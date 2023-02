FC Bayern verliert Tabellenführung an BVB - auch RB Leipzig macht Druck auf Münchner

„Lange nicht gegeben“

Borussia Dortmund zieht nach den Samstagsspielen in der Bundesliga-Tabelle am FC Bayern vorbei. Auch RB Leipzig ist nach einem Sieg an der Spitze dran.

München/Sinsheim/Leipzig - Der FC Bayern ist nicht mehr Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Mindestens nicht bis Sonntag (26. Februar). Borussia Dortmund (jetzt 46 Punkte) ist an diesem Samstag durch ein 1:0 (1:0) bei 1899 Hoffenheim an den Münchnern (43 Punkte) vorbeigezogen. Der Rekordmeister hat ein Spiel weniger absolviert und trifft im Spitzenspiel in der Allianz Arena auf Union Berlin (Sonntag, 17.30 Uhr, hier im Live-Ticker).

Bundesliga: BVB übernimmt Tabellenführung vom FC Bayern

Der BVB setzte sich in einer zähen Partie in Sinsheim dank eines Treffers des formstarken Julian Brandt (43. Minute) gegen die Badener durch. Ein zweites mögliches Tor durch Marius Wolf (56.) zählte nicht, weil Nico Schlotterbeck TSG-Stürmer Ihlas Bebou Sekunden zuvor gefoult hatte.

Dies erkannte Schiedsrichter Martin Petersen aus Stuttgart erst im zweiten Schritt, als der Referee den Videobeweis bemühte. Die Hoffenheimer hatten in der ersten Hälfte eine Riesen-Chance durch Ozan Kabak (16.) vergeben, als der türkische Verteidiger den Ball aus zwei Metern nicht im Tor unterbrachte.

Schon vor der Partie hatte Sportdirektor Sebastian Kehl die neue Stärke des BVB analysiert, der 2023 sein neuntes Pflichtspiel in Folge gewonnen hat.

Borussia Dortmund zieht an Bayern vorbei, auch RB Leipzig macht nach Sieg Druck

„Wir sind bei den Standardsituationen deutlich besser geworden, sind kompakter und effizienter“, erklärte der ehemalige Nationalspieler bei Sky. Beim selben Sender meinte Experte Dietmar „Didi“ Hamann über Dortmund: „Sie haben alle fit. Es gibt einen Konkurrenzkampf, wie es ihn lange nicht gegeben hat. Und einen Emre Can, den ich oft kritisiert habe, der jetzt vorangeht. Dieser Konkurrenzkampf ist das A und O. Wenn du langfristig erfolgreich sein willst, brauchst du 17, 18 Spieler, die sich pushen.“

Das mit dem Pushen funktioniert offensichtlich auch bei RB Leipzig sehr gut. Nach dem bemerkenswerten 1:1 (0:1) im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City bezwangen die Sachsen an diesem Samstag Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt 2:1 (2:0). Damit sind die Ostdeutschen nach 22 Spieltagen mit 42 Punkten in Schlagdistanz zur Tabellenspitze - und zum FC Bayern. (pm)