Bayern-Neuzugang Guerreiro verrät lachend ersten Nachteil an München für sich und seine Familie

Kulturschock in München

Raphael Guerreiro spielt in der kommenden Saison für den FC Bayern. Der Neuzugang offenbarte nach seinem Wechsel nach München erste Sprachprobleme.

München – Die Fans des FC Bayern dürfen sich in der neuen Saison auf Raphael Guerreiro freuen. Der Linksverteidiger, der auch im Mittelfeld spielen kann, kommt ablösefrei von Borussia Dortmund nach München. In dem neuen Format des Rekordmeisters „Stammtisch“ stellt sich der Neuzugang ausführlich vor. Dabei enthüllt Guerreiro Sprachprobleme nach seinem Wechsel an die Säbener Straße.

Raphael Guerreiro Geboren: 22. Dezember 1993 (Alter 29 Jahre), Le Blanc-Mesnil, Frankreich Verein: FC Bayern (Vertrag bis Juni 2026) Position: Linksverteidiger Marktwert: 20 Millionen Euro

Raphael Guerreiro beim FC Bayern im Porträt

In gemütlicher Atmosphäre sprach Guerreiro in einem YouTube-Video des FC Bayern auf Englisch über seine Herkunft und seinen Werdegang, der ihn schließlich nach München geführt hat. Dazu wurde ein Brotzeitbrettl mit Breze und Weißbier serviert, damit sich der Neue in seiner neuen Heimat direkt wohlfühlt. Den Käse ließ sich der gebürtige Franzose besonders gut schmecken.

Guerreiro ist in dem nordöstlich von Paris gelegenen Ort Le Blanc-Mesnil geboren und aufgewachsen, spielt aber für das Heimatland seines Vaters. Mit Portugal wurde er 2016 Europameister. Bei der Ankunft in München offenbarten sich zunächst ein paar Probleme mit der Kommunikation.

Bayern-Neuzugang Guerreiro enthüllt Sprachprobleme nach Wechsel

Guerreiro hat mit seiner Frau Marrion drei Kinder. Ana wird im August sieben und hat zwei Brüder. Guerreiros Sohn Sacha ist acht, sein drittes Kind drei.

„Sie sprechen Deutsch, auch mein Sohn. Als wir angekommen sind, sagte er ‚Die sprechen nicht dasselbe Deutsch wie ich‘“, verriet Guerreiro mit einem Lachen. Der 29-Jährige spielt offenbar auf den bayrischen Dialekt in der Landeshauptstadt an. Während sich Guerreiro und sein Sohn in ihrer neuen Umgebung sprachlich noch etwas anpassen müssen, dürfte es auf dem Fußballplatz zu keinerlei Anlaufschwierigkeiten kommen. Das liegt vor allem an FCB-Coach Thomas Tuchel.

Guerreiro beim FC Bayern wieder mit Trainer Tuchel vereint

Guerreiro spielte in der Saison 2016/17 unter Tuchel in Dortmund und blickt gerne auf die gemeinsame Zeit zurück, jetzt sind beide wieder vereint beim FC Bayern. „Ich erinnere mich an viele Momente mit ihm, es war nur ein Jahr, aber wir haben zusammen den Pokal gewonnen“, schwärmte Guerreiro, der über einen Wechsel nach München nicht lange nachdenken musste. „Als er mich angerufen hat, wollte ich sofort wieder für ihn spielen.“

Tuchel setzte den Linksverteidiger zu dessen Überraschung häufig im Mittelfeld ein. „Durch ihn habe ich viel über die Position gelernt“, erklärte Guerreiro, dem die Erfahrung in der neuen Rolle auch als Linksverteidiger im Zusammenspiel mit den Mittelfeldspielern sehr geholfen habe. „Meine Art des Fußballs ist es, über Positionsspiel und Freilaufverhalten nachzudenken, das ist seinetwegen.“ Mit Joao Cancelo, der ebenfalls auf der linken Seite spielen kann, hat der FC Bayern nun einen Landsmann Guerreiros verabschiedet. (ck)

