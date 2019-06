Live-Ticker: Deutschland gegen Nigeria im Achtelfinale der Frauen-WM

DFB-Frauen wollen ins Viertelfinale

+ © Sebastian Gollnow/dpa Im ersten K.o.-Spiel treffen die deutschen Frauen auf das Team aus Nigeria. © Sebastian Gollnow/dpa

Im Achtelfinale der Frauen-WM in Frankreich trifft Deutschland auf Nigeria. Gegen die Afrikanerinnen sind die DFB-Frauen klarer Favorit. Die Partie im Liveticker.

Deutschland: - Nigeria: - Tore: - Schiedsrichterin: Yoshimi Yamashita (JAP)

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinale der deutschen Fußballfrauen bei der WM in Frankreich. Am Samstag um 17.30 Uhr trifft das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg im Stade des Alpes in Grenoble auf Nigeria. +++

Frauen-WM: Deutschland gegen Nigeria im Live-Ticker

Grenoble - Die DFB-Frauen dürfen weiter vom WM-Titel träumen, nachdem sie die Gruppenphase mit drei Siegen und ohne Gegentor beenden konnten. Nach den knappen aber auch verdienten Siegen gegen China und Spanien (jeweils 1:0) gelang dem Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ein 4:0 gegen Südafrika. Im Achtelfinale wartet mit Nigeria nun eine machbare Aufgabe, aufgrund des komplizierten WM-Modus wusste das deutsche Team bis Donnerstagabend allerdings nicht einmal wer denn der kommende Gegner sein wird.

Frauen-WM: Achtelfinal-Modus lässt DFB-Team warten

Insgesamt 24 Länder gehen in Frankreich an den Start. Aus den sechs Vierergruppen qualifizieren sich die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten direkt für das Achtelfinale. Darüber hinaus sind die vier besten Drittplatzierten für die Teilnahme an der Runde der letzten Acht berechtigt.

Chile brauchte gegen Thailand einen Sieg mit drei Toren Unterschied, um statt Nigeria in die K.o.-Runde einzuziehen. Beim 2:0-Sieg trafen die Südamerikanerinnen insgesamt dreimal die Latte, einmal bei einem Foulelfmeter in der 86. Minute. Brisant deshalb, weil bei einem chilenischen Sieg mit drei Toren Unterschied Brasilien der deutsche Gegner gewesen wäre.

Gegen Marta und Co. wäre die Favoritenrolle keineswegs derart leicht auszumachen gewesen, zählt Brasilien doch zu den Mitfavoriten auf den Turniersieg. Gegen Nigeria aber wäre alles andere als ein deutscher Sieg eine große Überraschung, wie der Gegnercheck verrät. Alle bisherigen sieben Duelle gegen den amtierenden Afrikameister konnten die DFB-Frauen für sich entscheiden - bei einem Torverhältnis von 22:2. Am Samstag soll diese Serie nun fortgesetzt werden.

as