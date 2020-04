Bundesliga-Star zum Schnäppchen-Preis - Ein Kandidat für den FC Bayern?

Dank Ausstiegsklausel

Der FC Bayern könnte für die neue Saison auf dem Flügel nachlegen und sich dabei wieder einmal in der Bundesliga bedienen. Gelingt den Roten ein echter Schnäppchen-Kauf?

Sucht der FC Bayern* Verstärkung auf dem Flügel?

Verstärkung auf dem Flügel? Der deutsche Rekordmeister * könnte in der Bundesliga * fündig werden.

* könnte in der * fündig werden. Milot Rashica von Werder Bremen könnte vergleichsweise billig zu haben sein.

München - In den aktuellen Krisenzeiten ist es nicht immer leicht, an die Zukunft zu denken. Die Kaderplaner der Klubs müssen es dennoch tun. Auch beim FC Bayern bastelt man an der zukünftigen Mannschaft* und könnte für die neue Spielzeit ein echtes Schnäppchen aus der Bundesliga* an Land ziehen.

FC Bayern München: Baggern die Münchner an Milot Rashica? Kosovare könnte billig zu haben sein

Konkret geht es um Milot Rashica, der seit 2018 die Fußballschuhe für Werder Bremen schnürt und seitdem kontinuierlich auf sich aufmerksam gemacht hat.

In der aktuellen Spielzeit läuft es für den kosovarischen Nationalspieler allerdings überhaupt nicht. Seine persönliche Statistik ist mit sieben Toren und vier Vorlagen in 20 Ligaspielen zwar okay, doch unter den teils besorgniserregenden Auftritten seines Klubs leiden auch die Leistungen 23-Jährigen.

In seiner Premierensaison etwa hatte er mehr Einfluss auf das Spiel, weil er auch von seinen Mitspielern besser in Szene gesetzt wurde. Sein Spitzname „Rakete“ kommt dabei nicht von ungefähr - der Offensivmann ist pfeilschnell.

FC Bayern: „Rakete“ Rashisca weckt Begehrlichkeiten - dank Ausstiegsklausel billig zu haben?

Nun ist es aber bekanntlich so, dass Werder mit gewaltigen Abstiegssorgen zu kämpfen hat und sich extrem schwertut, dem Abwärtstrend ein Ende zu setzten. Die derzeitige Corona-Pause* könnte den Hanseaten zwar dabei helfen, wieder in die Spur zu kommen, der Abstieg aus dem Fußballoberhaus ist jedoch weiterhin ein bedrohliches Thema an der Weser.

Des einen Leid, des anderen Freud. Von einem möglichen Abstieg der Grün-Weißen könnten wiederum andere Klubs profitieren - Klubs, die Interesse an Milot Rashica haben. Denn eines scheint sicher, in die zweite Liga wird der Kosovare bestimmt nicht gehen.

FC Bayern: Steigt Bremen ab, ist Rashica definitiv weg: Schlagen die Roten zu?

Rashica wird also wechseln. Auch ein Transfer innerhalb der Liga scheint dabei denkbar, zuletzt wurden Leipzig und Dortmund als Interessenten gehandelt. Auch aus dem Ausland sollen diverse Klubs interessiert sein. Diese Liste könnte nun womöglich um einen weiteren Klub länger werden. Auch der FC Bayern könnte sich Rashica schnappen.

Denn der Topspieler des SVW könnte trotz Marktwert von 28 Millionen Euro nur für die Hälfte zu haben. Schuld daran ist eine Ausstiegsklausel, die im Falle eines Bremer Abstiegs greift: Gelingt es Werder nicht, die Klasse zu halten, kann Rashica für 15 Millionen Euro gehen, wie deichstube.de* berichtet.

Angesichts dieses vergleichsweise niedrigen Preises könnte dann auch der FC Bayern mitmischen. Es wäre nicht der erste Bundesliga-Star, der seine Zelte an der Isar aufschlägt und darüber hinaus suchen die Münchner wohl eine Alternative auf dem Flügel. In dieser Hinsicht wurden zuletzt Leroy Sané* oder Ferrán Torres gehandelt - Rashica wäre in jedem Fall die preisgünstigere Alternative.

