1. FC Kaiserslautern gastiert beim HSV: Alle Infos in der Video-Vorschau

Topspiel in der 2. Liga

+ © Uwe Anspach/dpa Der 1. FC Kaiserslautern gastiert beim Hamburger SV. © Uwe Anspach/dpa

Der Hamburger SV empfängt im Topspiel der 2. Bundesliga den 1. FC Kaiserslautern. Die wichtigsten Infos zur Begegnung finden Sie hier:

Im Topspiel der 2. Bundesliga empfängt der Hamburger SV am Samstag den 1. FC Kaiserslautern. Während die Pfälzer seit sechs Spielen ungeschlagen sind, zuletzt jedoch fünfmal in Folge Remis gespielt haben, grüßt der HSV derzeit von der Tabellenspitze. Hamburger SV gegen 1. FC Kaiserslautern: Alle Infos zur Begegnung findest Du in der Video-Vorschau von LUDWIGSHAFEN24.

Für die Partie erwartet der HSV ein ausverkauftes Stadion, auch der FCK darf sich vermutlich auf zahlreiche Unterstützung seiner Fans freuen. (mab)