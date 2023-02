FC Bayern unterstützt Erdbebenopfer mit 100.000 Euro

Spende an „Orienthelfer“

Der FC Bayern München hilft Opfern der Erdbebenkatastrophe an der syrischen Grenzregion zur Türkei. Der Rekordmeister spendet 100.000 Euro.

München – Soziales Engagement liegt dem FC Bayern am Herzen. Auch an die Opfer der furchtbaren Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien denkt der Verein in diesen Tagen. Die Münchner stellen den Betroffenen finanzielle Mittel zur Verfügung.

Über den FC Bayern Hilfe e. V. werden dem Verein „Orienthelfer“ 100.000 Euro zur Verfügung gestellt, wie die Bayern mitteilten. Die Menschen in den betroffenen Regionen bräuchten „sofortige Hilfe“, sagte Ex-Präsident Karl Hopfner.

FC Bayern spendet 100.000 Euro an Erdbebenopfer

Der Vorsitzende des FC Bayern Hilfe eV übergab auf dem Vereinsgelände des deutschen Fußball-Rekordmeisters einen Spendenscheck an „Orienthelfer“-Vorstand Christian Springer, der in München geboren ist.

„Uns beim FC Bayern Hilfe eV ist es immer auch ein wichtiges Anliegen, in Notsituationen kurzfristig, unbürokratisch und unmittelbar unterstützen zu können“, äußerte der frühere Bayern-Präsident Hopfner. Die „Orienthelfer“ seien im Nahen Osten seit Jahren als Hilfsorganisation aktiv und hätten darum „verlässliche Möglichkeiten, schnell viel bewirken zu können. Die Folgen dieses Jahrhundert-Erdbebens werden das Leben in der gesamten Region noch lange belasten.“

FC Bayern half auch im Ukraine-Krieg

Auch im Ukraine-Krieg hat der FC Bayern bereits geholfen. In Zusammenarbeit mit der Stadt München organisierte der Klub speziellen Wohnraum für Geflüchtete mit Behinderung. (epp/dpa)