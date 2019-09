Live-Ticker: FC Bayern fordert Roter Stern Belgrad - Details zur Aufstellung durchgesickert 

Champions-League-Auftakt

Der FC Bayern München muss zum Champions-League-Auftakt gegen Roter Stern Belgrad ran. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad -:- (-:-), Anstoß: Mittwoch, 21 Uhr

FC Bayern München: Bank: Roter Stern Belgrad: Bank: Tore: Schiedsrichter: Bobby Madden (Schottland)

18.39 Uhr: Der FC Bayern kann sich gegen Belgrad auf den Support seiner Fans verlassen - die Allianz Arena ist erwartungsgemäß ausverkauft. Zudem dürfen sich die Roten auf die Unterstützung einer echten FCB-Legende freuen. Bastian Schweinsteiger drückt seinem Herzensklub die Daumen und wünscht viel Erfolg. Versehen hat der 35-Jährige seinen Twitter-Post mit einem Bild vom CL-Triumph 2013. Da wird so manchner Bayern-Fan wohl wehmütig werden. Kann der deutsche Rekormeister in dieser Saison wieder um den Titel mitspielen?

17.55 Uhr: Bereits am Nachmittag trafen der FCB und Roter Stern in der sogenannten Youth League, der Königsklasse der A-Junioren, aufeinander. Am Ende reichte es für die Elf von Martin Demichelis nur zu einem torlosen Remis - auch weil die Münchner gleich mehrmals vom Pech verfolgt waren. Jahn Herrmann scheiterte per Kopf an der Latte, der eingewechselte Marvin Cuni wenig später an den eigenen Nerven, als er den Ball freistehend am Pfosten vorbeisetzte.

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad im Live-Ticker: Details zur Aufstellung durchgesickert

17.31 Uhr: Philippe Coutinho oder Thomas Müller? Wer darf gegen Belgrad von Beginn an ran? Die Entscheidung über die Aufstellung soll nun, rund dreieinhalb Stunden vor Anpfiff, gefallen sein. Nach Informationen der Bild (Artike hinter Bezahlschranke) erhält Coutinho den Vorzug vor dem Ex-Nationalspieler, der zuletzt in der Bundesliga gegen Leipzig starten durfte. Zudem soll Klarheit in der Viererkette herrschen:

Dem Bericht zufolge rückt Joshua Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition, Hernández verteidigt links und Benjamin Pavard bildet mit Niklas Süle das Abwehrzentrum. Jerome Boateng müsste damit auf der Bank Platz nehmen. Niko Kovac könnte allerdings auch anders aufstellen, wie ein Gedankenspiel unserer Redaktion vermuten lässt.

16.32 Uhr: Wenn es heute Abend in der Allianz Arena heiß hergeht, wird einer besonders motiviert sein - Marko Marin. Der Ex-Nationalspieler, der bei Roter Stern unumstrittener Stammspieler ist, will Fußball-Deutschland beweisen, dass er das Kicken noch nicht verlernt hat. Einst nannten sie ihn den „deutschen Messi“, dann drohte seine Karriere zu scheitern.

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad im Live-Ticker: Wiedersehen mit „deutschem Messi“

Als hoffnungsvolles Talent aus der Jugend Eintracht Frankfurts schien Marin auf dem besten Wege, sich in der Bundesliga einen Namen zu machen. Bei Borussia Mönchengladbach entwickelte er sich zum Profi, später bei Werder Bremen zum kongenialen Partner von Mesut Özil und Dribbelkönig. Der anschließende Wechsel zu Chelsea London sollte allerdings zum Karriereknick des gebürtigen Jugoslawen werden.

Bei den Blues fasste Marin nie richtig Fuß und wurde in drei Jahren gleich viermal bei anderen Klubs geparkt. Der FC Sevilla, AC Florenz, RSC Anderlecht sowie Trabzonspor sicherten sich die Dienste des offensiven Mittelfeldspielers jeweils per Leihe. Anschließend war das Kapitel Chelsea für Marin endgültig beendet. Er wechselte zunächst zu Olympiacos Piräus und 2018 schließlich zu Roter Stern - eine Erfolgsgeschichte wie sich heute konstatieren lässt.

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad im Live-Ticker: Marko Marin gelingt Historisches

In Belgrad wird der 30-Jährige immens gefeiert, er ist sogar Kapitän des Teams. Vergangene Saison erzielte er bei der 1:6-Niederlage gegen Paris Saint-Germain den historisch ersten Champions-League-Treffer in der Geschichte Roter Sterns. Der „deutsche Messi“ hätte gewiss wenig dagegen, wenn er gegen den FC Bayern ebenfalls treffen würde.

15.38 Uhr: Manuel Neuer, die Nummer eins des FC Bayern München, hat über sein Karriereende in der Nationalmannschaft gesprochen. Nach dem DFB-Torwart-Streit zwischen Neuer und ter Stegen zu dem sich letztlich auch Jogi Löw äußerte, wird nun aber vorerst das Champions-League-Spiel für Neuer im Fokus stehen.

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad im Live-Ticker: Live-Übertragung droht auszufallen

11.58 Uhr: Eine Live-Übertragung könnte für den FC Bayern München ausfallen. Manchen Fans droht eine herbe Enttäuschung.

10.21 Uhr: Es dauert nicht mehr lange, dann spielt der FC Bayern München sein erstes Match in der Champions-League-Saison 2019/2020. Am gestrigen Dienstag durfte schon Borussia Dortmund ran und hat in einem sensationellen Match gegen den FC Barcelona lediglich 0:0 gespielt. Beste Männer am Platz waren Mats Hummels und Marc-Andre ter Stegen. Beide wurden gefeiert - ter Stegen sogar von der spanischen Presse als „bester deutscher Keeper“ bezeichnet.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Champions-League-Live-Ticker. Endlich rollt der Ball wieder in der Königsklasse, der FC Bayern München erwartet am Mittwoch Roter Stern Belgrad. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr in der Allianz Arena. +++

München - Die Jagd beginnt! Wer stemmt am 30. Mai 2020 den Henkelpott in die Nacht von Istanbul? 32 Mannschaften kämpfen ab Dienstag wieder um die europäische Krone, der FC Bayern München greift am Mittwoch ins Geschehen ein. Gegner ist dann Roter Stern Belgrad.

Der September ist so oder so ein ganz besonderer Monat in München. Zum einen natürlich, weil das Oktoberfest beginnt - Serge Gnabry ist schon bestens gerüstet. Zum anderen aber, weil dann endlich wieder die Champions-League-Hymne in der Arena in Fröttmaning gespielt wird. Sind die Bayern bereit für die neue Saison in der Königsklasse?

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad: Wen lässt Kovac beim Champions-League-Auftakt ran?

Trainer Niko Kovac wird gegen die Serben definitiv auf zwei Spieler verzichten müssen: Leon Goretzka und David Alaba fallen aus. Wem schenkt er dann das Vertrauen? Wir haben uns bereits Gedanken zur Aufstellung gemacht. Kovac wird am Dienstagnachmittag bei der offiziellen Pressekonferenz, die tz.de* im Live-Ticker begleitet, über den Auftakt in der Champions League sprechen. Mit auf dem Podium: Kapitän Manuel Neuer. Wird er sich auch zum DFB-Torhüter-Streit mit Marc-André ter Stegen äußern?

Die Bayern mussten sich im Bundesliga-Topspiel gegen Leipzig zuletzt mit einem 1:1 zufrieden geben. Gegen Belgrad soll nun wieder ein Dreier her - aber die Serben sind gut drauf. Alle sechs Spiele hat man in der heimischen Liga bislang gewonnen. Die Mannschaft um Ex-DFB-Kicker Marko Marin ist nur deshalb Dritter, weil die Konkurrenz bereits mehr Spiele absolviert hat.

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad: Champions League im Live-Ticker - FCB ist Favorit

Die Bayern sind also gewarnt - behalten sie gegen temperamentvolle Serben trotzdem einen kühlen Kopf? In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts. Wenn Sie das Spiel lieber live im TV verfolgen wollen, finden Sie hier nützliche Hinweise.

