Schalke 04 gegen Wehen Wiesbaden: Reis kann über Jammer-Ausrede nur lachen

Schalke 04 ist im Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden gefordert. RUHR24 berichtet im Live-Ticker über die Partie am Ende einer turbulenten S04-Woche.

Mögliche Aufstellung Wehen Wiesbaden: Stritzel - Mockenhaupt, Mathisen, Carstens - Goppel, Heußer, Fechner, Rieble - Kovacevic, Froese, Prtajin

Mögliche Aufstellung FC Schalke 04: Müller - Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Latza, Seguin - Ouedraogo - Kozuki, Terodde, Kabadayi

Begegnung: Wehen Wiesbaden - FC Schalke 04

Anpfiff: Samstag (2. September), 13 Uhr

Schiedsrichter: Florian Exner (32, Münster)

Wehen Wiesbaden gegen Schalke 04: Der Vorbericht zum Zweitliga-Showdown

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Zweitliga-Spiels Wehen Wiesbaden gegen den FC Schalke 04. Anpfiff ist am Samstag (2. September) um 13 Uhr. RUHR24 berichtet live über die wegweisende Partie. +++

Gelsenkirchen – Eine turbulente Woche endet für den S04 mit einem Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden. Für die „Knappen“ ist die Partie in vielerlei Hinsicht richtungsweisend, denn es kriselt gehörig in Gelsenkirchen.

Schalke 04 steht gegen Wehen Wiesbaden unter großem Druck.

Gerald Asamoah, Leiter der Schalker Lizenzspielerabteilung, machte zunächst ein erschreckendes Eingeständnis: „Momentan“, so die Vereinslegende, könne man keinen schönen Fußball anbieten. In Wiesbaden wolle man über den Kampf zum Erfolg kommen. Zauberfußball ist am Samstag also nicht zu erwarten.

Turbulente Schalke-Woche vor Wiesbaden-Duell: Berater- und Trainings-Ärger beim S04

Dazu sickerten weitere Schalke-Interna durch: Es brodelt beim S04 derzeit auf allen Ebenen. Zwischen Mannschaft und Trainer soll es erste Risse geben. Verhandlungen bezüglich der auslaufenden Verträge von Trainer Thomas Reis und Sportvorstand Peter Knäbel liegen aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf Eis oder werden erst später aufgenommen.

Als wäre das nicht genug, schlug ein Bericht der Sport Bild auf dem Berger Feld ein. Stefan Backs, Berater von Schalke-Torwart Ralf Fährmann, erhob schwere Vorwürfe im Hinblick auf den Umgang mit seinem zur Nummer zwei degradierten Schützling. Eine Schalke-Legende würde „zerstört“, sagte er.

Doch die Sport Bild brachte noch ein weiteres Thema auf die Agenda. Laut des Berichts seien die Schalke-Profis der Meinung, dass das Training zu hart sei. Die zahlreichen Verletzungen würden Kabinen-intern auch darauf zurückgeführt, berichtete das Sportmagazin.

Schalke-Training zu hart? Thomas Reis lacht über Jammer-Berichte

Auf der Pressekonferenz vor dem S04-Spiel gegen Wehen Wiesbaden reagierte Reis auf die Kritik. Auffällig: Schon beim Stellen der Frage fing der Fußballlehrer auf dem Podest an zu lachen. Dann holte der 49-Jährige aus.

„Ich kann behaupten, dass meine Steuerung sehr, sehr gut ist. Ich steuere seit Jahren so.“ Es sei zwar ärgerlich, wenn in kurzer Zeit viele Spieler auf einmal ausfielen. Ein Trainingsproblem sieht Reis darin aber nicht. „Ich denke, man sollte schon in der Lage sein, 60 bis 90 Minuten Training pro Tag absolvieren zu können.“

Ohnehin glaubt der Schalker-Chefcoach aber nicht, dass die Belastung im Training tatsächlich ein Thema in der Kabine sei. Reis dazu: „Wir haben das mit der Mannschaft besprochen. Ich habe nicht eine Rückmeldung bekommen, dass ich mein Training verändern muss oder dass wir nur noch eine halbe Stunde am Tag trainieren sollen.“