"Fiiiiiiinnaaaaalleeeeee!“ - Weltmeister gratulieren den jungen Wilden

Am Sonntag gegen Chile

Die „jungen Wilden" (v.l.) Sebastian Rudy, Amin Younes, Joshua Kimmich, Benjamin Henrichs und Jonas Hector.

Die junge deutsche Nationalmannschaft steht im Finale des Confed Cup - und die Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels gratulieren.

"Fiiiiiiinnaaaaalleeeeee! Super gemacht", schrieb Thomas Müller vom Rekordmeister Bayern München bei Twitter unmittelbar nach dem 4:1 (2:0) im Halbfinale gegen Mexiko am Donnerstag (hier finden Sie unseren Liveticker zum Nachlesen).

Mats Hummels schloss sich mit Applaus an, Sami Khedira schrieb: "Top-Leistung gegen einen starken Gegner! Gratulation." Jerome Boateng war begeistert: "Ich bin stolz auf euch, Jungs!" Und Mesut Özil kommentierte: "Yeees! Finale. Bin wirklich glücklich für euch, Jungs!" Auch WM-Kapitän Philipp Lahm schickte Glückwünsche.

29. Juni 2017

Bundestrainer Joachim Löw hat einen jungen und unerfahrenen Kader nach Russland mitgenommen, er will bei der Mini-WM aus den vielen Talenten die Weltmeister von morgen filtern. Alle Superstars wie Müller, Özil, Manuel Neuer oder Toni Kroos werden geschont.

Am Sonntag (20.00 Uhr MESZ/ZDF) spielt die deutsche Mannschaft im Finale gegen Chile. Bei tz.de erfahren Sie, wie Sie das Finale gegen Chile live im TV und im Livestream sehen können.

Joachim Löw (Bundestrainer) sagte: "So haben wir uns das vor dem Turnier erhofft, aber nicht erwartet. Die Jungs machen das super. Die Spieler haben heute den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gemacht. Sie haben dem Druck standgehalten."

Juan Carlos Osorio (Trainer der mexikanischen Nationalmannschaft): "Ich glaube, dass wir mehr verdient gehabt hätten. Wir waren sehr häufig in der anderen Hälfte, aber nicht effizient genug. In der Abwehr hatten wir zu große Lücken, dafür haben wir 25 Schüsse abgegeben. Der Sieg der Deutschen war verdient, aber das Ergebnis sieht so klar aus - das war es nicht."

