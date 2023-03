„Der schwerste Gegner“: Brazzo schockiert von Kracher-Los gegen Manchester City

Viertelfinale der Königsklasse

Der FC Bayern trifft im Viertelfinale der Champions League auf Manchester City. Wir haben die wichtigsten Reaktionen zur Auslosung zusammengefasst.

München – Mit Spannung war das Los des FC Bayern für das Viertelfinale der Champions League erwartet worden. Jetzt steht fest: Der Rekordmeister trifft auf Manchester City. Die Hinspiele sind für den 11./12. April angesetzt, am 18./19. April steigt das entscheidende Rückspiel. Am 10. Juni findet das Endspiel im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion statt.

FC Bayern trifft in der Champions League auf Manchester City – Wiedersehen mit Ex-Trainer Guardiola

Für den FC Bayern ist es das wohl wichtigste Duell der Saison. Vor allem Trainer Julian Nagelsmann steht nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus in der vergangenen Saison gegen den FC Villarreal unter Beobachtung. In dieser Saison wollen die Bayern weiter kommen als zuletzt – und nach 2020 wieder nach dem Henkelpott greifen. Zum Hinspiel geht es nach Manchester – dort treffen die Bayern auf Ex-Trainer Pep Guardiola.

Wir haben die wichtigsten Reaktionen zur Champions-League-Auslosung zusammengefasst.

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern) über ...

... die mögliche Halbfinal-Konstellation gegen Real Madrid oder den FC Chelsea: „Ich glaube, dass wir gegen die großen Gegner die besten Leistungen gebracht haben. Auch für die Fans sind solche Spiele die Highlights der Saison. Ich freue mich sehr auf die Spiele.“

... über Erling Haaland: „Er macht das wirklich gut. Einer der besten Stürmer der Welt, genauso wie Mbappé in der letzten Runde. Wir haben das gegen Paris sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, dass City eine Mannschaft ist, die sich in den Spielen noch besser präsentiert hat. Ich glaube, das ist die Paarung, die in diesem Viertelfinale das Beste ist.“

... den Viertelfinal-Gegner Manchester City: „Ich spiele gerne gegen die Guten, da sind unsere Jungs immer konzentriert. Das ist natürlich eine Top-Paarung, ein schwerer Gegner, meiner Meinung nach der schwerste. Das ist wieder ein kleines Finale. Nach Paris wieder eine Truppe, die sehr viel Qualität hat. Wir sehen Pep Guardiola wieder und freuen uns auf die Spiele.“

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

... die Unterstützung der Fans: „Die Fans sind natürlich der 12. Mann. Dieses Mal gegen Paris war es eine unglaubliche Stimmung. Wir haben uns darauf gefreut und darauf hingefiebert. Das ist schon ein Spiel der Extra-Klasse gewesen, weil da einfach die besten Spieler der Welt spielen. Wenn so eine Stimmung ist, nimmt das jeder wahr, auch die Spieler.“

... die Kadertiefe in dieser Saison: „Das ist schon ein Kader, der seinesgleichen sucht. Der Konkurrenzkampf ist groß. Das wichtigste ist natürlich, dass wir fast alle an Bord haben. Ich bin sehr glücklich, dass wir das geschafft haben, so einen Kader hinzustellen.“

Der Kader des FC Bayern München in der Saison 2022

... die Qualitäten der Mannschaft gegen Paris: „Unser Matchplan ist super aufgegangen. Unsere Mannschaft hat das zusammen hervorragend gemacht. Das war das entscheidende, dass wir das geschlossen gemacht haben.“

... sein Wunsch-Los: „Das sind alles sehr gute Gegner, gute Mannschaften. Auch gute Städte, für die Fans werden das auch richtig gute Reisen. Aber, wie ich immer sage: Wir nehmen es, wie es kommt.“

Thomas Müller (FC Bayern) über...

... den Gegner: „Viertelfinale gegen Manchester City. Pep Guardiola hat München vor langer Zeit verlassen, jetzt spielen wir zum ersten Mal gegen seine Mannschaft. Wir freuen uns sehr darauf und ich bin froh, dass das Rückspiel in München stattfindet.“

