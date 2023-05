Hainer bestätigt Plan für Rummenigge-Comeback: Ex-Boss soll wieder Bayern-Amt übernehmen

Rotation in der Chefetage

+ © IMAGO / ActionPictures Karl-Heinz Rummenigge soll wieder ein Amt beim FC Bayern übernehmen. © IMAGO / ActionPictures

Kahn und Salihamidzic sind beim FC Bayern raus. Nun folgt eine brisante Information: Angeblich soll Karl-Heinz Rummenigge wieder ein Amt beim Rekordmeister übernehmen.

Update vom 28. Mai, 11.46 Uhr: Es gab bereits Berichte, nun ist es bestätigt. Karl-Heinz Rummenigge soll zum FC Bayern zurückkehren und wieder ein Amt übernehmen. Das bestätigte FC-Bayern-Präsident am Sonntagmittag auf einer Pressekonferenz. Hainer bestätigte, dass man Rummenigge für einen Platz im Aufsichtsrat zur Wahl stellen möchte.

Erstmeldung: München – Eine Sensationsmeldung folgt auf die andere. Erst am Samstagabend, nur Minuten nach dem Start der Meisterfeierlichkeiten, verkündete der FC Bayern München den Rausschmiss von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Nun sorgt der nächste Knaller-Bericht für Wirbel. Karl-Heinz Rummenigge soll vor einem Comeback beim Rekordmeister stehen.

Nach Aus von Kahn und Salihamidzic: Rummenigge vor FC-Bayern-Comeback – in neuer Funktion

Rummenigge war etliche Jahre lang eines der Gesichter des Vereins, war insgesamt 19 Jahre lang Vorstandsvorsitzender. Erst vor zwei Jahren machte der mittlerweile 67-Jährige dann den Posten an der Spitze des Vorstands für seinen Nachfolger Oliver Kahn frei. Kahn ist nun raus, die Stelle wieder vakant. Seine alte Funktion wird Rummenigge beim FC Bayern aber nicht übernehmen. Rummenigge soll der „Bild am Sonntag“ zufolge in den Aufsichtsrat rücken und die Münchner bei der Kaderplanung für die kommende Saison unterstützen.

Kurz nach dem Gewinn des elften Meistertitels in Serie hatten die Bayern am Samstag die Trennung von Kahn und Salihamidzic verkündet. Ihnen wird unter anderem eine verfehlte Personalpolitik bei der Zusammenstellung der Mannschaft vorgeworfen. Kahns Nachfolger wird der bisherige Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen, ein neuer Sportvorstand wird noch gesucht. Die Reaktionen auf das Bayern-Beben fielen drastisch aus.

Rummenigge war von 2002 an 19 Jahre Vorstandsvorsitzender der Münchner und führte den Club gemeinsam mit Vereinspatron Uli Hoeneß zu zahlreichen Erfolgen. Nach seinem Rückzug bei den Bayern ist er derzeit noch als Repräsentant der Club-Vereinigung ECA Mitglied des Exekutivkomitees der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

