verlieren ARD und ZDF die Rechte an der EM 2024? Was ist mit dem Turnier 2020?

Bei diesen Spielen müsste die Telekom die Rechte an einen frei verfügbaren Sender weitergeben und diesem eine sogenannte Sublizenz erteilen. Dies müssen allerdings nicht zwingend die öffentlich-rechtlichen Sender sein. Die Rechte könnten beispielsweise auch an RTL weitergegeben werden. Der Sender überträgt derzeit alle Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2020 - welche übrigens definitiv bei ARD und ZDF zu sehen sein wird. Es sieht allerdings danach aus, dass es vorerst die letzte sein wird.

