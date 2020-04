Funkt der FC Bayern dem BVB bei einem Spanien-Talent dazwischen? „Das stärkste Angebot ist vom FCB“

Dortmund offenbar ausgestochen

+ © dpa / Matthias Balk Hasan Salihamidzic. © dpa / Matthias Balk

Beschäftigt sich der FC Bayern mit einem weiteren Flügelspieler? Die Münchner sollen plötzlich Top-Favorit im Rennen um ein Spanien-Juwel sein - jüngst war dies noch der BVB.

Arbeitet der FC Bayern München * derzeit an einem Transfer für die Außenbahn?

* derzeit an einem Transfer für die Außenbahn? Die Roten sollen bei Ferrán Torres hoch im Kurs stehen.

hoch im Kurs stehen. Zuletzt wurde Borussia Dortmund als Klub mit den besten Chancen auf den 20-Jährigen gehandelt.

München - In der derzeitigen Krisensituation* ist es für Fußballklubs schwierig, am Kader* der Zukunft zu arbeiten. Das trifft auch auf den FC Bayern zu. Mit potenziellen Neuzugängen wird sich natürlich dennoch durchgehend beschäftigt. Nun soll es den Roten dahingehend ein besonders talentierter Kicker angetan haben.

Die Rede ist von Ferrán Torres. Der Spanier spielt seit Kindheitstagen für den FC Valencia und gehört mittlerweile auch dem Profikader an. In dieser Saison absolvierte der 20-Jährige bereits 35 Pflichtspiele - der Rechtsaußen ist Stammspieler.

+ Torres bejubelt seinen Treffer gegen Villarreal. Insgesamt bringt es das Offensiv-Juwel in dieser Saison auf sechs Tore und sieben Vorlagen. © AFP / JOSE JORDAN

FC Bayern München: Interesse an Ferrán Torres? Prominente Konkurrenz mischt mit

Nun wecken starke Leistungen immer auch Begehrlichkeiten und so haben dem Vernehmen nach bereits etliche Spitzenklubs ihr Interesse am iberischen U21-Nationalspieler angemeldet. Darunter Liverpool, Manchester City, Juventus Turin, Real Madrid, Atletico Madrid, der FC Barcelona und auch Borussia Dortmund, die Torres gerne als Ersatz für den abwanderungswilligen Jadon Sancho verpflichten möchten und nun wohl auch Interesse an einem Ex-Schalker haben sollen.

Der BVB hätte sogar durchaus gute Karten im Rennen um den Youngster, wie wa.de berichtet*, doch die „Schwarz-Gelben“ könnten nun vermutlich vom FC Bayern ausgestochen werden.

Denn der deutsche Rekordmeister* sei ebenfalls an Torres interessiert, wie der spanische Journalist Héctor Gómez berichtet. Er begleitet den FC Valencia seit Jahren und gilt als Experte der „Blanquinegros.“

El @FCBayernES es el club que ha presentado la propuesta más fuerte a @FerranTorres20 de todos los que salen en prensa. Ahora la info en @TribunaVCF pic.twitter.com/9SyOmqPMug — Héctor Gómez (@Generaldepie_) April 22, 2020

FC Bayern: Interesse an Torres und BVB ausgestochen? „Das stärkste Angebot ist vom FCB“

Er berichtet, der FC Bayern habe „das stärkste Angebot für Torres abgegeben.“ Demnach sollen sich die Münchner durchaus intensiv um den Spanier bemühen und ihm ein Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro netto pro Jahr anbiete.

Zudem soll der FC Bayern Torres bereits 2019 beobachtet haben. Bei der U19-Europameisterschaft in Armenien hätte ihn Chefscout Marco Neppe laut spox.com schon auf dem Radar gehabt.

Torres würde in all dem Trubel um seine Person zunächst gerne Ruhe bewahren und seine Entscheidung nicht überstürzen. Er schätze die Situation beim FC Valencia sehr und weiß offenbar um die große Konkurrenz bei einem Topklub wie dem FC Bayern.

FC Bayern: Interesse an Ferrán Torres? Konkurrenz für ihn wäre riesig

Auf den Flügeln agieren dort Serge Gnabry und Kingsley Coman sowie der aktuell nur ausgeliehene Ivan Perisic, bei dem ein langfristiges Engagement jedoch denkbar erscheint*. Die Konkurrenz wäre also durchaus prominent - zumal sie durch Leroy Sané* um einen weiteren Star ergänzt werden könnte. Der deutsche Nationalspieler wird weiter intensiv mit dem FCB in Verbindung gebracht.

Sollten sich die Münchner um Trainer Hansi Flick* letztlich für Torres entscheiden, würde ihnen dies gewiss einiges kosten. Laut transfermarkt.de besitzt der Rechtsfuß einen Marktwert von 45 Millionen Euro. In Valencia besitzt er noch einen Vertrag bis 2021.

as

*tz.de und wa.de sindist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks