Vor DFB-Partie: FC Bayern mit Personalproblemen - diese Talente könnten eine Chance bekommen

Das Spiel findet in Osnabrück statt

+ © dpa / Torsten Silz Trainer Niko Kovac muss bei der DFB-Partie gegen SV Rödinghausen auf mehrere Spieler verzichten. © dpa / Torsten Silz

Kurz vor dem DFB-Zweitrundenspiel des FC Bayern München gegen SV Rödinghausen, müssen die Münchner gleich auf mehrere Spieler verzichten.

Update 29. Oktober, 18.56 Uhr: Diese Talente könnten eine Chance bekommen

Der Ausfall von Mats Hummels wurde vor wenigen Stunden bestätigt. Doch wer könnte eigentlich beim FC Bayern die Chance erhalten, wenn alle Stricke reißen? Die Talente, die von Trainer Kovac berufen wurden, haben die Kollegen von fupa.net* vorgestellt.

Update 29. Oktober, 17.01 Uhr: Mats Hummels nicht im Kader

Der FC Bayern München muss im DFB-Pokalspiel gegen den Fußball-Regionalligisten SV Rödinghausen auch ohne Mats Hummels antreten. Der Fußball-Nationalspieler stand nach seiner Pause am vergangenen Wochenende im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Mainz 05 zwar am Montag wieder auf dem Trainingsplatz in München. Hummels trat aber danach die Reise zum Spielort Osnabrück „wegen leichter neuromuskulärer Beschwerden“ nicht an, wie der FC Bayern berichtete.

Den Kader füllt Kovac nach Vereinsangaben mit den Nachwuchsspielern Meritan Shabani, Paul Will, Wooyeong Jeong und Torwart Christian Früchtl auf.

FC Bayern München mit Personalproblemen vor DFB-Pokal-Spiel

München - Der FC Bayern München muss die Pflichtaufgabe im DFB-Pokal gegen den Fußball-Regionalligisten SV Rödinghausen ohne mehrere Leistungsträger angehen. Neben den erkrankten Jérôme Boateng und James Rodríguez fallen nach Angaben von Trainer Niko Kovac auch der angeschlagene Arjen Robben sowie Ersatztorwart Sven Ulreich, dessen Frau kurz vor der Geburt des zweiten Kindes steht, für die Partie am Dienstagabend (20.45 Uhr/ARD/Sky) in Osnabrück aus.

Lesen Sie auch: Thomas Müller wird deutlich: "Man kann uns schon glauben, dass ...“

Fraglich waren vor dem Abschlusstraining am Montagnachmittag zudem die angeschlagenen Nationalspieler Leon Goretzka (Sprunggelenk) und Mats Hummels (Adduktorenprobleme). Kovac wird den ausgedünnten Kader mit einigen Nachwuchskräften auffüllen. An der Zielsetzung ändern die personellen Probleme aber nichts, sagte Kovac: „Der oberste Grundsatz im Pokal ist, dass man eine Runde weiterkommen möchte.“

Nach zuletzt drei Pflichtspielsiegen seien drei weitere Erfolge in den kommenden Partien das Ziel, um „mit einem sehr guten Gefühl“ in das Topspiel der Bundesliga am 10. November gegen Borussia Dortmund gehen zu können.

Lesen Sie alle News zur Partie am Dienstag in unserem Live-Ticker.

dpa

*fupa.net ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks