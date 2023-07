Auftakt bei FC Bayern: Freuen Sie sich schon auf Harry Kane, Herr Tuchel?

News-Ticker zum Bayern-Trainingslager

Am Samstag startet die Vorbereitung des FC Bayern mit dem Trainingslager am Tegernsee. Welche Neuzugänge werden dabei sein? Der News-Ticker.

Auftakt für den Rekordmeister: FC Bayern startet Trainingslager am Tegernsee

startet Wie ist der Stand bei Harry Kane? Am Nachmittag gibt‘s eine Pressekonferenz mit Thomas Tuchel

Am Nachmittag gibt‘s eine Wer ist fit? Welcher Star überzeugt? Am Samstagabend findet am Tegernsee das erste Training statt

statt tz.de ist live vor Ort und berichtet im News-Ticker aus Rottach-Egern vom Bayern-Trainingslager

München/Rottach-Egern – Endlich geht‘s beim FC Bayern los! Mit dem Trainingslager am Tegernsee startet am Samstag auch der Rekordmeister nach den Medizinchecks am Donnerstag seine Vorbereitung auf die Saison 2023/24.

Mit Raphael Guerreiro und Konrad Laimer werden in Rottach-Egern gleich zwei Neuzugänge dabei sein. Der Transfer von Min-jae Kim ist zwar perfekt, aber noch nicht offiziell verkündet. Daher wird der neue Abwehr-Star beim ersten Trainingslager in Rottach-Egern (15. - 20. Juli) nicht dabei sein.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (29 Jahre) Verein: Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Bayern-Trainingslager am Tegernsee: Wie ist der Stand bei Harry Kane? Pressekonferenz mit Thomas Tuchel

Natürlich wird auch die Personalie Harry Kane bis kommenden Donnerstag heiß diskutiert werden. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass der Transfer des Stürmers in den kommenden Tagen über die Bühne geht.

Anders sieht es bei Kyle Walker aus, der den Bayern offenbar sein Ja zu einem Wechsel gab. Jetzt müssen sich die Münchner Bosse nun mit Manchester City einig werden. Gut möglich, dass der Transfer zügig abgeschlossen wird.

+ Thomas Tuchel wird auf der Pressekonferenz am Tegernsee bestimmt auch Fragen zu Harry Kane gestellt bekommen. © IMAGO / Sven Simon/ Passion2Press

Wer ist fit? Welcher Star überzeugt? Erstes Training des FC Bayern am Samstagabend

Am Samstag um 16 Uhr findet die erste Pressekonferenz der Saison statt. Trainer Thomas Tuchel wird sich dabei natürlich auch zu den heißen Transfer-Gerüchten äußern müssen. Wir sind gespannt, was der Bayern-Coach so zu erzählen hat. Anschließend findet um 18 Uhr eine öffentliche Trainingseinheit des FC Bayer auf dem Sportgelände des FC Rottach-Egern statt.

Die Reporter von tz.de, tz und Münchner Merkur sind vor Ort und schildern in den kommenden sechs Tagen alle Ereignisse vom Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee. (smk)

Aus Rottach-Egern berichtet Florian Schimak

