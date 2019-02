Live-Ticker: Aufstellung von Schalke 04 und ManCity da - mit einer Überraschung

Haben die „Knappen“ eine Chance?

+ © dpa mit ank Schalke 04 gegen Manchester City im Live-Ticker. © dpa mit ank

David gegen Goliath: Nur selten scheinen die Rollen in einem CL-Achtelfinale so klar verteilt, wie im Duell zwischen Schalke 04 und Manchester City. Oder geht etwas für S04? Hier der Live-Ticker.

Schalke 04 gegen Manchester City -:- (-:-), Anstoß: 21.00 Uhr

FC Schalke 04: Fährmann - Bruma , Sané , Nastasic - Caligiuri , Serdar, Bentaleb, Oczipka - McKennie, Mendyl - Uth Manchester City: Ederson - Walker, Laporte, Otamendi - Fernandinho - Silva, Gündogan - De Bruyne - Sterling, Aguero, Bernardo Silva Tore: - Schiedsrichter: del Cerro Grande (ESP) >>> Live-Ticker aktualisieren <<<

20.45 Uhr: Nur noch knapp eine Viertelstunde bis zum Anpfiff. Experten wissen: Am wahrscheinlichsten ist heute ein Sieg für die Auswärtsmannschaft. Viel zu verlieren haben die Schalker aufgrund ihrer Außenseiterrolle ja nicht. Bekommen wir heute also eine große Europapokal-Nacht zu sehen? Wir sind gespannt!

Wenn wir bei einer Quote von 11.00 heute 100 Euro aus der Mannschaftskasse auf den FC Schalke 04 setzen würden...



... würden wir 100 Euro verlieren.#S04MCI — TSV Winsen (@TSVWinsen) 20. Februar 2019

20.35 Uhr: Über Titel möchte der Ex-Bayern-Trainer nicht reden und sagt zum Sky-Reporter: „Da können Sie mich im April oder Mai nochmal fragen. Aber ich bin froh, dass wir noch in vier Wettbewerben vertreten sind.“

20.32 Uhr: Was sagt City-Trainer Pep zum Duell? Im Interview sagt der Spanier: „Es wird keine leichte Aufgabe. Wir müssen die Laufwege gut zustellen, ihr Spiel unterbinden.“ Hat Pep die Aufstellung auf die Schalker ausgerichtet? „Nein. Wir haben unsere Marschroute und ziehen unser Spiel durch. Wir wissen aber, wo die Stärken und die Schwächen der Schalker liegen.“

20.25 Uhr: Warum steht eigentlich Ralf Fährmann im Tor, der zuletzt auf der Bank Platz nehmen musste? "Unsere Champions-League-Teilnahme ist auch ein Verdienst von Ralle, er hat sich das im Vorjahr gemeinsam mit der Mannschaft erarbeitet", begründete der S04-Coach diese Maßnahme.

20.16 Uhr: Vor dem ersten Duell gegen den Scheichklub aus Manchester hat sich aus Sicht der Schalker die Personallage entspannt. Einzig Breel Embolo und Benjamin Stambouli, der sich nach einer Nasen-OP noch an die Gesichtsmaske gewöhnen muss, muss Trainer Domenico Tedesco ersetzen. Im Vergleich zu den letzten Monaten ist das für den 33-jährigen Trainer Domenico Tedesco eine beinahe schon ungewohnte Situation.

Schalke vs. Manchester City live: Gäste verzichten auf Sané

20.05 Uhr: Nun haben wir auch die elf Spieler, die ManCity ins Achtelfinal-Hinspiel schickt! Und da erblicken wir gleich eine Überraschung: Einer der beiden Ex-Schalker, Leroy Sané, nimmt bei den Gästen aus England nur auf der Bank Platz.

19.58 Uhr: Ralf Fährmann darf das Tor hüten, vor ihm soll zumindest auf dem Papier eine Dreierkette die Angreifer von Pep Guardiola in Schach halten. Doch daraus werden im Rückwärtsgang sicher der ein oder andere mehr werden. Bekanntermaßen konnte am Dienstag schon der FC Bayern mit einem starken defensiven Mittelfeld den FC Liverpool zur Verzweiflung bringen, wie tz.de* berichtet.

19.53 Uhr: In rund einer Stunde erfolgt der Anpfiff in der Veltins-Arena! Und nun wissen wir, mit welcher Aufstellung Schalke das Duell gegen die favorisierten Engländer angeht:

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Duell zwischen Bundesligist Schalke 04 und dem englischen Meister Manchester City! Heute abend um 21 Uhr ist Anpfiff im Gelsenkirchener Stadion und wir berichten von der Partie im Live-Ticker!

Schalke 04 - Manchester City live: CL-Duell schon jetzt entschieden?

Gelsenkirchen - Der dritte deutsch-britische Vergleich im Achtelfinale der Champions League besteht aus der Paarung zwischen dem kriselnden FC Schalke 04 und Manchester City, das traditionell zu den Titelanwärtern in der „Königsklasse“ gehört.

Ein besonderes Spiel ist das Aufeinandertreffen zwischen den „Königsblauen“ und den „Citizens“ natürlich für Rückkehrer Leroy Sane. Der Offensivstar der Engländer war bis August 2016 bei den Schalkern unter Vertrag und wechselte für eine Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro in die Premier League, zum Team von Pep Guardiola. Während S04 in der Bundesliga diese Saison allenfalls Mittelmaß ist, besitzt ManCity in der heimischen Meisterschaft hinter Tabellenführer FC Liverpool weiter Chancen auf die Titelverteidigung.

+ Leroy Sane wechselte 2016 von Schalke 04 zu Manchester City. Nun gibt es ein Wiedersehen. © dpa / Guido Kirchner

S04 vs. ManCity: Zwei Ex-Schalker zurück in Gelsenkirchen

Ilkay Gündogan, deutscher Nationalspieler, sieht in der Favoritenrolle seiner Mannschaft allerdings auch eine Gefahr: „Jeder denkt, dass Schalke chancenlos ist. Obwohl das Duell für uns ein Auswärtsspiel ist, erwartet jeder, dass wir es dominieren“, so der 28-Jährige im „Kicker“. Trotz Rang 14 in der Bundesliga dürfe man „die Schalker nicht auf die leichte Schulter nehmen“, fordert der Mittelfeldspieler, der seinerseits von Borussia Dortmund zum schwerreichen Premier-League-Klub wechselte.

Mehr dazu: Spielplan der Champions League 2018/2019 - Alle Termine und Ergebnisse*

Gündogan, der in Gelsenkirchen geboren wurde und als Kind ebenfalls beim FC Schalke gespielt hatte, sagt weiter: „Ich freue mich auf das Spiel, weil mich mit Gelsenkirchen sehr viel verbindet. Ich bin unter ganz vielen Menschen groß geworden, die Schalke-Fans waren.“

Wie Sie das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Manchester City live im TV oder im Live-Stream sehen können, erfahren Sie hier.

PF

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.