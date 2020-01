Doha-Ticker: Kimmich äußert sich über Positionsdebatte - Update zur Gnabry-Verletzung 

Alle Infos zum Trainingslager

Der FC Bayern bereitet sich vom 4. bis 10. Januar in Doha/Katar auf die Rückrunde vor. Hier im Ticker gibt es alle Entwicklungen zum Nachlesen.

Der FC Bayern bezieht vom 4. bis 10. Januar ein Trainingslager in Doha .

bezieht vom 4. bis 10. Januar ein in . Robert Lewandowski und Kingsley Coman fehlen aus Verletzungsgründen in Katar .

und fehlen aus Verletzungsgründen in . Wegen Achillessehnenproblemen muss Serge Gnabry das Training abbrechen.





Update vom 7. Januar 2020, 7.28 Uhr: Bayerns neuer Vorstand Oliver Kahn hat heute in München seinen ersten Auftritt. Im 5000 Kilometer entfernten Emirat Katar wird die Pressekonferenz um 11 Uhr wohl auch gespannt verfolgt.

Update vom 6. Januar 2020, 13.55 Uhr: Kurze Info zu Lucas Hernandez. Wie bild.de berichtet, absolvierte der Franzose auch am Montag wieder das Aufwärmprogramm mit der Mannschaft und machte dann eine individuelle Einheit.

Update vom 6. Januar 2020, 12.20 Uhr: Seit Samstag befindet sich der FC Bayern im Trainingslager in Doha. Am Montag waren Joshua Kimmich und Manuel Neuer bei einem kleinen Presse-Talk zu Gast.

Dort äußerter sich Kimmich auch über seine künftige Position in der Rückrunde. „In der Hinrunde hat man gesehen, dass mich Hansi Flick eher auf der Sechserposition sieht. Danach hatten wir viele Verletzte und ich war einige Spiele in der Verteidigung“, so der 24-Jährige: „Mir ist nicht wichtig, auf welcher Position ich spiele, nur dass ich Konstanz bekomme.“

Auch zum Thema Ziele in der Rückrunde bezog Kimmich Stellung: „Ganz oben auf unserer Prioritätenliste steht die Meisterschaft, sie ist unser großes Ziel. Wir haben vier Punkte Rückstand, das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen das umbiegen und Meister werden.“

FC Bayern im Trainingslager: Kimmich äußert sich über Positionsdebatte - Update zur Gnabry-Verletzung

Kapitän Manuel Neuer gab sich zuvor auch optimistisch. „Ich habe Ziele mit der Mannschaft und es macht sehr viel Spaß, mit Hansi Flick zusammenzuarbeiten. Wir können mit dem Team alles erreichen“, so der Keeper, der mit seiner Vertragsverlängerung aus zwei Gründen noch zögert.

#Kimmich: "In der Hinrunde hat man gesehen, dass mich Hansi #Flick eher auf der Sechserposition sieht. Danach hatten wir viele Verletzte und ich war einige Spiele in der Verteidigung. Mir ist nicht wichtig, auf welcher Position ich spiele, nur dass ich Konstanz bekomme." pic.twitter.com/K72NQk8Lkf — FC Bayern München (@FCBayern) January 6, 2020

Update vom 6. Januar 2020, 11.57 Uhr: Die ersten Einheit in Doha am Sonntag musste Serge Gnabry wegen Achillessehnenproblemen abbrechen. Trainer Hansi Flick mahnte zur Vorsicht, was bereits schlimmste Befürchtungen vermuten ließ.

Doch ganz so schlimm scheint die Sache nicht zu sein. Noch im Laufe des Trainingslagers soll Gnabry wieder einsteigen. Sky-Reporter Torben Hoffmann rechnet mit einer Ausfallzeit von zwei Tagen.

Update vom 6. Januar 2020, 9.53 Uhr: Stößt noch ein Neuzugang ins Trainingslager nach Doha dazu? Der prominenteste Fußballer überhaupt steht angeblich zur Debatte. Cristiano Ronaldo will zum FC Bayern München. Realität oder Märchen?

Doha-Ticker: Hernandez mischt wieder mit - aber Sorgen um Gnabry

Update vom 5. Januar 2020, 15.35 Uhr: Aufregung gab es am Vormittag dahoam, also an der Säbener Straße. Feuerwehr und Polizei fuhren wegen einer Brandmeldung am FCB-Vereinsgelände vor.

+ Kann zumindest teilweise wieder mit der Mannschaft trainieren: Lucas Hernandez macht nach seiner Sprunggelenksverletzung Fortschritte. © dpa / Sven Hoppe Update vom 5. Januar 2020, 14.15 Uhr: Hansi Flick bremst die Erwartungen rund um Lucas Hernandez ein. „Er wird kein Mannschaftstraining mitmachen können“, sagte der Trainer und bezog sich dabei auf die Zeit im Trainingslager in Katar. Der Franzose solle bei taktischen Dingen „behutsam“ dabei sein. Das Comeback des Defensivallrounders wird für Februar anvisiert. „Wir werden jetzt schauen, wenn Lucas anfängt, alles draußen auf dem Platz zu machen, wie das abläuft“, erläuterte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Update vom 5. Januar 2020, 12.29 Uhr: Alexander Nübel kommt im Sommer, aber vielleicht stößt der eine oder andere Profi schon in diesem Monat zum FC Bayern. Hansi Flick würde sich zumindest auf einer Position Verstärkung erhoffen. „Wir schauen, war wir im Kader noch machen können. Es ist in der Winterpause nicht so einfach“, sagte der Coach in der Presserunde: „Ein Rechtsverteidiger ist wichtig. Das würde uns mehr Optionen bieten.“ In der Hinrunde hatten auf dieser Position der etatmäßige Innenverteidiger Benjamin Pavard und der im defensiven Mittelfeld eingeplante Joshua Kimmich ausgeholfen.

Während sich Flick auch lobend zur Verpflichtung von Nübel äußerte, schätzte er die Situation um den Platzhirsch und Kapitän so ein: „Manuel Neuer ist für mich der weltbeste Torhüter. Von daher glaube ich, wird Bayern alles daran setzen, dass man ihn weiterverpflichtet.“

Update vom 5. Januar 2020, 12.15 Uhr: Die Verletzungssorgen lassen den FC Bayern aber auch im neuen Jahr nicht los. Serge Gnabry plagt sich mit Achillessehnenproblem herum. „Wir hatten heute Morgen Lauftraining. Da musste er aufhören“, berichtete Trainer Hansi Flick beim Pressetalk. Der Nationalspieler soll vor Ort behandelt werden. Flick betont: „Wir müssen es sehr sehr ernst nehmen und hoffen, dass er bald zurückkommt.“

Update vom 5. Januar 2020, 10.42 Uhr: Lucas Hernandez ist endlich zurück im Kreis der Mannschaft. Zweieinhalb Monate nach seiner Sprunggelenks-OP absolvierte der Weltmeister am Sonntagmorgen das Zirkeltraining mit dem Rest des Teams. Dabei schwitzten die Profis bei Übungen mit Hanteln, Stangen, Schlingen und Gewichten. Während sich die Teamkollegen aufmachten zum mannschaftstaktischen Teil des Trainings, stand für den Rekordeinkauf jedoch wieder eine individuelle Einheit auf dem Programm.

@LucasHernandez absolviert heute vor seinem individuellen Training eine Zirkeleinheit mit dem Team. #FCBayern pic.twitter.com/Rbz6azXlxu — FC Bayern München (@FCBayern) 5. Januar 2020

Update vom 4. Januar 2020, 20.41 Uhr: Am Tag der Abreise der Münchner ins Trainingslager nach Katar ist der Transfer von Alexander Nübel zum FC Bayern das vorherrschende Thema.

Weltmeister Manuel Neuer dürfte sich im Flieger seine Gedanken gemacht haben. Und Nübel? Der FC Schalke hat seinem (Noch-) Torhüter umgehend die Kapitänsbinde abgenommen.

Zudem gibt es einen Bericht, was Nübel angeblich bei den Bayern verdienen soll.

+ Vom FC Schalke zum FC Bayern: Alexander Nübel. © dpa / Marius Becker





Hasan Salihamidzic will RB Leipzig und Gladbach „attackieren“

Update vom 4. Januar 2020, 14.31 Uhr: Auch wenn Uli Hoeneß nicht mehr Präsident des FC Bayern ist, gibt es noch die „Abteilung Attacke“. Hierfür zeichnet Hasan Salihamidzic verantwortlich. Vor der Abreise nach Doha machte er klar, was die Konkurrenz in der Bundesliga-Rückrunde erwartet. „Wir sind alle guter Dinge. Wir haben in Doha sehr gute Bedingungen und freuen uns, dort richtig Gas zu geben, um dann zu attackieren“, sagte der Sportdirektor der Bild.

Die Münchner haben vier Punkte Rückstand auf RB Leipzig und liegen zwei Punkte hinter Borussia Mönchengladbach. „Wir haben hohe Ziele! Unser Ziel ist immer die Meisterschaft und der Pokal. Dazu wollen wir in der Champions League den Gegner bekämpfen und die nächste Runde erreichen“, sagte Brazzo weiter.

FC Bayern: Salihamidzic schließt Winter-Transfers nicht aus

Womöglich geht der Rekordmeister die Ziele mit neuem Personal an. „Abwarten. Wir lassen uns immer alle Optionen offen. Wir schauen, wie das Trainingslager läuft, was wir und der Trainer brauchen. Dementsprechend werden wir reagieren – oder auch nicht“, sagte Salihamidzic über mögliche Winter-Transfers. Über einen neuen Rechtsverteidiger gibt es in der bayerischen Landeshauptstadt seit Längerem Spekulationen.

Update vom 4. Januar 2020, 11.45 Uhr: Kaum waren die Bayern mit rund 90 minütiger Verspätung in der Luft, wurde Vollzug bei einer Personalie vermeldet, die seit Wochen Fans des Rekordmeisters und von Schalke 04 beschäftigte. Alexander Nübel wird im kommenden Sommer nach München wechseln. Dies machte der FCB jetzt offiziell - quasi aus dem Flieger.

ℹ️ Der #FCBayern verpflichtet Alexander Nübel zur Saison 2020/21. — FC Bayern München (@FCBayern) 4. Januar 2020

Erstmeldung: FC-Bayern-Tross saß am Münchner Flughafen fest - Abflug verzögerte sich

München/Doha - Vom 4. bis 10. Januar bereitet sich der FC Bayern auf die Rückrunde in der Bundesliga vor. Schon traditionell bezieht die Mannschaft Quartier in Doha. In Katar soll dem Team „optimale Fitness für drei Wettbewerbe“ verpasst werden, wie Trainer Hansi Flick sagte.

Nachdem kurzfristig vermeldet worden war, dass neben Niklas Süle und Javi Martínez auch Kingsley Coman und Robert Lewandowski nicht mitfliegen, verlief zumindest der Auftakt in München nicht optimal. Der Bayern-Tross konnte nicht pünktlich abheben. Der Grund: technische Probleme am Münchner Flughafen. Wie der mit an Bord befindliche tz-Reporter Manuel Bonke berichtete, verhinderte eine defekte „Airbridge“ den planmäßigen Abflug um 9 Uhr.

Holpriger Start ins #Katar-Trainingslager für den #FCBayern: Wegen technischer Problemen mit der Brücke hebt der Flieger frühestens um 10:40 Uhr ab. Geplanter Abflug war 9 Uhr. — Manuel Bonke (@mano_bonke) 4. Januar 2020

FC Bayern: 26 Spieler reisen ins Trainingslager nach Doha/Katar

Der Vorfreude bei den Spielern tat die Verzögerung aber keinen Abbruch, wie David Alaba und Alphonso Davies auf ihren Plätzen bewiesen.

Der Rekordmeister reist mit insgesamt 26 Spielern ins Trainingslager auf der Anlage der „Aspire Academy for Sports Excellence“. Neben den Stamm-Profis wird der Kader durch sechs Nachwuchsspieler komplettiert: Joshua Zirkzee, Sarpreet Singh, Leon Dajaku, Oliver Batista-Meier und Chris Richards von den Drittliga-Amateuren sowie U19-Talent Bright Akwo Arrey-Mbi.

