Schalke-Finale gegen RB Leipzig: S04-Wiedersehen fällt offenbar aus

Der FC Schalke 04 gastiert am 34. Bundesliga-Spieltag bei RB Leipzig und muss unbedingt punkten. Alles zum S04-Spiel hier im Live-Ticker.

Mögliche Aufstellung RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Klostermann, Orban, Halstenberg - Laimer, Haidara - Szoboszlai, Olmo - Werner, Nkunku

Mögliche Aufstellung FC Schalke 04: Fährmann - Brunner, van den Berg, Kaminski, Matriciani - Krauß, Kral - Zalazar - Karaman, Polter, Bülter

Anstoß: Samstag (27. Mai), 15.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: noch nicht bekannt

Schalke 04 gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Der Vorbericht zum Spiel am 34. Spieltag

+++ Hallo und herzlich willkommen zum RUHR24-Live-Ticker des Spiels RB Leipzig gegen den FC Schalke 04. Die Partie am 34. Bundesliga-Spieltag wird am Samstag (27. Mai) um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena angepfiffen. +++

Gelsenkirchen/Leipzig – Das Saison-Finale steht an! Der FC Schalke 04 muss in Leipzig unbedingt punkten, um den ersten Abstiegsrang überhaupt noch verlassen zu können. Doch beim Tabellendritten steht der S04 vor einer schwierigen Aufgabe. Das Hinspiel endete 1:6 aus königsblauer Sicht.

Schalke 04 bei RB Leipzig mit großer Fan-Unterstützung trotz Ticket-Ärger

Zwar ist RB Leipzig bereits für die Champions League qualifiziert und könnte sich für das Pokalfinale am 3. Juni schonen, doch vor heimischer Kulisse dürften sich die Sachsen gegen den Tabellen-17. aus Gelsenkirchen keine Blöße geben wollen. Die Königsblauen reisen mit großer Fan-Unterstützung an, wenngleich RB den Schalke-Fans beim Abstiegsfinale ein Bein stellen will.

Denn beim Bundesliga-Dritten fand kein freier Ticketverkauf statt, nur bestimmte RB-Fangruppierungen durften eine Karte kaufen. Der FC Schalke 04 gilt laut „Die falsche 9“ aber als der Klub mit den meisten Auswärtsfahrern unter den Fans. Im Schnitt begleiteten 6.563 Anhänger den S04 bei Auswärtsspielen. Auch in Leipzig dürften trotz der Ticket-Einschränkung viele blau-weiße Trikots im Stadion zu sehen.

Schalke-Finale gegen RB Leipzig: S04-Wiedersehen fällt offenbar aus

Brisanz birgt nicht nur die sportliche Konstellation des FC Schalke 04, der punkten und zugleich auf einen Ausrutscher des VfB Stuttgart (Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim) und VfL Bochum (Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen) hoffen muss. Der S04 trifft auch erstmals auf Ex-Sportdirektor Rouven Schröder, der mittlerweile bei RB Leipzig angestellt ist.

Doch laut Bild-Informationen soll der 47-Jährige beim Spiel gegen die Königsblauen nicht im Stadion weilen. Das Wiedersehen fällt offenbar aus.

Schalke 04 gegen RB Leipzig: Wer steht im S04-Tor?

Spannend wird auch sein, wer im Schalker Tor steht. Muss Alexander Schwolow beim S04 auf die Tribüne? Der Keeper patzte zuletzt beim 2:2-Remis gegen Eintracht Frankfurt. Die etatmäßige Nummer eins Ralf Fährmann ist nach seiner Verletzung zurück im Training.

S04-Trainer Thomas Reis sagte am Donnerstag (25. Mai) auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen RB Leipzig: „Ralle hat soweit das Training absolviert. Wir werden morgen nochmal gemeinsam sprechen. Bislang sieht alles sehr stabil aus.“ Wer letztlich spielt, das erfahren Fans hier im S04-Live-Ticker von RUHR24.