FC Bayern gegen Union Berlin heute im Live-Ticker: Nagelsmann setzt Cancelo auf die Bank

Bundesliga-Spitzenspiel

Der FC Bayern bekommt es mit Union Berlin zu tun. Der Rekordmeister will die Tabellenführung zurück. Das Bundesliga-Spitzenspiel im Live-Ticker.

Update vom 26. Februar, 16.24 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da. Trainer Julian Nagelsmann setzt Joao Cancelo überraschend auf die Bank, dafür spielt Josip Stanisic.

FC Bayern gegen Union Berlin heute im Live-Ticker: Tabellenführung futsch - Nagelsmann droht neuer Ärger

Vorbericht: München - In der Münchner Allianz Arena geht es heute Abend, um 17.30 Uhr, um die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern empfängt Union Berlin zum Gipfeltreffen in Deutschlands höchster Spielklasse. Vor diesem 22. Spieltag waren die Bayern noch Spitzenreiter, die Eisernen als Überraschungsteam der Saison Dritter. Doch die Tabellenführung musste der Rekordmeister schon vor dem Duell erst einmal abgeben.

Spiele Punkte Tordifferenz 1. Borussia Dortmund 22 46 + 18 2. FC Bayern München 21 43 + 40 3. Union Berlin 21 43 + 11 4. RB Leipzig 22 42 + 18

FC Bayern verliert Tabellenführung: Dortmund ist Spitzenreiter

Der FC Bayern hat die Tabellenführung an den BVB verloren, Borussia Dortmund zog am Samstagnachmittag mit einem 1:0 bei der TSG Hoffenheim vorbei und hat nun drei Punkte Vorsprung. Die Bayern können jedoch mit einem Sieg gegen Union Berlin aufgrund der besseren Tordifferenz den ersten Platz wieder zurückerobern. Die Hauptstädter, die punktgleich mit den Münchnern sind, können mit einem Dreier auf den zweiten Rang springen.

„Es geht um die Tabellenführung und darum, einen direkten Konkurrenten wieder auf Abstand zu bringen“, ist Trainer Julian Nagelsmann die brisante Ausgangslage nach der 2:3-Niederlage in Mönchengladbach vor einer Woche bewusst. „Generell haben wir nicht komplett die Ergebnisse erzielt, die wir erzielen wollen, dann ist es immer unruhig. Wir sind alle in der Pflicht, die richtigen Leistungen zu zeigen“, sagte der 35-Jährige auf der Spieltags-PK. Die Bayern haben in den ersten sechs Bundesligaspielen in diesem Jahr nur neun der möglichen 18 Punkte geholt, Union dagegen kommt auf 16 Zähler.

Neuer Ärger für Nagelsmann: Sperre droht

„Die Formel bei Bayern ist so einfach wie komplex: Wenn du gewinnst, ist Ruhe. Wenn du nicht gewinnst, ist keine Ruhe. Also sollten wir gewinnen gegen Union Berlin“, forderte Nagelsmann, der gegen die Eisernen auf den rotgesperrten Abwehrmann Dayot Upamecano verzichten muss und Thomas Müller einen Startelf-Einsatz garantiert. Dafür hat Nagelsmann mit dem genesenen Sadio Mané womögich eine Geheimwaffe in der Hinterhand. Doch neuer Ärger scheint beim „FC Hollywood“ schon vorprogrammiert.

Nagelsmann wurde nach seiner Schiedsrichter-Schelte am vergangenen Wochenende vom DFB eine Geldstrafe über 50.000 Euro aufgebrummt. Der junge Trainer hat sich zwar mehrmals entschuldigt, räumt aber auch ein: „Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, werde ich emotional. Ich bin so.“ Nagelsmann droht jedoch eine Sperre, gegen Gladbach sah der 35-Jährige seine dritte Gelbe Karte. In Zukunft wolle er sich „zügeln und meine Emotionen besser kanalisieren, dass ich keine vierte Gelbe bekomme, dass ich nicht gesperrt werde.“

FC Bayern gegen Union Berlin heute im Live-Ticker: FCB-Stars schwören sich bei geheimen Teamabend ein

Damit gegen Union Berlin, gegen das die Bayern noch ungeschlagen sind, wieder ein Sieg gelingt, wird nichts dem Zufall überlassen. Am Freitagabend schwor sich die Mannschaft und das Trainerteam um Nagelsmann bei einem geheimen Teamabend im Forsthaus auf die anstehende Aufgabe ein.

Einer tanzte jedoch wie so oft in den letzten Wochen aus der Reihe, Leroy Sané kam als Vorletzter wieder zu spät. Am Sonntag soll Sané im Idealfall wieder durch die gegnerischen Abwehrreihen tänzeln, wenn der FC Bayern um 17.30 Uhr Union Berlin zu Gast hat. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts. (ck)