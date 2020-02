Verletzungs-Schock in London! FCB-Star geht sofort zu Boden - und muss raus

Sorgen beim FC Bayern

Schock für den FC Bayern. Ein Bayern-Star musste im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea in der zweiten Hälfte verletzt ausgewechselt werden.

Der FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf den FC Chelsea

trifft im Achtelfinale der Champions League auf den FC Chelsea Im Hinspiel besiegte der deutsche Rekordmeister die Blues mit 3:0 (0:0)

In der zweiten Hälfte musste Kingsley Coman allerdings verletzt ausgewechselt werden

München - Der FC Bayern lieferte am Dienstagabend an der Stamford Bridge eine sehr starke Leistung ab und führte in der 80. Minute bei den Blues mit 3:0 (0:0).

In einer ausgeglichenen erste Hälfte brachte ein Blitz-Doppelpack von Serge Gnabry (51. und 54.) die Bayern auf die Siegerstraße. Robert Lewandowski erhöhte in der 76. Minute nach überragender Vorarbeit von Alphonso Davies auf 3:0.

FC Bayern: Verletzungs-Schock! Coman muss verletzt raus

Einen Vermutstropfen aber hatte die Partie des FC Bayern* an der Stamford Bridge. Kingsley Coman brach einen Sprint in der 65. Minute ab, fasste sich an den linken Oberschenkel und ging sofort zu Boden.

Nach kurze Behandlung musste der Franzose ausgewechselt werden - für ihn kam Philippe Coutinho in die Partie. Kurz darauf bekam auch Jerome Boateng einen Schlag ab, konnte aber nach kurzer Behandlungspause weiterspielen.

smk

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Sven Hoppe