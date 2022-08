Bayern-PK im Live-Ticker: Was sagt Nagelsmann zu den CL-Losen?

Vor Topspiel gegen Gladbach

+ © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl Julian Nagelsmann spricht vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Julian Nagelsmann stellt sich vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach den Fragen der Journalisten. Die PK im Live-Ticker.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann | Freitag, 12 Uhr

Wie reagiert der FCB-Coach auf die Champions-League-Auslosung?

Dieser Live-Ticker zur PK vor dem Gladbach-Spiel wird laufend aktualisiert.

München - Für den Moment fühlt sich der etwas ältere Fußballfan an vergangene Zeiten erinnert: Der FC Bayern führt die Tabelle an, die Fohlen aus Mönchengladbach lauern dicht dahinter. Am Samstag treffen die beiden Teams aufeinander. Es sind zwar erst drei Spiele gespielt, das Wort Topspiel ist trotzdem nicht verkehrt. Beide Mannschaften befinden sich in einer guten Frühform.

Während die Borussia das internationale Geschäft zum zweiten Mal in Folge verpasst hat, blickten die Bayern am Donnerstag gespannt auf die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase. Die Gegner: FC Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen. Eine „knackige Gruppe“, wie Hasan Salihamidzic sagte. Wie schätzt Julian Nagelsmann die Lose ein?

Wir begleiten die Bayern-Pressekonferenz am Freitag ab 12 Uhr im Live-Ticker. (epp)