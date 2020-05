Düsseldorf gegen Schalke 04 im Live-Ticker: Schiedsrichter steht fest

28. Bundesliga-Spieltag steht an

Fortuna Düsseldorf empfängt den FC Schalke 04. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Welz. Hier der Live-Ticker.

Mögliche Aufstellung Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Jörgensen, Hoffmann, Gießelmann - Zimmermann, Suttner - Sobottka - Berisha, Stöger - Karaman, Thommy

Mögliche Aufstellung FC Schalke 04: Schubert - Kenny, Sané, Nastasic, Oczipka - Caligiuri, McKennie, Schöpf, Matondo - Burgstaller, Raman

Anstoß: Mittwoch (27. Mai), 20.30 Uhr

Spielstand: -:-

Tore: -

Platzverweise: -

Schiedsrichter: Tobias Welz (42, Wiesbaden)

Update, Mittwoch (27. Mai), 11.18 Uhr: Schiedsrichter Tobias Welz (42) leitet die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04 (live im TV und Live-Stream)*. Für den 42-Jährigen wird es die elfte Partie mit S04-Beteiligung sein.

Die Bilanz ist dabei ziemlich ausgeglichen. Wenn Tobias Welz ein Spiel des FC Schalke 04 geleitet hat, gab es in zehn Partien vier Siege, vier Niederlagen und zwei Unentschieden.

Fortunan Düsseldorf - FC Schalke 04 im Live-Ticker: S04 und F95 haben gute Erfahrungen wegen Schiedsrichter Tobias Welz

In dieser Saison pfiff der Polizeibeamte die S04-Partie gegen den 1. FC Köln (1:1) und verteilte dabei vier gelbe Karten. Gute Erfahrungen hat Fortuna Düsseldorf mit ihm übrigens auch gemacht.

In der 1. und 2. Liga kommen 14 Spiele für Fortuna Düsseldorf unter der Leitung von Schiedsrichter Tobias Welz zusammen. Dabei gelangen acht Siege und vier Unentschieden, während zwei Partien verloren gingen.

Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 im Live-Ticker: Schiedsrichter ist Tobias Welz

Anders als beim FC Schalke 04 leitete Schiedsrichter Tobias Welz in dieser Saison noch keine Partie von Fortuna Düsseldorf. Die bis dato letzte Partie datiert vom 5. Mai 2019 gegen den SC Freiburg (1:1), bei der er beteiligt war.

Update, Mittwoch (27. Mai), 08.24 Uhr: Es ist so weit, heute steht das nächste Krisenduell für den S04 an. Die "Knappen" sind in der Landeshauptstadt zu Gast.

Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 im Live-Ticker: Nächstes Krisenduell für den S04

Fortuna Düsseldorf steht auf dem Relegationsplatz 16 und hat 13 Punkte Rückstand auf den Tabellenachten FC Schalke 04. Während der S04 seit neun Spielen nicht mehr gewinnen konnte, konnte die Fortuna in den vergangenen zehn Partien auch nur einmal siegen.

Stattdessen ist das Team von Trainer Uwe Rösler (51) Spezialist, was Unentschieden angeht. Inklusive des DFB-Pokal-Spiels im Viertelfinale, gingen die verfangenen fünf Spiele alle Remis aus.

Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 im Live-Ticker: David Wagner sieht sechs Probleme beim S04

Update, Dienstag (26. Mai), 19.36 Uhr: Die Königsblauen müssen unbedingt die Trendwende schaffen. Schalke-Trainer David Wagner sieht in seiner S04-Fehleranalyse vor allem sechs Probleme.

Update, Dienstag (26. Mai), 15.13 Uhr: Eines steht schon einmal fest: Jean-Clair Todibo (20) kehrt in den Kader des S04 zurück. Der Innenverteidiger hatte sich im Revierderby gegen den BVB (0:4) verletzt und musste zur Halbzeitpause ausgewechselt werden.

Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 im Live-Ticker: Jean-Clair Todibo zurück im S04-Kader

Jean-Clair Todibo wird für Schalke damit genauso gegen Fortuna Düsseldorf zur Verfügung stehen, wie Weston McKennie (21), der angeschlagen war. Für Amine Harit (22) kommt das Spiel hingegen noch zu früh.

Der offensive Mittelfeldspieler ist noch nicht wieder im Training und wird daher auch noch nicht einmal für das kommende Wochenende infrage kommen. Ozan Kabak (20) ist hingegen ein Kandidat für die Startelf.

Update, Dienstag (26. Mai), 13.11 Uhr: Um 14.30 Uhr findet die virtuelle Pressekonferenz des S04 statt. Was der Trainer dann wohl alles sagt?

Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 im Live-Ticker: S04-Fans diskutieren über Nachfolger für David Wagner

Nach der Schalke-Pleite gegen den FC Augsburg lieferte David Wagner eine Bankrotterklärung ab*. Die ersten Fans diskutieren sogar bereits über einen prominenten Nachfolger.

Update, Dienstag (26. Mai), 9.16 Uhr: Der FC Schalke 04 hat in der Partie bei Fortuna Düsseldorf am Mittwoch (27. Mai) einiges wiedergutzumachen. Mit einem Torverhältnis von 0:7 und zwei Niederlagen (0:4 gegen den BVB und 0:3 gegen den FC Augsburg) erwischte die Elf von Cheftrainer David Wagner (48) einen Albtraum-Neustart nach der Coronavirus-Zwangspause.

Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04 im Live-Ticker: David Wagner muss mit unangenehmen Fragen rechnen

Wie die sportliche Rehabilitation gelingen könnte, wird David Wagner womöglich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel verraten. Diese findet heute (26. Mai) um 14.30 Uhr statt.

Bei dieser Gelegenheit kann der 48-Jährige auch Stellung zur Verletzung von Suat Serdar (23) nehmen. Der 23-Jährige droht womöglich für den Rest der Rückrunde auszufallen. Für den FC Schalke 04 würde das einen schweren personellen Rückschlag bedeuten.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04. Der Anstoß in der Merkur Spiele-Arena erfolgt am Mittwoch (27. Mai) um 20.30 Uhr. +++

Vorbericht: Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 im Live-Ticker

Auf den S04 warten vorentscheidende Tage in der Bundesliga. Am Sonntag (24. Mai) empfing der FC Schalke 04 zunächst den FC Augsburg (der Ticker zum Nachlesen)*. Dort erlebte der S04 bereits ein 0:3-Debakel.

Nur drei Tage später wartet mit Fortuna Düsseldorf ein weiteres Kellerkind auf den FC Schalke 04*. Trainer David Wagner (48) sprach deshalb von einer Woche, "in der Vorentscheidungen fallen werden. Keine Entscheidungen, aber Vorentscheidungen".

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 im Live-Ticker: S04 geht nicht als Favorit in "vorentscheidende Woche"

Doch gegen den vermeintlich machbaren Gegner aus Düsseldorf ist für den S04 (alle Schalke-Texte auf RUHR24.de)* Vorsicht angesagt. Die Fortuna steht derzeit auf dem Relegationsplatz 16 und hat dementsprechend nicht minder großes Interesse daran, die Partie gegen Schalke für sich zu entscheiden.

Von den jüngsten sieben Bundesliga-Spielen ging für die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler (51) zudem nur eines verloren (1:4 gegen Borussia Mönchengladbach) - allerdings konnte auch nur eines gewonnen werden (2:0 gegen den SC Freiburg). Fünfmal trennte man sich mit einem Remis. Wie auch am Sonntag (24. Mai) in Köln, obwohl man bis zur 88. Minute 2:0 führte.

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 im Live-Ticker: Ozan Kabak ist zurück, Bangen um Amine Harit

Der FC Schalke 04 geht eigentlich individuell deutlich besser besetzt, aber nicht als Favorit in das Kräftemessen mit der Fortuna. Mit Ozan Kabak (20) kehrt vermutlich ein Leistungsträger in die Innenverteidigung zurück.

Sorgen bereiten unterdessen Jean-Clair Todibo (20) und Amine Harit (22). Während ersterer trotz Sprunggelenksblessur für die Spiele in der kommenden Woche eine Option sein könnte, stellte Schalke-Trainer David Wagner bei Amine Harit noch keinen Comeback-Termin in Aussicht. Der Marokkaner laboriert an einer Innenbandverletzung. Zudem fällt Suat Serdar (23) vorerst aus.

