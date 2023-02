FC Bayern trauert um Ex-Spieler: Er hatte „großen Anteil“ am Aufstieg

Ehemaliger Mittelfeldspieler verstorben

+ © imago/Krschak Ludwig Landerer (links) und Josef Berg (rechts, beide FC Bayern) kamen 1956/57 mit dem Moped zum Training. © imago/Krschak

Todesfall beim FC Bayern: Der ehemalige Mittelfeldspieler Josef Berg ist tot. Er hatte großen Anteil am Aufstieg in die höchste Spielklasse.

Taufkirchen (Vils) – Die Bayern-Familie ist um einen bedeutenden Spieler ärmer: Josef Berg ist am vergangenen Freitag im Alter von 86 Jahren gestorben. Der FC Bayern trauert in einer Pressemitteilung um den ehemaligen Mittelfeldspieler.

„In Aschheim im Osten Münchens geboren, wechselte Berg bereits mit 16 Jahren in den Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters, mit dem er 1953 Süddeutscher A-Jugendmeister wurde“, heißt es in der Todesmeldung. Berg erzielte damals beide Tore im Endspiel gegen den 1. FC Nürnberg.

FC Bayern trauert um Josef Berg

1955 debütierte Berg dann in der ersten Mannschaft der Bayern und „hatte in der Folgesaison großen Anteil daran, dass den Münchnern der Wiederaufstieg in die damals höchste Spielklasse, die Oberliga Süd, gelang“, schreibt der Verein. „Nach einer weiteren Spielzeit verließ Berg den FC Bayern in Richtung des BC Augsburg.“

Auch im vergangenen Jahr gab es prominente Todesfälle beim Rekordmeister: Der langjährige Edelfan „Buschmann“ starb an einem Herzinfarkt in Katar, Uli Hoeneß gedachte im August dem toten „Champagner-Willy“. (epp)