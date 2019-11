Aufsichtsrat tagt - Wichtige Personal-Entscheidung beim FC Bayern am Abend

Entscheidung naht

+ © dpa / Sven Hoppe Uli Hoeneß will dem Aufsichtsrat Hasan Salihamidzic als Sportvorstand vorschlagen © dpa / Sven Hoppe

Am Abend tagt der Aufsichtsrat des FC Bayern. Als eine seiner letzten Amtshandlungen will Noch-Präsident Uli Hoeneß eine wichtige Personalie durchdrücken.

Uli Hoeneß geht in seine letzte Woche als Bayern-Präsident

Der Präsident will dem Aufsichtsrat die Beförderung von Hasan Salihamidzic vorschlagen

Sportdirektor äußert sich zurückhaltend

Die Abschiedswoche von Uli Hoeneß hat begonnen. Am Freitag wird der 67-Jährige bei der Jahreshauptversammlung zum letzten Mal als Präsident des FC Bayern ans Rednerpult treten. Und bereits am Montag, den 11. November, steht ein letzter Termin an. Am Abend tritt der neunköpfige Aufsichtsrat der FC Bayern München AG zusammen, und Hoeneß wird diese Sitzung zum letzten Mal als Vorsitzender leiten.

FC Bayern: Uli Hoeneß wütend am „Doppelpass“-Telefon

Ein wichtiges Anliegen hat er jedoch noch. Seinen Kollegen will der scheidende Präsident vorschlagen, Hasan Salihamidzic vom Sportdirektor zum Sportvorstand zu befördern. Mehr noch, der FCB-Patriarch will ihnen „Brazzo“ nachdrücklich empfehlen. So wie er es bereits am Sonntag tat, als er beim Sport1-„Doppelpass“ angerufen hatte.

„Hasan hat einen guten Job in diesem Jahr gemacht“, sagte Hoeneß, der sich darüber echauffierte, dass die Talk-Runde zu schlecht über Salihamidzic sprach. Als Beispiele für die gute Arbeit des Sportdirektors nannte er die Transfers von Benjamin Pavard, Lucas Hernández und Alphonso Davies, die „allein auf seinem Mist gewachsen“ seien. Einen Wunsch äußerte er am anderen Ende der Leitung: "Ich habe Folgendes auf dem Herzen: Dass große Teile der Runde sich total despektierlich über Hasan Salihamidzic hier äußern.“ Auch wenn Hoeneß bald nicht mehr in Amt und Würden ist, wolle er „den Verein wie eine Glucke bewachen“, sollte er Unsachliches über den Verein hören, wie er laut tz.de* sagte.

FC Bayern: Auch Herbert Hainer für Salihamidzic-Beförderung

Aber reicht das, um die Aufsichtsratskollegen überzeugen zu können? Einen prominenten Fürsprecher haben Hoeneß und auch Salihamidzic allemal. Herbert Hainer, früherer Adidas-Chef und designierter Bayern-Boss, sieht Salihamidzic künftig ebenfalls im von Karl-Heinz Rummenigge geführten Vorstand.

Der Sportdirektor selbst äußerte sich im kicker zurückhaltend. Die Entscheidung des Rats „liegt nicht in meiner Macht". Das beeindruckende 4:0 der Bayern gegen Dortmund dürfte die Chancen für eine Beförderung Salihamidzics steigern. Er selbst sieht das Spiel als „gute Bestätigung“ seiner Arbeit. Eine Entscheidung, ob „Brazzo“ beim FC Bayern aufsteigt, soll noch am Abend nach der Sitzung verkündet werden.

FC Bayern: Uli Hoeneß übergibt bei der Jahreshauptversammlung das Zepter

Nach seiner letzten Sitzung als Aufsichtsrats-Vorsitzender folgt dann am Freitag sein allerletzter Auftritt als Präsident. Bei der auch live im Stream gezeigten Jahreshauptversammlung, die nicht wie sonst im Audi Dome, sondern aufgrund des zu erwartenden Andrangs in der Olympiahalle stattfinden wird, übergibt Hoeneß das Zepter an Herbert Hainer.

Natürlich müssen die Mitglieder Hainer wählen. Nachdem es allerdings Hoeneß‘ ausdrücklicher Wunsch ist, ist davon auszugehen. Alles, was man zur Jahreshauptversammlung wissen muss, kann man hier nachlesen. Aber Hoeneß wäre nicht Hoeneß, würde er sich nach der Amtsübergabe komplett aus dem Tagesgeschäft beim FC Bayern raushalten. Wie hatte er bei der JHV 2007 gesagt? Er werde dem Verein so lange dienen, bis er nicht mehr atmen könne.

FC Bayern: Uli Hoeneß will Büro weiter nutzen

Und auch wenn Hoeneß im Vorfeld seines Rückzugs am Freitag im Gespräch mit dem kicker sagte, „das war‘s“, darf an der Endgültigkeit gezweifelt werden. Sein Büro an der Säbener Straße hat er noch nicht geräumt. Er hat die Garantie, dass er bei Abwesenheit des künftigen Präsidenten, den Raum benutzen darf.