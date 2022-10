FC Bayern - Viktoria Pilsen im Live-Ticker: Münchner Star-Neuzugang wird vor Spiel heftig kritisiert

Champions League live

Der FC Bayern bekommt es heute Abend in der Champions League mit Außenseiter Viktoria Pilsen zu tun. Verfolgen Sie das Spiel ab 18.45 Uhr zu ungewohnter Anstoßzeit hier im Live-Ticker.

3. Spieltag in der Champions League: FC Bayern - Viktoria Pilsen -:- (-:-), heute, 18.45 Uhr

wird kritisiert: Star-Neuzugang der Münchner bekommt vor dem Spiel wenig nette Grüße aus Turin. Verfolgen Sie das dritte Spiel der Bayern in der Königsklasse heute Abend hier im Live-Ticker.

Aufstellung Bayern: - Aufstellung Pilsen: - Tore: -

Update vom 04. Oktober, 17.25 Uhr: Und wieder schlägt Corona zu: Mehrere Spieler des FC Bayern München haben sich erneut angesteckt. Der Klub ordnete nun offenbar neue Sicherheitsmaßnahmen für seine Profis an.

Update vom 04. Oktober, 17.15 Uhr: Welche Aufstellung bringt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gegen Viktoria Pilsen? Vor der Partie gegen den tschechischen Meister deutete der 35-jährige Oberbayer an, dass Ryan Gravenberch im defensiven Mittelfeld in die Startelf rücken könnte.

FC Bayern gegen Viktoria Pilsen im Live-Ticker: Münchner fordern Champions-League-Außenseiter

Erstmeldung vom 04. Oktober: München – Der FC Bayern ist in der Bundesliga nach dem klaren 4:0 (3:0) gegen Bayer Leverkusen wieder in der Spur. Heute Abend (ab 18.45 Uhr) wollen die Münchner die Tür zum Achtelfinale in der Champions League ganz weit aufstoßen.

Denn: Mit Viktoria Pilsen ist ein absoluter Außenseiter in der Allianz Arena in Fröttmaning zu Gast. Alles andere als ein Sieg des deutschen Rekordmeisters wäre dementsprechend eine Riesen-Überraschung. Laut Transfermarkt.de beträgt der Marktwert des gesamten Kaders des tschechischen Meisters gerade mal 28,5 Millionen Euro. Zum Vergleich: Einzig die Sockelablöse für den neuen Innenverteidiger Matthijs de Ligt betrug in diesem Sommer kolportierte 67 Millionen Euro.

Matthijs de Ligt: Star-Neuzugang der Münchner bekommt vor Pilsen-Spiel Seitenhieb von Ex-Juve-Star

Rund um den erst 23-jährigen Niederländer, der im Sommer von Juventus Turin nach München kam, gab es nun erneut einen Seitenhieb aus Italien. „Ich hätte darauf verzichtet, zu reden. Leider neigen wir im Fußball, vor allem die Spieler selbst, dazu, anderen die Schuld zu geben. Wir schauen nie auf uns selbst und geben zu, dass wir mehr hätten geben können“, sagte der frühere Juve-Verteidiger und italienische Nationalspieler Andrea Barzagli im Gespräch mit dem Streamingdienst DAZN.

De Ligt hatte zuvor bei Sky Sport Italia zur Serie A gemeint: „In Italien geht es mehr um Taktik und das angestrebte System - und weniger um Intensität, erst recht weniger um Sprints.“ Daher sei er auch das Training bei den Bayern in seiner Intensität „noch nicht gewohnt“ gewesen. „Jetzt aber bin ich in guter Verfassung“, sagte der niederländische Abwehrspieler, der im Alter von nur 19 Jahren zu Juventus gewechselt war.

FC Bayern gegen Viktoria Pilsen im Live-Ticker: Kaum Champions-League-Erfahrung beim Gegner

„Ich hätte nichts gesagt, anstatt schlecht zu sprechen. In ein paar Jahren wird er es wohl anders machen“, meinte der 41-jährige Routinier Barzagli, der 2006 mit Italien in Deutschland Weltmeister wurde. Anfangs hatte de Ligt bei den Bayern keinen Stammplatz bekommen, zuletzt setzte er sich jedoch durch. Kann er - trotz der Kritik aus Turin - auch in der Königsklasse liefern?

Verfolgen Sie das Bayern-Spiel gegen Pilsen heute Abend ab 18.45 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)