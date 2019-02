Live-Ticker: Frankfurt und Leverkusen wollen daheim weiterkommen

SGE und Bayer 04 im Einsatz

Eintracht Frankfurt gegen Shaktar Donetsk und Bayer 04 Leverkusen gegen FK Krasnodar im Live-Ticker.

Nach der Champions League ist vor der Europa League. Die Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen wollen weiterkommen und ins Achtelfinale vorstoßen. Die Spiele im Live-Ticker.

Bayer 04 Leverkusen - FK Krasnodar -:- (-:-), Donnerstag, 21.00 Uhr

Frankfurt/Leverkusen - Es waren nicht die Mega-Ergebnisse. Aber es waren Resultate, mit denen beide Teams leben können: Sowohl Eintracht Frankfurt als auch Bayer 04 Leverkusen haben bei ihren Auswärtsspielen ein Unentschieden geschafft. Somit müsste daheim „nur“ gewonnen werden - was natürlich wieder einfacher klingt, als es scheint.

Die Eintracht nahm aus der Ukraine gegen Shakthar Donetsk ein 2:2 mit. In der Fremde zwei Tore zu erzielen, ist nicht verkehrt. Allerdings waren die Hessen knapp 80 Minuten in Überzahl und hätten durchaus als Sieger vom Platz gehen können. Nun müssen die Jungs von Trainer Adi Hütter in der Commerzbank Arena den Einzug in die nächste Runde perfekt machen. Man darf gespannt sein, was sich die Fans dieses Mal ausgedacht haben.

Bayer 04 Leverkusen ist aus Russland mit einem 0:0 gegen Krasnodar heimgekehrt. Während Neu-Trainer Peter Bosz seine Jungs am Wochenende perfekt einstellte (Siege gegen Bayern, Mainz und Düsseldorf), hakte es unter der Woche noch (Niederlage gegen Heidenheim, Remis im Hinspiel). Vielleicht kann die Werkself den Aufwärtstrend von der Bundesliga auf Krasnodar übertragen und die nächste Runde sichern.

