Live-Ticker: Startet der S04 gegen Eintracht Frankfurt die nächste Serie?

Vorletztes Heimspiel des Jahres

+ © Ina Fassbender / dpa FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt © Ina Fassbender / dpa

Am 15. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt in der Veltins-Arena. Wir berichten im Live-Ticker.

Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 will am 15. Spieltag der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt erneut eine Serie starten. Nach zuvor fünf Ligaspielen ohne Niederlage setzte es in der Vorwoche eine bittere, aber verdiente Niederlage gegen Bayer Leverkusen.

Beginnt gegen die Hessen eine neue Serie? *RUHR24.de berichtet von der Partie zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt im Live-Ticker. Der Anstoß in der Veltins-Arena erfolgt am Sonntag (15. Dezember) um 18 Uhr.

