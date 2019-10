Wiesn-Besuch der Bayern: Schlechte Stimmung nach Hoffenheim-Niederlage?

Wie im vergangenen Jahr

Wie schon 2018 fahren die Bayern mit einer Niederlage im Gepäck auf die Wiesn. Leidet die Stimmung darunter?

München - Zum Finale des Oktoberfests begibt sich der FC Bayern auf das Volksfest. Wie wird wohl die Stimmung sein, nachdem das Team von Niko Kovac am Samstag gegen TSG 1899 Hoffenheim verloren hat? Zuletzt hatte die Mannschaft gegen Köln und Paderborn gewonnen. Die Niederlage gegen die Kraichgauer war die erste der Saison. Für Hasan Salihamidzic ist es allerdings nichts Neues, in dieser Verfassung auf das Oktoberfest zu gehen. „Das sind wir schon gewohnt, da sind wir schon letztes Jahr so hingefahren“, sagt er.

FC Bayern: Wiesn-Besuch erneut nach Niederlage

Im vergangenen Jahr waren die Bayern nach einer 0:3-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach auf die Wiesn gegangen. Damals steckte das Team in einer größeren Krise. Bayern-Präsident Uli Hoeneß stärkte Neu-Trainer Kovac allerdings den Rücken. Damals zeigten sich die Spieler nachdenklich. Sie suchten einen Weg raus aus der Krise.

Der Wiesn-Besuch am letzten Festtag ist ein festes Ritual beim Rekordmeister. Auch in diesem Jahr stand ein Ausfallen des Termins angesichts der Ausgangslage nicht zur Disposition. „Es ist nicht schön, dass wir da alle mit einer Niederlage hingehen. Aber das ist eine Teambuilding-Maßnahme.“ Und so sollten sich die Spieler "Gedanken machen, warum es passiert ist".

FC Bayern: Zweiter Wiesn-Besuch für Coutinho, Alaba, Gnabry und Co.

Wenn die Bayern auf die Wiesn gehen, ist Käfers Wiesnschänke die erste Anlaufstelle. Dort ließen sich schon n der ersten Wiesn-Woche Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thiago Alcantara, Philippe Coutinho, David Alaba und Lucas Hermandez blicken.

Die Stars laufen natürlich in Tracht auf, wenn es mit dem Team auf die Wiesn geht. Einigen Fans gefiel im vergangenen Jahr ein Fauxpas nicht, den sich gleich zwei Spieler leisteten. Haben sie für dieses Jahr dazu gelernt?

