S04-Kraftakt reicht nicht: Schalke 04 steigt aus der Bundesliga ab

34. Spieltag

+ © Tim Rehbein/RHR-FOTO Der FC Schalke 04 ist abgestiegen. © Tim Rehbein/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 kämpft sich gegen RB Leipzig stark zurück. Doch es reicht am Ende nicht. Der S04 ist aus der Bundesliga abgestiegen.

Aufstellung RB Leipzig: Nyland - Simakan, Klostermann, Orban, Halstenberg (61. Raum) - Laimer (61. Schlager), Haidara (46. Kampl) - Olmo, Forsberg (68. Szoboszlai) - Nkunku, Werner (61. Poulsen)

Aufstellung FC Schalke 04: Fährmann - Brunner, van den Berg, Kaminski, Matriciani (70. Ouwejan) - Latza (75. Karaman), Kral - Zalazar (57. Mohr) - Drexler, Polter, Bülter

Anstoß: Heute (27. Mai), 15.30 Uhr

Endstand: 4:2 (2:1)

Tore: 1:0 Laimer (10.), 2:0 Nkunku (19.), 2:1 Kaminski (28.), 2:2 (49./ET), 3:2 Poulsen (82.), 4:2 Nkunku (90.+4)

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Harm Osmers (38, Hannover)

17.49 Uhr: „Ich bin stolz für diesen Verein arbeiten zu dürfen, der so tolle Fans hat“, sagt Sportvorstand Peter Knäbel am Sky-Mikro. Wir beenden an dieser Stelle den Live-Ticker. Kopf hoch an alle Schalker, wir sind uns bei RUHR24 sicher: Der FC Schalke 04 kommt zurück in die erste Bundesliga!

Schalke 04 abgestiegen: S04-Fans muntern das Team lautstark auf

17.42 Uhr: Wenn man die Schalke-Fans sieht, könnte man nicht denken, dass der S04 soeben abgestiegen ist. „Asoziale Schalker“ heißt es nun, während die Spieler weiterhin betrübt auf dem Rasen vor der Kurve stehen.

17.40 Uhr: Wahnsinn, was in Leipzig abgeht! Die Schalke-Fans feiern ihr Team lautstark, singen immer weiter und muntern die Mannschaft auf. „Simon Terodde, Simon Terodde“ schallt es durch das Rund - ein spezieller Abschied für den Stürmer.

17.35 Uhr: RB Leipzig ehrt währenddessen Christopher Nkunku mit der Torjägerkanone. 16 Treffer reichen - gemeinsam mit Niclas Füllkrug von Werder Bremen - für diesen Titel. Die Schalker singen nun wieder „Blau und Weiß ein Leben lang“ - deutlich lauter als die Leipziger Fangesänge für Nkunku.

17.33 Uhr: „S04, wir sind da, jedes Spiel, ist doch klar! Ob ganz unten oder oben, wir sind da“, singen die Schalke-Fans lautstark.

17.31 Uhr: Die Leipzig-Fans feiern zu „Freed from Desire“, während die Schalker Spieler weinend vor den Fans in der Kurve stehen. Eine komische Szenerie. Fährmann sitzt alleine auf der S04-Bank und blickt ins Leere.

17.28 Uhr: Szenen, die es beim Abstieg 2021 nicht gab: Die Fans des S04 singen „Blau und Weiß ein Leben lang“ und klatschen Beifall für die Spieler, die gerade zur Fankurve gehen. Für einige Spieler ist es ihr letztes Spiel im königsblauen Trikot gewesen.

17.25 Uhr: Die Schalker sinken zu Boden. Fährmann ist untröstlich, auch bei Terodde und weiteren Spielern sind Tränen zu sehen. Was für ein bitterer Verlauf. Der S04 hat sich stark zurückgekämpft, nicht nur heute, sondern in der gesamten Rückrunde. Das 2:3 hat Schalke heute das Genick gebrochen, bis dahin war alles möglich. Ein Tor hatte für die Relegation gefehlt, ehe RB noch zweimal traf.

S04-Kraftakt reicht nicht: Schalke 04 steigt aus der Bundesliga ab

17.24 Uhr: Schluss, Aus, vorbei. Der FC Schalke 04 ist aus der Bundesliga abgestiegen. Ein Kraftakt in Leipzig reicht leider nicht aus. Am Ende verliert Schalke mit 2:3 bei RB und muss nach dem Abstieg 2021 und Wiederaufstieg 2022 den erneuten Abstieg hinnehmen. Im Juli geht es dann in der zweiten Liga weiter. Wir fühlen mit euch, liebe Schalke-Fans!

90.+4 Minute: Nkunku hebt den Ball über Fährmann hinweg ins Tor. 4:2 für RB. Bei Fährmann fließen die Tränen...

90.+4 Minute: Tor für Leipzig.

90.+3 Minute: Karaman nochmal, aber Nyland hält.

90.+2 Minute: Ein Szoboszlai-Schuss knallt am Tor vorbei.

90.+1 Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit.

90. Minute: Nkunku nochmal, Fährmann pariert den Schuss in die linke untere Ecke.

88. Minute: S04 versucht es nochmal, Bülter trifft das Außennetz. Bei einigen S04-Fans fließen schon Tränen.

87. Minute: Szoboszlai streift mit einem Schuss über das Tor das Tornetz.

86. Minute: Olmo bedient Szoboszlai nach einem Doppelpass. Fährmann hält den zentral platzierten Schuss von der Strafraumgrenze. Der S04 scheint platt, kann auch nicht mehr wechseln. RB macht das Spiel.

85. Minute: Fast das 4:2! Nkunku kontert erneut, dribbelt van den Berg aus und trifft dann lediglich den Pfosten.

84. Minute: Die Schalker pushen sich, die ganze Bank steht an der Bande. Aber schafft es der S04 jetzt nochmal zurückzukommen? Angesichts der letzten 35 Minuten erscheint das eher unwahrscheinlich.

Schalke 04 gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Poulsen knockt S04 aus

82. Minute: Leipzig kontert über Nkunku auf links, der bedient den mitgelaufenen Poulsen, der sicher zum 3:2 trifft. War es das für den S04?

82. Minute: Tor für Leipzig.

81. Minute: Die Ecke bringt zunächst nichts ein, aber dann kann Ouwejan nochmal flanken. Kral kommt zum Kopfball, aber zu harmlos. Währenddessen erzielt Stuttgart das 1:1. Das ändert aber nichts an der Ausgleichslage, Schalke braucht ein Tor.

80. Minute: Brunner versucht es von halbrechts, Leipzig blockt zur Ecke.

79. Minute: Drexler schickt Ouwejan, der aber bei seiner Flanke nicht mehr richtig Druck hinter den Ball bekommt.

Schalke 04 gegen RB Leipzig im Live-Ticker: S04 braucht noch ein Tor

78. Minute: Schalke muss jetzt alles nach vorne werfen, nur ein Sieg zählt. Thomas Reis pusht seine Spieler nochmal an.

77. Minute: Jetzt ist die Nachricht bei den Schalke-Fans angekommen, die völlig ausrasten. Lautstark feuern sie ihr Team an.

76. Minute: Tor in Stuttgart! Die TSG führt mit 1:0. Schalke und Stuttgart sind nun punktgleich, der VfB hat das deutlich bessere Torverhältnis. Weiter braucht der S04 ein Tor...

Schalke 04 gegen Leipzig im Live-Ticker: Latza muss runter

75. Minute: Latza muss raus, Karaman kommt rein. Karaman geht ins offensive Mittelfeld, Drexler agiert nun eher als Achter neben Kral.

74. Minute: Latza hat auch Probleme und sitzt am Boden.

74. Minute: Olmo hat auf links Platz, schickt Poulsen, aber Fährmann geht dazwischen, ehe der Däne abschließen kann.

72. Minute: RB kontrolliert mittlerweile wieder das Geschehen. Der S04 lauert aber auf Chancen, bleibt weiter aggressiv. Nur Chancen spielt sich Schalke seit dem Ausgleich nicht heraus.

Schalke 04 gegen Leipzig im Live-Ticker: Ouwejan für angeschlagenen Matriciani drin

70. Minute: Klostermann bekommt den Ellbogen von Polter ab und bleibt liegen. Auch er muss behandelt werden. Schalke bringt Ouwejan für Matriciani.

69. Minute: Matriciani macht vorerst weiter.

68. Minute: Szoboszlai kommt für Forsberg bei Leipzig, während Matriciani behandelt werden muss. Er ist bei einer Szene ausgerutscht und packte sich direkt an den linken hinteren Oberschenkelmuskel.

67. Minute: Raum versucht es von halblinks, Fährmann greift im Nachfassen sicher zu, ehe Poulsen an den Ball kommt.

64. Minute: Schalke aggressiv im Zweikampf, Bülter erobert den Ball von Nkunku. Und wieder geraten Polter und Orban nach Bülter-Pass aneinander, Polter fällt, aber kein Foul. Polter muss aufpassen, dass er nicht noch einmal Gelb sieht wegen einer möglichen Schwalbe.

62. Minute: Polter und Orban rasseln im Strafraum ineinander, Schalke protestiert. Aber es war wohl eher ein Foul des S04-Stürmers, der erst einmal wegen Meckerns Gelb sieht.

Schalke 04 gegen Leipzig im Live-Ticker: Wechsel auf beiden Seiten

61. Minute: Leipzig wechselt dreifach: Schlager für Laimer, Poulsen für Werner und Raum für Halstenberg.

60. Minute: Flanke Brunner auf Polter, dessen Seitfallzieher fliegt aber am Tor vorbei.

57. Minute: Mohr kommt für Zalazar, der etwas verärgert wirkt. Mohr soll jetzt mit Flanken in die Mitte den Stürmer Polter bedienen, Drexler geht in die Mittelfeld-Mitte.

56. Minute: Schalke versucht sich ins Spiel zu kämpfen, Leipzig hat aktuell die Oberhand. Olmo foult Latza.

Schalke 04 gegen Leipzig im Live-Ticker: Fährmann mit drei Paraden hintereinander

54. Minute: Fährmann wieder zur Stelle, jetzt gegen Werner, der im Eins-gegen-Eins scheitert.

53. Minute: Und wieder Fährmann! Leipzig zeigt eine Reaktion, Halstenberg hat viel Platz und zieht zentral von der Strafraumgrenze ab. Fährmann pariert den Schuss ins linke Eck.

52. Minute: Nkunku versucht es aus 25 Metern, aber Fährmann packt beim unplatzierten Schuss sicher zu.

50. Minute: Wahnsinn, das Stadion bebt. Die Schalker Fans machen eine wahnsinnige Stimmung und treiben ihr Team an. Ein Tor fehlt dem S04 aktuell noch...

Schalke 04 gegen Leipzig im Live-Ticker: Der S04 ist wieder da!

49. Minute: Nyland spielt den Ball kurz im Strafraum, Drexler geht dazwischen, der Ball geht zu Bülter, der Nyland überwindet. Orban will auf der Linie klären, schießt aber ins eigene Tor. 2:2!

49. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOR FÜR SCHALKE!

48. Minute: Kral flankt per Außenrist von links, aber Nyland packt sicher zu. In der Mitte wäre jedoch auch kein Abnehmer gewesen.

47. Minute: Der S04 legt wieder los, Drexler will von rechts flanken, aber Leipzig blockt zur Ecke.

46. Minute: Leipzig bringt Kampl für Haidara.

16.33 Uhr: Die zweite Halbzeit beginnt!

16.18 Uhr: Halbzeitpause in Leipzig! Was für ein bitterer Beginn für den S04, der überhaupt nicht in der Partie war. Aber seit dem Kaminski-Anschlusstor spielt fast ausschließlich Schalke 04. Der Ausgleich liegt in der Luft. Allerdings braucht der S04 bei den aktuellen Ergebnissen unbedingt einen Sieg. Bochum führt 2:0 gegen zehn Leverkusener, in Stuttgart steht es noch 0:0.

Schalke 04 gegen Leipzig im Live-Ticker: VAR-Entscheidung zugunsten des S04

45.+3 Minute: Kein Elfmeter! Nkunku ist wohl über die eigenen Füße gestolpert, kein Foulspiel von Drexler.

45.+1 Minute: Halstenberg geht durch, will auf Nkunku querlegen, der möglicherweise von Drexler kurz vor der Torlinie zu Fall gebracht wird. Der VAR greift ein.

43. Minute: Matriciani flankt von links, Polter legt ab auf Latza, dessen Schuss aber abgeblockt wird.

42. Minute: Es geht echt ordentlich zur Sache. Simakan und Zalazar rasseln ineinander, der Leipziger bleibt liegen. Geht aber weiter für ihn.

41. Minute: Haidara sieht Gelb nach einem Foul an Zalazar.

39. Minute: Haidara nimmt Kral den Ball im Mittelfeld ab, marschiert über 30 Meter und zieht in die rechte untere Ecke ab, aber Fährmann ist zur Stelle und pariert zur Ecke.

37. Minute: Zalazar! Wieder per Kopf, so wie eben. Dieses Mal knapp am Tor vorbei.

36 Minute: Puh, der VfL Bochum führt 2:0 gegen Leverkusen.

35. Minute: Orban foult Bülter, erwischt ihn mit dem Stollen an der Hacke. Bülter bleibt zunächst liegen, macht aber weiter. Unterdessen schnappt sich Reis Verteidiger Kaminski für ein Gespräch.

Schalke 04 gegen Leipzig im Live-Ticker: S04 geht früh ins Risiko

34. Minute: Der S04 geht jetzt schon hohes Risiko und greift hoch an. Soeben war Brunner als Rechtsverteidiger in der Sturm-Reihe zu sehen. Volles Risiko für den Klassenerhalt. Kein einfaches Unterfangen gegen konterstarke Leipziger.

33. Minute: Zalazar! Drexler bedient den Uruguayer, der aus zehn Metern von halbrechts abzieht, aber Nyland macht das kurze Eck zu und blockt ab.

32. Minute: Drexler will Kral auf rechts im Strafraum schicken, doch der Pass ist zu weit und geht ins Toraus. Schalke ist nach dem Treffer zum 1:2 nun drin im Spiel und drängt auf den Ausgleich.

31. Minute: Bülter legt im Strafraum per Kopf auf Zalazar, dessen Kopfball auf das Tor aber zu harmlos ist.

29. Minute: Ein verrücktes Spiel, der Ballbesitz ist ausgeglichen, Leipzig hat aber die bessere Spielkontrolle. Es schien schon fast entschieden, doch jetzt schlägt Schalke zurück und spielt mutig nach vorne! Noch ist hier nichts entschieden.

Schalke 04 gegen Leipzig im Live-Ticker: Kaminski macht S04 wieder Hoffnung

28. Minute: Zalazar Ecke, Kaminski köpft den Ball rein. Die Hoffnung ist wieder da! Das Stadion bebt auf königsblauer Seite. Nur noch 1:2 aus Schalker Sicht.

28. Minute: TOOOOOOOOOR FÜR SCHALKE!

Schalke 04 gegen Leipzig im Live-Ticker: Nkunku fast mit dem 3:0

26. Minute: Glück für den S04! Nkunku wird geschickt, läuft alleine auf Fährmann zu. Doch dann kommt Kaminski noch von hinten und bekommt die Fußspitze an den Ball, Fährmann kann schließlich klären.

25. Minute: Polter und Orban rasseln ineinander im Zweikampf, es geht für beide aber weiter.

24. Minute: Eine Ecke für S04 folgt, Aber Leipzig köpft die Hereingabe von Zalazar locker weg.

23. Minute: Bülter versucht es mal im Alleingang, sein Schuss aus 25 Metern wird von Haidara aber geblockt.

21. Minute: Brunner sieht Gelb nach einem Foulspiel. Seine Fünfte, er würde theoretisch in der Relegation fehlen, falls der S04 diese noch erreicht.

20. Minute: Aus Bochum die Nachricht: Der VfL führt 1:0 gegen Leverkusen.

Schalke 04 gegen Leipzig im Live-Ticker: RB führt den S04 vor

19. Minute: War es das schon für den S04? Schalke wird hier regelrecht vorgeführt, ein Debakel bahnt sich an. Nkunku tanzt die halbe Schalker Abwehr aus, kann den Kopf nochmal aufrichten und trifft zentral vor dem Tor ins rechte untere Eck. 2:0 für Leipzig.

19. Minute: Tor für Leipzig.

17. Minute: Da hier auf dem Platz aktuell nicht viel passiert, zwei Nachrichten von anderen Plätzen: Der FC Bayern führt 1:0, der BVB liegt 0:1 hinten. Alles zum BVB-Spiel gegen Mainz 05 gibt es auch hier im Live-Ticker von RUHR24.

16. Minute: Schalke greift über links an und kommt mit Kral durch, der passt auf Zalazar, der aber im Strafraum über den Ball tritt.

14. Minute: Der S04 ist geschockt. Leipzig gibt Vollgas, greift früh an. Schalke kommt kaum aus der eigenen Hälfte heraus.

12. Minute: Bitter aus S04-Sicht auch: Adli hat für Leverkusen in Bochum schon nach zehn Minuten Rot gesehen wegen einer Tätlichkeit.

Schalke 04 gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Früher Schock für den S04

10. Minute: Olmo wird lang geschickt, Fährmann pariert den Schuss zunächst, aber der Ball landet im Strafraum direkt auf dem Fuß von Laimer, der zum 1:0 für RB einnetzt. Der S04 wird hier im Abstiegskampf kalt erwischt.

10. Minute: Tor für Leipzig!

6. Minute: Drexler arbeitet gut mit nach hinten und rettet gegen Forsberg. Das hätte ein guter Leipziger Angriff werden können.

4. Minute: Bülter probiert es von rechts aus spitzem Winkel, aber genau auf Torwart Nyland.

3. Minute: Schalke greift zum ersten Mal an über Latza, dessen Pass von rechts in die Mitte keinen Abnehmer findet. Leipzig kontert über Laimer, dessen Querpass im Strafraum auf Werner aber nicht ankommt.

15.30 Uhr: Anpfiff in Leipzig!

15.27 Uhr: Jetzt geht es jeden Moment los in Leipzig! Die Teams stehen im Kabinengang.

15.16 Uhr: Kurzfristiger Startelf-Wechsel bei RB Leipzig: Simakan rückt für Henrichs ins Team, der wegen seiner Pollenallergie kurzfristig passen muss.

Schalke 04 gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Bis zu 25.000 S04-Fans im Stadion?

15.08 Uhr: Wie viele Schalker sind heute in Leipzig? Laut Sky-Angaben könnten es bis zu 25.000 königsblaue Fans sein. Zumindest ist auch außerhalb des Gästeblocks viel Blau-Weiß in allen Stadionwinkeln zu sehen.

14.56 Uhr: Der Vollständigkeit halber die Bank von RB Leipzig: Blaswich - Simakan, Diallo, Szoboszlai, Raum, Schlager, Kampl, Poulsen, Silva.

Schalke 04 gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Der gesperrte Simon Terodde spricht

14.50 Uhr: Simon Terodde bei Sky über...

... seine Sperre: Das tut extrem weh, gerade die ersten Tage nach dem Frankfurt-Spiel hat man schon dran gedacht. Aber Mitte der Woche war es nur noch voller Fokus gemeinsam mit der Mannschaft.

Das tut extrem weh, gerade die ersten Tage nach dem Frankfurt-Spiel hat man schon dran gedacht. Aber Mitte der Woche war es nur noch voller Fokus gemeinsam mit der Mannschaft. ... die Ausgangslage: Es ist der letzte Spieltag, da können immer besondere Situationen passieren. Aber wir müssen zunächst auf uns schauen. Viele Schalke-Fans sind hier, auch außerhalb des Gästeblocks.

Es ist der letzte Spieltag, da können immer besondere Situationen passieren. Aber wir müssen zunächst auf uns schauen. Viele Schalke-Fans sind hier, auch außerhalb des Gästeblocks. ... den Matchplan: Gerade mit dem Trainerwechsel hat man gesehen, wie wir agieren. Den Gegner früh unter Druck setzen, überzeugt sein, damit kann man Berge versetzen. Man sieht, welche Bedeutung alles für den Verein hat. Wenn hinten die Null steht, haben wir eine große Chance, in der Liga zu bleiben.

Gerade mit dem Trainerwechsel hat man gesehen, wie wir agieren. Den Gegner früh unter Druck setzen, überzeugt sein, damit kann man Berge versetzen. Man sieht, welche Bedeutung alles für den Verein hat. Wenn hinten die Null steht, haben wir eine große Chance, in der Liga zu bleiben. ... die Leipziger Startelf: Bei Leipzig spielt es keine Rolle, ob der 12., 13. oder 14. spielt. Ich hoffe, am Ende werden wir feiern.

14.46 Uhr: Wer aus Schalker Sicht bei RB Leipzig auf eine B-Elf gehofft hatte, dürfte enttäuscht werden. Zum Vergleich: Beim 1:6 des S04 im Hinspiel gegen die Sachsen standen sechs Spieler ebenfalls schon in der RB-Startelf: Henrichs, Orban, Halstenberg, Laimer, Olmo und Werner.

Schalke 04 gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Die Startelf der Sachsen ist da

14.42 Uhr: So startet RB Leipzig:

Nyland - Henrichs, Klostermann, Orban, Halstenberg - Laimer, Haidara - Olmo, Forsberg - Nkunku, Werner

14.38 Uhr: Sechs Veränderungen in der S04-Startelf gegenüber des Heimspiels gegen Frankfurt. Ralf Fährmann, Marcin Kaminski, Danny Latza, Dominick Drexler, Sebastian Polter und Marius Bülter sind neu in der Aufstellung.

Schalke 04 gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Tom Krauß fehlt im S04-Kader

14.33 Uhr: Der S04 teilt lediglich mit: „Für Tom Krauß hat es leider nicht ganz gereicht. Tom wird von der Tribüne aus ganz fest die Daumen drücken.“

14.32 Uhr: Auf der S04-Bank: Schwolow - Frey, Greiml, Karaman, Mohr, Ouwejan, Skarke, Tauer, Yoshida.

14.31 Uhr: Tom Krauß steht heute gegen RB Leipzig überhaupt nicht im Kader!

Schalke 04 gegen RB Leipzig im Live-Ticker: S04-Startelf mit viel Erfahrung

14.30 Uhr: Das ist die Aufstellung des FC Schalke 04 für das Saison-Finale in Leipzig:

Fährmann - Brunner, van den Berg, Kaminski, Matriciani - Latza, Kral - Zalazar - Drexler, Polter, Bülter

+ So beginnt Schalke 04 bei RB Leipzig. © RUHR24

13.58 Uhr: Sky hat offenbar erste Infos, laut dem TV-Sender setzt Thomas Reis heute beim S04 wohl auf Erfahrung. Ralf Fährmann, Marcin Kaminski, Danny Latza, Dominick Drexler und Sebastian Polter sollen in der Startelf stehen.

Schalke 04 gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Der Blick auf die Ausgangslage

13.54 Uhr: In einigen Minuten gibt der FC Schalke 04 die Aufstellung gegen RB Leipzig bekannt. Gespannt blicken wir darauf, wie Thomas Reis in der Startelf Moritz Jenz und Simon Terodde ersetzen möchte. Und wer steht heute im Tor? Ralf Fährmann scheint fit zu sein.

13.31 Uhr: Wir blicken noch einmal auf die Ausgangslage aus Schalker Sicht. Der S04 muss als Tabellen-17. mindestens ein Unentschieden in Leipzig erzielen, um überhaupt noch eine Rettungschance zu haben – je nachdem, wie die Lage auf den anderen Plätzen ist. Der VfL Bochum empfängt daheim Bayer 04 Leverkusen, der VfB Stuttgart spielt zuhause gegen die TSG Hoffenheim.

Platz Verein Tore Tordifferenz Punkte 15 VfB Stuttgart 44:56 -12 32 16 VfL Bochum 37:72 -35 32 17 FC Schalke 04 33:67 -34 31

Schalke 04 gegen RB Leipzig im Live-Ticker: S04-Fans belagern den Marktplatz

13.05 Uhr: Mittlerweile ist die Lage auf dem Marktplatz aber eine andere. Der zentrale Platz in Leipzig ist fest in blau-weißer Hand.

13.01 Uhr: Die RB-Fans haben sich in Leipzig schon früh auf dem Marktplatz getroffen. Knapp 2000 Fans sollen sich laut RBLive für einen Fanmarsch zum Stadion eingefunden haben, der um 11.30 Uhr loszog. Auch einige hundert Schalke-Anhänger waren in einer benachbarten Kneipe zugegen und reagierten mit Hohn und Spott, wie RevierSport berichtet. „Ohne Schalke wär‘ hier gar nichts los“, riefen die S04-Fans.

Schalke 04 gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Krauß spricht über Einsatz-Chance

Update, Samstag (27. Mai). 12.33 Uhr: Spielt Leihgabe Tom Krauß heute für den FC Schalke 04 gegen seinen Stammverein RB Leipzig? Eines Berichts der Bild zufolge soll der Spieler ausfallen. Krauß selbst sagte am Freitagabend (26. Mai) aber im Live-Stream von „GamerBrother“, dass er Hoffnung auf einen Einsatz habe. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt mit muskulären Probleme zu kämpfen.

Ein Einsatz von Tom Krauß birgt viel Brisanz: Gelingt ihm mit Schalke 04 der Klassenverbleib, wechselt der Spieler fix via Kaufpflicht zum S04. Im Abstiegsfall muss er zurück nach Leipzig.

Schalke 04 gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Der Vorbericht zum Spiel am 34. Spieltag

+++ Hallo und herzlich willkommen zum RUHR24-Live-Ticker des Spiels RB Leipzig gegen den FC Schalke 04. Die Partie am 34. Bundesliga-Spieltag wird am Samstag (27. Mai) um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena angepfiffen. +++

Gelsenkirchen/Leipzig – Das Saison-Finale steht an! Der FC Schalke 04 muss in Leipzig unbedingt punkten, um den ersten Abstiegsrang überhaupt noch verlassen zu können. Doch beim Tabellendritten steht der S04 vor einer schwierigen Aufgabe. Das Hinspiel endete 1:6 aus königsblauer Sicht.

Schalke 04 bei RB Leipzig mit großer Fan-Unterstützung trotz Ticket-Ärger

Zwar ist RB Leipzig bereits für die Champions League qualifiziert und könnte sich für das Pokalfinale am 3. Juni schonen, doch vor heimischer Kulisse dürften sich die Sachsen gegen den Tabellen-17. aus Gelsenkirchen keine Blöße geben wollen. Die Königsblauen reisen mit großer Fan-Unterstützung an, wenngleich RB den Schalke-Fans beim Abstiegsfinale ein Bein stellen will.

Denn beim Bundesliga-Dritten fand kein freier Ticketverkauf statt, nur bestimmte RB-Fangruppierungen durften eine Karte kaufen. Der FC Schalke 04 gilt laut „Die falsche 9“ aber als der Klub mit den meisten Auswärtsfahrern unter den Fans. Im Schnitt begleiteten 6.563 Anhänger den S04 bei Auswärtsspielen. Auch in Leipzig dürften trotz der Ticket-Einschränkung viele blau-weiße Trikots im Stadion zu sehen.

+ Rouven Schröder fehlt offenbar beim Wiedersehen mit dem FC Schalke 04. © Tim Rehbein/RHR-FOTO

Schalke-Finale gegen RB Leipzig: S04-Wiedersehen fällt offenbar aus

Brisanz birgt nicht nur die sportliche Konstellation des FC Schalke 04, der punkten und zugleich auf einen Ausrutscher des VfB Stuttgart (Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim) und VfL Bochum (Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen) hoffen muss. Der S04 trifft auch erstmals auf Ex-Sportdirektor Rouven Schröder, der mittlerweile bei RB Leipzig angestellt ist.

Doch laut Bild-Informationen soll der 47-Jährige beim Spiel gegen die Königsblauen nicht im Stadion weilen. Das Wiedersehen fällt offenbar aus.

Schalke-Newsletter von RUHR24 abonnieren: Jetzt anmelden: Der kostenlose S04-Newsletter von RUHR24 versorgt dich mit den Top-News zu deinem Lieblingsverein.

Schalke 04 gegen RB Leipzig: Wer steht im S04-Tor?

Spannend wird auch sein, wer im Schalker Tor steht. Muss Alexander Schwolow beim S04 auf die Tribüne? Der Keeper patzte zuletzt beim 2:2-Remis gegen Eintracht Frankfurt. Die etatmäßige Nummer eins Ralf Fährmann ist nach seiner Verletzung zurück im Training.

S04-Trainer Thomas Reis sagte am Donnerstag (25. Mai) auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen RB Leipzig: „Ralle hat soweit das Training absolviert. Wir werden morgen nochmal gemeinsam sprechen. Bislang sieht alles sehr stabil aus.“ Wer letztlich spielt, das erfahren Fans hier im S04-Live-Ticker von RUHR24.