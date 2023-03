FC Liverpool demütigt Manchester United in England-Derby: Klopp feiert 7:0

Rekordsieg im Prestige-Duell

+ © Peter Byrne/Imago Jürgen Klopp feiert mit dem FC Liverpool einen Rekordsieg gegen Manchester United. © Peter Byrne/Imago

Der FC Liverpool setzt in der Premier League ein dickes Ausrufezeichen und feiert einen Rekordsieg gegen den Rivalen Manchester United.

Liverpool - Diesen Abend wird der deutsche Trainer Jürgen Klopp wohl nicht so schnell vergessen. Sein FC Liverpool deklassierte am Sonntag Manchester United mit 7:0. Die Reds dürfen in der Premier League nun wieder auf den Einzug in die Champions League hoffen.

Premier League: Liverpool feiert Rekordsieg über Manchester United

Der FC Liverpool hat mit einem beeindruckenden Kantersieg gegen Manchester United seine Ambitionen auf einen Champions-League-Platz unterstrichen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp setzte sich nach einem überragenden Spiel mit 7:0 (1:0) gegen das zuvor seit elf Spielen ungeschlagene ManUnited durch und sorgte für einen neuen Rekord: Es war der höchste Erfolg für die Reds in diesem prestigeträchtigen Vergleich.

Doppelpacks von Cody Gakpo (43./50. Minute), Darwin Nunez (47./75.) und Mohamed Salah (66./83.) sowie ein Treffer von Roberto Firmino (88.) sorgten vor dem ekstatischen Publikum im Stadion Anfield für den auch in der Höhe verdienten Achtungserfolg. Salah ist mit 129 Toren in 205 Spielen nun Liverpools Rekordtorschütze in der Premier League.

Klopps Liverpool blamiert Manchester United im Derby

Liverpool übernahm vor eigenem Publikum vom Start weg die Kontrolle über die Partie. ManUnited fand erst kurz vor der Halbzeitpause ins Spiel, doch dann traf Gakpo zur Führung für die Gastgeber. Nach der Pause und dem schnellen Treffer von Nunez war die Klopp-Elf wieder das klar überlegene Team und führte den zunehmend frustrierten Gegner regelrecht vor.

Aufgrund starken Regens versprang Liverpool-Torwart Alisson der Ball beim Stand von 3:0 nach knapp einer Stunde, doch selbst diesen Moment konnte ManUnited nicht für sich nutzen. Am Ende ging es für den Tabellendritten der Premier League nur noch um Schadensbegrenzung. Nach dem Treffer zum 7:0 rannte ein Zuschauer aufs Spielfeld, der jedoch sofort vom Sicherheitspersonal entfernt wurde.

Liverpool darf wieder von der Champions League träumen

Damit verbesserte sich der in dieser Saison so oft formschwankende FC Liverpool in der Premier-League-Tabelle auf Platz fünf und ist wieder in Reichweite der Champions-League-Qualifikation. Die Reds haben drei Punkte Rückstand auf den Tabellenvierten Tottenham Hotspur, aber ein Spiel weniger absolviert als die Spurs. (ck/dpa)