FC Bayern gegen FC Schalke mit Trauerflor: Münchner trauern um prägende Figur

Der FC Bayern trauert um einen langjährigen Geschäftsführer. Die Münchner laufen in der Bundesliga am Samstagabend gegen den FC Schalke nun mit Trauerflor auflaufen. Zudem wird es in der Allianz Arena eine Gedenkminute geben.

München - Der FC Bayern München wird am Samstagabend gegen den FC Schalke (18.30 Uhr, hier im Live-Ticker) mit Trauerflor auflaufen. Zudem wird es unmittelbar vor dem Bundesliga-Topspiel eine Gedenkminute in der Allianz Arena geben.

Das teilten die Bayern auf Ihrer Website mit. Der Grund: In der Nacht auf Freitag ist der langjährige Geschäftsführer des Rekordmeisters, Walter Fembeck, im Alter von 98 Jahren verstorben.

„Walter Fembeck hat große Verdienste um den FC Bayern“

„Walter Fembeck hat große Verdienste um den FC Bayern. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und werden Walter Fembeck stets ein ehrendes Andenken bewahren“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.

Fembeck wirkte von 1957 bis 1983 bei den Münchnern, war jahrelang Geschäftsführer und am Aufstieg des FC Bayern in dieser Zeit maßgeblich beteiligt.

FC Bayern München in Trauerflor: Zahlreiche Verdienste um den Rekordmeister

In Fembecks Amtszeit fielen zahlreiche Erfolge: Sechs Deutsche Meisterschaften, sechs DFB-Pokal-Siege und dreimal der Gewinn des Europapokals der Landesmeister (1974, 1975, 1976).

Als die Bayern 1963 für die neu gegründete Bundesliga nicht berücksichtigt wurden, plante Fembeck akribisch und nachhaltig den Aufstieg in die Erstklassigkeit, der 1965 gelang - und dem bereits 1969 die erste Bundesliga-Meisterschaft folgte.

Gedenkminute beim FC Bayern: Fembeck von zehntausenden Fans verabschiedet

Fembeck verpflichtete zudem 1964 Gerd Müller, der bei den Bayern später zum sogenannten „Bomber der Nation“ aufstieg. Auch Verpflichtungen wie die von Klaus Augenthaler fielen unter seine Amtszeit. Als Manager war Fembeck Ende der 1970er Jahre direkter Vorgänger von Uli Hoeneß auf diesem Posten.

Am Samstagabend wird Fembeck nun vom Rekordmeister verabschiedet - per Trauerflor und Gedenkminute vor zehntausenden Bayern-Fans.

