„Lewy wird sich ärgern“: FC Bayern präsentiert neues Trikot für Saison 2023/24

Rot und Weiß

Noch zwei Spiele stehen in dieser Spielzeit an. Der FC Bayern aber präsentiert bereits jetzt das Trikot für die kommende Spielzeit.

München – Noch stehen ja eigentlich zwei Spiele in der aktuellen Saison an. Dann wird auch die Frage geklärt sein, wer Deutscher Meister wird. Bevor diese Entscheidung aber gefallen ist, hat der FC Bayern aber schon sein neues Heim-Trikot für die Spielzeit 2023/24 vorgestellt!

FC Bayern München Gegründet: 27. Februar 1900 Anschrift: Säbener Straße 51-57, 81547 München Titel: 3x Champions League, 3x Pokal der Landesmeister, 2x FIFA-Klub-Weltmeister, 32x Deutscher Meister, 1x UEFA-Cup-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, 20x DFB-Pokalsieger

FC Bayern stellt neues Heim-Trikot für Saison 23/24 vor – historischer Hintergrund

Dabei überrascht das neue Outfit von Thomas Müller und Co. mit der Farbkombination. War das Leiberl in den vergangenen Jahren meist gänzlich Rot, so überwiegt beim neuen Trikot Weiß als Farbton. Lediglich die Schriftzüge des Sponsors Telekom (Männer) und Allianz (Frauen) sowie die Ärmel, die mit drei weißen Streifen des Ausrüsters bis zur Hälfte durchzogen sind, erscheinen im klassischen FC-Bayern-Rot. Die Hose hingegen ist komplett rot.

Etwas ungewöhnlich? Durchaus. Aber der FC Bayern hat sich bei der Gestaltung – einmal mehr – etwas gedacht. Dabei spielt die Historie des Rekordmeisters eine große Rolle. „Das Trikot interpretiert die ikonischen Farben neu, die für die Identität des FC Bayern stehen“, heißt es auf der Homepage der Münchner. Dabei sei das Shirt „eine Anspielung auf das Heimtrikot, das die Spieler 1965 nach dem Aufstieg in die Erste Liga getragen haben.“

Neues Trikot des FC Bayern überrascht mit Weiß-Anteil – Thomas Müller feiert neues Outfit

Im Nacken ist das „Mia san mia“ zu lesen. Dieser Schriftzug wurde nun aber noch ergänzt. „Rot & Weiß ein Leben lang“ ist auf der Innenseite des Kragens versehen. „Die Farben Rot und Weiß begleiten mich schon mein Leben lang. Das neue Heimtrikot steht mit diesem traditionellen Design für die Erfolgsgeschichte des FC Bayern München“, sagt Thomas Müller über sein neues Arbeitsoutfit.

„Wer an den FC Bayern denkt, hat sofort Bilder in rot und weiß vor Augen“, beschreibt Lina Magull das neue Trikot: „Schon als Kind war mein Zimmer in diesen Farben gestaltet, und es ist ein Traum, sie auf dem Platz tragen zu können. Das neue Trikot verbindet Historie und Eleganz – und wir wollen diesen Farben gerecht werden.“

+ „Die Farben Rot und Weiß begleiten mich schon mein Leben lang“, sagt Thomas Müller über das neue Bayern-Trikot. © Screenshot/fcb.de/Fotomaterial FC Bayern

FC Bayern präsentiert neues Trikot für Saison 2023/24: „Lewy wird sich ärgern“

Und die Fans? Da teilen sich die Meinungen. Auf Twitter schreibt ein User: „Ich mag Bayern zwar nicht, aber dieses Trikot ist überragend.“ Ein anderer hingegen schreibt: „Rot weiß, schön und gut, aber sieht aus wie ein reines Kindertrikot.“

Wiederum ein anderer sieht eine pikante Parallele. „Lewy wird sich ärgern. Hab schon viele Trikots gesehen und ich muss sagen:

9/10 für ein Polennationaltrikot.“

Bereits am kommenden Samstag beim letzten Heimspiel der Saison gegen RB Leipzig (18.30 Uhr) werden die Bayern-Stars das neue Trikot tragen. Die Frauen tragen ihr Shirt erstmals am 28. Mai im Spiel gegen Turbine Potsdam.(smk)

