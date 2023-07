FC Bayern will offenbar absurde Summe für Real-Star bieten

Noch eine Mega-Investition?

Bei der neuen Transfer-Taskforce des FC Bayern stapelt sich die Arbeit. Nun heißt es, der Rekordmeister will für einen Star von Real Madrid bieten.

München – Beim FC Bayern konzentriert sich auf der Zugangsseite momentan alles auf Harry Kane. Der Super-Stürmer soll unbedingt an die Säbener Straße geholt werden. Im Hintergrund wird aber offenbar noch an einem anderen kostspieligen Plan gearbeitet.

Aurélien Tchouaméni Geboren: 27. Januar 2000 (Alter 23 Jahre), Rouen

Macht der FC Bayern Aurélien Tchouaméni zum Bundesliga-Rekordspieler?

Und der hat es definitiv in sich! Nach Informationen der spanischen Sport beschäftigen sich die Bayern angeblich mit der Verpflichtung von Aurélien Tchouaméni. Das Sportfachblatt will zudem aus Deutschland erfahren haben, dass der Rekordmeister bereit wäre, 100 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler auf den Tisch zu legen. Das wäre nicht nur ein Transfer-Hammer, sondern gleichzeitig Bundesliga-Rekord.

Den bisher teuersten Spieler lotste, wie soll es auch anders sein, der FC Bayern in die Bundesliga. Lucas Hernández kam vor der Saison 2019/20 für 80 Millionen Euro an die Säbener Straße, ist inzwischen aber zu Paris Saint-Germain gewechselt.

Real Madrid beschäftigt sich mit Verkauf von Aurélien Tchouaméni

Real soll sich indes wieder mit dem Verkauf von Tchouaméni beschäftigen. Zum einen, weil sich der im vorigen Sommer für 80 Millionen Euro gekommene Franzose noch nicht so recht unter Trainer Carlo Ancelotti festgespielt hat. Und zum anderen, weil die Macher an der Concha Espina glauben, einen viel talentierteren Spieler im Visier zu haben.

Der spanische Rekordmeister ist im Rahmen dessen bereit, sein Interesse an Gabri Veiga zu reaktivieren. Der zentrale Mittelfeldspieler ist noch bis 2026 an Celta Vigo gebunden und gehörte in der Vorsaison mit 15 direkten Torbeteiligungen zu den LaLiga-Shootingstars. Veiga kann seinen aktuellen Klub per Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro verlassen.

Aurélien Tchouaméni will Real Madrid eigentlich nicht verlassen

Tchouaméni will Real Madrid eigentlich gar nicht verlassen und zuletzt hieß es auch, dass der Klub große Stücke auf den 23-Jährigen setzt. Der Nationalspieler gilt als Hoffnungsträger für die Zukunft und als einer der Kandidaten, die Toni Kroos und Luka Modric, die beide nach der Saison 2023/24 wohl aus dem aktiven Fußball ausscheiden, beerben könnten.

Und außerdem müsste noch einiges passieren, dass der FC Bayern in diesem Sommer überhaupt für einen zweiten Spieler mindestens 100 Millionen Euro Ablöse zahlt – auch wenn Leon Goretzka den Klub nach tz-Informationen bei einem passenden Angebot verlassen darf und Sadio Mané auf der Verkaufsliste steht.

FC Bayern: Aurélien Tchouaméni käme genauso teuer wie Harry Kane

Tchouaméni kann ablösetechnisch in derselben Kategorie verortet werden wie der eingangs erwähnte Harry Kane, bei dem es aktuell nicht danach aussieht, als würde ihn Tottenham Hotspur unter einem dreistelligen Millionenbetrag ziehen lassen. (aoe)

