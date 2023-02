1. FC Kaiserslautern empfängt Kiel: Hier können Sie die Partie live verfolgen

2. Liga am Samstag

+ © Uwe Anspach/dpa Der 1. FC Kaiserslautern empfängt Holstein Kiel. © Uwe Anspach/dpa

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Samstag Holstein Kiel. Erfahren Sie hier, wo man die Partie in der 2. Bundesliga live verfolgen kann:

Der 1. FC Kaiserslautern ist optimal in die Rückrunde der 2. Bundesliga gestartet. Am kommenden Samstag (4. Februar) steht für die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster nun das erste Heimspiel an. Dann gastiert Holstein Kiel im Fritz-Walter-Stadion. 1. FC Kaiserslautern gegen Holstein Kiel – bei LUDWIGSHAFEN24 können Sie die Partie live verfolgen.

Anstoß auf dem Betzenberg ist um 13 Uhr. (mab)