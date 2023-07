Bitter, Bayern: Neuzugang Guerreiro verletzt sich im Training – Asien-Reise gelaufen

Münchner im Pech

Wenige Tage erst ist er beim FC Bayern, schon fällt er länger aus: Raphael Guerreiro wird die Asien-Reise nicht antreten können.

München – Verletzungspech beim FC Bayern! Die nächste Hiobsbotschaft an der Säbener Straße: Neuzugang Raphael Guerreiro hat sich im Training einen Muskelbündelriss in der rechten Wade zugezogen. Das bestätigte der Rekordmeister am Samstagnachmittag, nachdem der Kicker bereits darüber berichtet hatte.

Raphael Guerreiro Geboren: 22. Dezember 1993 (Alter 29 Jahre), Le Blanc-Mesnil, Frankreich Verein: FC Bayern München Länderspiele für Portugal: 64 Marktwert (laut transfermarkt.de): 20 Millionen Euro

FC Bayern muss länger auf Guerreiro verzichten

Der 29-jährige Portugiese wird die Asien-Reise des FC Bayern somit verpassen. Er ist nach Manuel Neuer (noch nicht fit genug) und Thomas Müller (Hüftprobleme) schon der dritte Profi, der nicht mit nach Fernost reist. Auch der Saisonstart ist in Gefahr. Beim 27:0 gegen den Kreisklassisten aus Rottach-Egern hatte Guerreiro in der vergangenen Woche sein Debüt für die Bayern gegeben.

Der vielseitig einsetzbare Linksfuß hatte Borussia Dortmund nach sieben Jahren ablösefrei in Richtung München verlassen und dort einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Wie lange Guerreiro ausfallen wird, ließ der Klub zunächst offen. Es dürfte sich allerdings um mehrere Wochen handeln.

Guerreiro „absoluter Wunschspieler“ des FC Bayern

Bayerns Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen hatte Guerreiro und Neuzugang Konrad Laimer als „absolute Wunschspieler“ bezeichnet. Guerreiro und Bayern-Trainer Thomas Tuchel kennen sich aus Dortmunder Zeiten. Unter Tuchel hatte der 29-Jährige 2017 mit dem BVB den DFB-Pokal gewonnen.

Der FC Bayern ist ab Montag bis zum 3. August in Tokio und Singapur unterwegs. Unter der Woche wurde mit Minjae Kim ein weiterer Neuzugang vorgestellt – er verriet, warum er beim Militärdienst vier Kilogramm Körpergewicht verlor.

Vor Kurzem verriet Guerreiro, dass er „gerne in Dortmund weitergemacht“ hätte. Bereits beim BVB plagten den portugiesischen Nationalspieler immer wieder muskuläre Probleme. Er fiel allerdings selten über einen längeren Zeitraum aus.

