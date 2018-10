„Einem Präsidenten nicht gerecht“: Bernat-Berater kontert Hoeneß-Attacke

Debatte um Respekt beim FC Bayern

Auf ihrer Pressekonferenz am Freitag ließen es die Bayern-Bosse krachen. Sie schossen auf vieles, was ihnen nicht passte - vor allem gegen noch aktive Spieler. Einer der Angegriffenen meldet sich jetzt zu Wort.

München - Attacken, Wut und Widersprüche - die Pressekonferenz der drei Bayern-Bosse am Freitag bot vor allem beste Unterhaltung. Selten fuhr der FC Bayern ein derartiges Aufgebot bei einem Pressetermin auf - was sich dann bot, wird sicher in die Annalen der Bundesliga-Geschichte eingehen.

In Deckung gehen mussten viele, vor allem die Medienvertreter vor Ort und ehemalige Spieler wurden Opfer der Abteilung Attacke. Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic zeigten sich allesamt entrüstet über verschiedene Stimmen zur Bayern-Krise in den letzten Wochen, drohten mit juristischen Schritten. Dann musste Uli Hoeneß seiner Wut freien Lauf lassen.

Uli Hoeneß: Wegen Bernat fast ausgeschieden

„Ich sage Dir mal eins“, so Hoeneß Richtung Sky-Reporter Uli Köhler, der den Spanier Juan Bernat offenbar mehrmals als „fehlende Alternative“ für die Außenverteidigerposition der Bayern gesehen hatte. „Als wir in Sevilla gespielt haben, war Juan Bernat fast alleine dafür verantwortlich, dass wir aus der Champions Leauge beinahe ausgeschieden sind. Da wurde entschieden, dass er verkauft wird.“ Köhler hatte des Öfteren den Bernat-Transfer in Frage gestellt. Hoeneß zu Köhler: „Da hätte ich gerne deinen Kommentar gehört, was er für einen Scheißdreck gespielt hat.“

Harte Worte - hatten die Verantwortlichen doch nur wenige Augenblicke zuvor mehr Respekt für ihre eigenen Spieler gefordert. Darüber ist auch Reporter Stefan Kumberger verwundert - und spricht die Äußerungen von Hoeneß aus der Vergangenheit an. Da hatte er am dritten Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison ein Foul des Leverkuseners Karim Bellarabi als „geisteskrank“ bezeichnet. „Unmittelbar nach dem Spiel ist man emotional aufgeregt“, entschuldigt Hoeneß sich.

Wegen Mesut Özil: Uli Hoeneß versucht eine Erklärung

Auch der frühere deutsche Nationalspieler Mesut Özil war für Kumberger ein Thema. Diesen hatte Hoeneß nach dem WM-Aus und seinem Rücktritt ebenfalls attackiert. „Ich wollte bei Mesut Özil mit einer überspitzten Wortwahl das Thema auf den Sport reduzieren.“ Hoeneß hatte gesagt, dass der ehemalige Nationalspieler „seit Jahren einen Dreck gespielt“ habe.

Am Abend meldete sich dann Juan Bernat zu Wort - allerdings nicht persönlich. Im August war der Spanier nach vier Jahren in München nach Paris zum Tuchel-Klub Paris Saint-Germain gewechselt. Über seinen Berater José Tarraga ließ er den FC Bayern wissen, dass er zweifellos enttäuscht über das abfällige Urteil von Uli Hoeneß ist.

Bernat-Berater über Aussagen des FC Bayern: „Einem großen Klub nicht gerecht“

Der Bild sagte Tarraga: „Ich glaube, dass die Aussagen des Präsidenten Hoeneß alles andere als glücklich sind und einem Präsidenten von einem großen Klub nicht gerecht werden.“

Der Berater des spanischen Linksverteidigers erklärte in seiner Replik: „Ich denke, dass wir alle - aber vor allem der Präsident Hoeneß - darauf achten müssen, dass wir, wenn wir über Fußballer sprechen, dies mit Respekt tun.“ Tarraga unterstrich: „Ich denke, das ist das Mindeste, was man verlangen kann.“

