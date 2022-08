Köln in der Conference League: Auslosung – welche Gruppe erwischt der FC?

FC in Topf 2

+ © Marton Monus/dpa Der Jubel war groß: Der 1. FC Köln steht in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League. © Marton Monus/dpa

Der 1. FC Köln erfährt heute um 14:30 Uhr, gegen wen er in der Gruppenphase der Conference League ranmuss. Es blühen echte Hochkaräter.

Köln – Der 1. FC Köln hat es geschafft: Durch den 3:0-Sieg beim Fehérvár FC am 25. August hat das Team von Steffen Baumgart die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League erreicht – trotz 1:2-Hinspielniederlage in Köln am 18. August. Nun blicken alle FC-Fans gespannt ins UEFA-Hauptquartier nach Nyon (Schweiz), wo heute um 14:30 Uhr die Gruppenphase des Wettbewerbs ausgelost wird.

24RHEIN verrät, auf welche Gegner der 1. FC Köln in der Conference League treffen könnte.

Der 1. FC Köln befindet sich bei der Auslosung in Topf 2 von 4. Somit blüht den Geißböcken in Topf 1 ein echter Hochkaräter aus beispielsweise England oder Spanien als Gegner in der Gruppenphase. (mo)