Sonderlob für „kreativen“ Nagelsmann von oberster Stelle – doch Bayern-Boss Kahn warnt

Dreierkette brachte Erfolg

Julian Nagelsmann erhält für seinen Taktik-Kniff gegen Mainz ein Sonderlob vom Chef. Doch Vorstandsboss Oliver Kahn hebt mahnend den Zeigefinger.

München – Aufatmen an der Säbener Straße: Der FC Bayern hat mit dem 4:0-Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale in Mainz die Krise abgewendet. Der Druck auf Trainer Julian Nagelsmann war nach nur drei Unentschieden in der Bundesliga zum Jahresstart schon immens.

Mit seiner überraschenden Aufstellung zog der 35-Jährige den Kopf aus der Schlinge und kann nun etwas entspannter die kommenden Aufgaben angehen. Vom Präsidenten erhielt Nagelsmann für seinen Taktik-Kniff ein Sonderlob, Vorstandsboss Oliver Kahn warnte jedoch vor allzu großer Zufriedenheit.

Julian Nagelsmann Geboren am 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech Größe: 1,90 m Bisherige Stationen als Profi-Trainer: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München (seit 2021) Titel als Trainer: Deutscher A-Jugend-Meister (2014), Deutscher Meister (2022), DFL-Supercup-Sieger (2021, 2022)

FC Bayern: Nagelsmann-Aufstellung mit Dreierkette überrascht

Nagelsmann ließ seine Bayern-Elf in Mainz mit einer Dreierkette auflaufen, damit hatten die wenigsten gerechnet. Präsident Herbert Hainer überraschte die ungewohnte Formation nicht. „Der Trainer findet immer Lösungen“, sagte Hainer nach der Partie. Nagelsmann habe schon bei der Ergebniskrise im vergangenen September die richtigen Ansätze gefunden. „Und ich war absolut überzeugt, dass er sie jetzt wieder findet. Das war sehr kreativ, was er heute gemacht hat, aber das war genau das richtige Rezept.“

Durch die taktische Umstellung konnte Neuzugang Joao Cancelo als Schienenspieler auf der rechten Seite wirbeln. Nagelsmann wurde für seinen Mut belohnt, der Portugiese sorgte für Belebung in der Offensive. Cancelo ignorierte eine Nagelsmann-Anweisung vor seinem Traum-Assist zum Führungstreffer von Choupo-Moting.

+ Vorstandsboss Oliver Kahn warnt Julian Nagelsmann und den FC Bayern vor den kommenden Aufgaben. © Frank Hoermann/Imago

Nagelsmann verdient sich Sonderlob von Bayern-Präsident Hainer

Ob die Bayern nun des Öfteren mit einer Dreierkette auflaufen? Nagelsmann werde „das an den jeweiligen Gegner und die Situation anpassen und dann mit Dreier- oder Viererkette spielen. Das ist ja auch das, was uns nicht so gut ausrechenbar macht. Das wir eben auf unterschiedliche Systeme Antworten finden“, erklärte Hainer.

„Die Mannschaft hat heute gezeigt, wozu sie in der Lage ist“, sagte Hainer. Besonders die Begeisterung und die Gier der Nagelsmänner begeisterte den Bayern-Boss. „Das hat man ganz klar von der ersten Minute an gesehen, dass die Mannschaft gewinnen will.“ (Einzelkritik zum Bayern-Sieg)

Bayern-Boss Oliver Kahn lobt Mannschaft und warnt vor Wolfsburg-Spiel

Dem Lob des Präsidenten konnte sich Vorstandschef Oliver Kahn nur anschließen. „Gegen Mainz hat die Mannschaft erstmals in diesem Jahr ihr wahres Gesicht gezeigt. Glückwunsch zum Einzug ins Viertelfinale“, schrieb Kahn auf Twitter. Ganz der Titan gab der frühere Torhüter dem Team aber auch mahnende Worte mit auf den Weg.

„Diese Einstellung müssen wir nun aber auch in der Bundesliga direkt gegen Wolfsburg auf den Platz bringen“, warnte Kahn, der seinen Post mit dem Hashtag „WeiterImmerWeiter“ versah. Am Sonntag ist der FC Bayern beim VfL Wolfsburg zu Gast. Die Wölfe kassierten in der Bundesliga und im DFB-Pokal zuletzt zwar zwei Pleiten, holten davor aber sechs Siege in Serie und blieben elf Spiele in Folge ungeschlagen.

FC Bayern zu Gast in Wolfsburg: Kimmich kontert Kovac-Spruch

Der ehemalige Bayern-Trainer und heutige Wölfe-Coach Niko Kovac konnte sich einen Seitenhieb gegen den FC Bayern nicht verkneifen. Der Konter ließ jedoch nicht lange auf sich warten. FCB-Anführer Joshua Kimmich wischte den fiesen Kovac-Spruch gegen den FC Bayern mit einem Satz weg. (ck)

Rubriklistenbild: © Frank Hoermann/Imago