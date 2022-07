1. FC Kaiserslautern will Freiburg ärgern – hier können Sie das Pokal-Duell verfolgen

Sorgt der FCK für eine Überraschung?

Der 1. FC Kaiserslautern bejubelt den Sieg gegen Hannover 96.

Der 1. FC Kaiserslautern trifft am Sonntag im DFB-Pokal auf den SC Freiburg. Lesen Sie hier, wie Sie das Spiel des FCK verfolgen können:

Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern hat einen ordentlichen Saisonstart hingelegt. Jetzt wollen die Roten Teufel auch im DFB-Pokal überraschen. Am Sonntag (31. Juli) empfängt der FCK Europapokal-Teilnehmer SC Freiburg.

Bei LUDWIGSHAFEN24 können Sie das DFB-Pokalspiel 1. FC Kaiserslautern gegen SC Freiburg live im TV und im Live-Ticker verfolgen.

„Das wird eine brutale Aufgabe für uns. Freiburg ist vor allem in der Offensive sehr stark“, sagt FCK-Coach Dirk Schuster im Vorfeld. Der SC Freiburg ist in der vergangenen Pokal-Saison erst im Finale an RB Leipzig gescheitert. (mab)