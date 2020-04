Bundesliga-Konkurrent attackiert FC Bayern wegen Transfer scharf: „Mir fehlen für so ein Verhalten die Worte“

Ausgerechnet der Hopp-Klub

Der FC Bayern München sichert sich ein Nachwuchs-Juwel von 1899 Hoffenheim - und zieht durch den Transfer den Unmut des Bundesliga-Kontrahenten auf sich.

Der FC Bayern München * holt Supertalent Armindo Sieb von Dietmar-Hopp-Klub 1899 Hoffenheim .

* holt Supertalent von . Die Verpflichtung des deutschen U17-Nationalspielers sorgt für reichlich Unmut beim Bundesliga -Kontrahenten - vor allem, wie der Transfer angeblich zustande kam.

-Kontrahenten - vor allem, wie der angeblich zustande kam. TSG-Manager Alexander Rosen kritisiert den deutschen Rekordmeister deutlich - und verweist auf die Coronavirus-Pandemie*.

München/Hoffenheim - Noch vor wenigen Wochen waren sie einträchtig: Als Ultras des FC Bayern mit Schmähplakaten gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp* in der Auswärtspartie bei 1899 Hoffenheim beinahe für einen Spielabbruch gesorgt hatten, zeigten der deutsche Rekordmeister und der Klub aus dem Kraichgau Zusammenhalt und Solidarität.

Doch nun kracht es heftig zwischen den Badenern und den Münchnern. Der Grund ist der Wechsel eines Top-Talents von der TSG an die Säbener Straße.

Und vor allem die Art und Weise, wie dieser Transfer zustande gekommen sein soll. Die Rede ist von U17-Nationalspieler Armindo Sieb, einem der größten Offensivtalente Deutschlands.

„Armindo hat bei uns eine klare Perspektive für den Lizenzspielerkader aufgezeigt bekommen und bereits regelmäßig mit den Profis trainiert. Insofern ist es natürlich bedauerlich, dass sich der Junge und sein Berater für ein anderes Angebot entschieden haben. Aber es gilt diese Entscheidung zu respektieren, auch wenn sie ein Stück weit schmerzt“, erklärte 1899-Manager Alexander Rosen Sport1.

Der Direktor Profifußball der Kraichgauer meinte weiter: „Unabhängig davon finden wir es in diesem Zusammenhang irritierend, dass der Spieler ohne Abstimmung mit uns vom FC Bayern zu einer medizinischen Untersuchung nach München bestellt wurde. Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise mit all ihren Einschränkungen und Herausforderungen, fehlen mir für so ein Verhalten die Worte.“

Taffe Worte in Richtung Bundesliga-Tabellenführer. Sport1 schreibt weiter, dass Sieb von sich aus mit seinem Berater einen Termin bei den Bayern vereinbart haben soll.

+ Macher in Sinsheim: Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder (li.) und Alexander Rosen, Hoffenheims Direktor Profifussball. © dpa / Uwe Anspach

Markant: Sieb habe wegen des Medizinchecks eine Trainingseinheit der Hoffenheimer verpasst. Mehr noch: Rosen soll FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic aufgefordert haben, den Youngster zurückzuschicken - angeblich vergeblich.

Der 17-jährige Sieb war 2017 aus der Jugend von RB Leipzig ins Badische gewechselt. Sein Vertrag bei Hoffenheim endet am 30. Juni. Eine Ablöse wird also nicht fällig.

In der U17-Junioren-Bundesliga hat der Angreifer in 15 Saison-Spielen zehn Tore erzielt und fünf weitere Treffer vorbereitet. In bisher drei Länderspielen für die deutsche U17 kam er auf drei Tore.

Bald stellt er seine Qualitäten für den FC Bayern - bei dem es auch Zoff um Kingsley Coman* gibt - unter Beweis, in München ist er voraussichtlich vorerst für die zweite Mannschaft* in der 3. Liga eingeplant.

