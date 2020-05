Düsseldorf gegen Schalke 04 im Live-Ticker: Pressekonferenz mit David Wagner heute um 14.30 Uhr

28. Bundesliga-Spieltag steht an

Fortuna Düsseldorf gegen den S04 im Live-Ticker. David Wagner stellt sich am Dienstag den Fragen der Medienvertreter.

Der FC Schalke 04 reist am 28. Bundesliga-Spieltag der zu Fortuna Düsseldorf. Wir berichten im Live-Ticker vom Krisen-Duell zwischen F95 und dem S04.

Mögliche Aufstellung Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Jörgensen, Hoffmann, Gießelmann - Zimmermann, Suttner - Sobottka - Berisha, Stöger - Karaman, Thommy

Mögliche Aufstellung FC Schalke 04: Schubert - Kenny, Sané, Nastasic, Oczipka - Caligiuri, McKennie, Oczipka - Schöpf - Burgstaller, Raman

Anstoß: Mittwoch (27. Mai), 20.30 Uhr

Spielstand: -:-

Tore: -

Platzverweise: -

Schiedsrichter: noch nicht bekannt

Update, Dienstag (26. Mai), 9.16 Uhr: Der FC Schalke 04 hat in der Partie bei Fortuna Düsseldorf am Mittwoch (27. Mai) einiges wiedergutzumachen. Mit einem Torverhältnis von 0:7 und zwei Niederlagen (0:4 gegen den BVB und 0:3 gegen den FC Augsburg) erwischte die Elf von Cheftrainer David Wagner (48) einen Albtraum-Neustart nach der Coronavirus-Zwangspause.

Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04: David Wagner muss auf der Pressekonferenz mit unangenehmen Fragen rechnen

Wie die sportliche Rehabilitation gelingen könnte, wird David Wagner womöglich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel verraten. Diese findet heute (26. Mai) um 14.30 Uhr statt.

Bei dieser Gelegenheit kann der 48-Jährige auch Stellung zur Verletzung von Suat Serdar (23) nehmen. Der 23-Jährige droht womöglich für den Rest der Rückrunde auszufallen. Für den FC Schalke 04 würde das einen schweren personellen Rückschlag bedeuten.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04. Der Anstoß in der Merkur Spiele-Arena erfolgt am Mittwoch (27. Mai) um 20.30 Uhr. +++

Vorbericht: Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 im Live-Ticker

Auf den S04 warten vorentscheidende Tage in der Bundesliga. Am Sonntag (24. Mai) empfing der FC Schalke 04 zunächst den FC Augsburg (der Ticker zum Nachlesen)*. Dort erlebte der S04 bereits ein 0:3-Debakel.

Nur drei Tage später wartet mit Fortuna Düsseldorf ein weiteres Kellerkind auf den FC Schalke 04*. Trainer David Wagner (48) sprach deshalb von einer Woche, "in der Vorentscheidungen fallen werden. Keine Entscheidungen, aber Vorentscheidungen".

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 im Live-Ticker: S04 geht nicht als Favorit in "vorentscheidende Woche"

Doch gegen den vermeintlich machbaren Gegner aus Düsseldorf ist für den S04 (alle Schalke-Texte auf RUHR24.de)* Vorsicht angesagt. Die Fortuna steht derzeit auf dem Relegationsplatz 16 und hat dementsprechend nicht minder großes Interesse daran, die Partie gegen Schalke für sich zu entscheiden.

Von den jüngsten sieben Bundesliga-Spielen ging für die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler (51) zudem nur eines verloren (1:4 gegen Borussia Mönchengladbach) - allerdings konnte auch nur eines gewonnen werden (2:0 gegen den SC Freiburg). Fünfmal trennte man sich mit einem Remis. Wie auch am Sonntag (24. Mai) in Köln, obwohl man bis zur 88. Minute 2:0 führte.

+ Szene aus der Hinrunde: Schalke-Verteidiger Ozan Kabak trifft zum 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf (Endstand: 3:3) © Bernd Thissen / dpa

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 im Live-Ticker: Ozan Kabak ist zurück, Bangen um Amine Harit

Der FC Schalke 04 geht eigentlich individuell deutlich besser besetzt, aber nicht als Favorit in das Kräftemessen mit der Fortuna. Mit Ozan Kabak (20) kehrt vermutlich ein Leistungsträger in die Innenverteidigung zurück.

Sorgen bereiten unterdessen Jean-Clair Todibo (20) und Amine Harit (22). Während ersterer trotz Sprunggelenksblessur für die Spiele in der kommenden Woche eine Option sein könnte, stellte Schalke-Trainer David Wagner bei Amine Harit noch keinen Comeback-Termin in Aussicht. Der Marokkaner laboriert an einer Innenbandverletzung. Zudem fällt Suat Serdar (23) vorerst aus.

