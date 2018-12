Atletico-Star schon im Winter an die Isar? Rummenigge über Klausel: „Sicher ein Vorteil“

Er wäre der Rekordtransfer

Der FC Bayern München will aufrüsten und hat wohl einen geeigneten Spieler gefunden. Ein französischer Weltmeister hat es den Bayern angetan. Er wäre der Rekordtransfer der Münchner.

Update vom 20. Dezember, 6.14 Uhr: "Ich kann nichts dementieren, ich kann auch nichts bestätigen, bestätigen kann man erst etwas, wenn es fix ist, aber fix ist noch nichts", sagte Bayern-Klubchef Karl-Heinz Rummenigge zur kolportierten Verpflichtung von Lucas Hernandez und ergänzte: "Jetzt warten wir mal ab. In Spanien gibt es ja immer eine Ausstiegklausel zu allen Zeitpunkten, und das ist in diesem Fall sicherlich ein Vorteil." Die Marca berichtet weiter, dass der Transfer bereits im Winter über die Bühne gehen soll. In München soll Hernandez einen Vierjahresvertrag erhalten.

FC Bayern bietet wohl Rekordsumme für französischen Weltmeister - Doch es gibt schon ein Dementi

Update vom 19. Dezember, 23.33 Uhr: Hasan Salihamidzic hat sich bei „Sky“ über das kolportierte Interesse an Lucas Hernández geäußert. „Wenn es etwas zu vermelden gibt, werden wir das tun. Aber ich habe nichts zu verkünden“, sagte der Sportdirektor des FC Bayern über den Franzosen: „Er ist Weltmeister, aber mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das sind alles Gerüchte.“

Lucas Hernández: FC Bayern offenbar vor Verpflichtung von Weltmeister

München - Greift Uli Hoeneß ganz tief in die Tasche? Laut der spanischen Zeitung Marca steht der FC Bayern München vor der Verpflichtung des französischen Weltmeisters Lucas Hernández von Atlético Madrid. Der Linksverteidiger soll demnach schon im Winter für die festgeschriebene Ablösesumme von 80 Millionen Euro zum Rekordmeister wechseln und einen Vierjahresvertrag erhalten.

Lucas Hernández: Traum-Sommer mit Europa-League-Titel und Weltmeisterschaft

Der 22-jährige Hernández kann in der Verteidigung zentral und links eingesetzt werden. Allerdings hat der Franzose seinen Vertrag in Madrid erst im Juni bis 2024 verlängert. Hernández spielt seit 2014 für Atlético, wurde 2018 mit den Rojiblancos Europa-League-Sieger. Im Finale der WM in Russland im Sommer spielte er gegen Kroatien (4:2) durch.

Derzeit laboriert Hernández an einer Knieverletzung, die er sich am 8. Dezember beim Spiel gegen Deportivo Alavés zugezogen hat. 2018 kommt er wohl nicht mehr zum Einsatz.

Lucas Hernández: Variabel in der Viererkette einsetzbar

Der Franzose, der bei der WM 2018 hauptsächlich links gespielt hat, kam bei Atletico diese Saison meistens als Innenverteidiger zum Einsatz. Der FC Bayern hatte diese Saison mit Rafinha nur einen einzigen Ersatz auf den Außenpositionen. Gegen Augsburg verteidigte beispielsweise sogar Leon Goretzka links.

Der bisherige Rekordtransfer war Corentin Tolisso für 41,5 Millionen Euro. Die Hernandez-Verpflichtung mit 80 Millionen Euro würde den Rekord also mehr als pulverisieren.

Lucas Hernández: Das sagen Niko Kovac und der Präsident von Atletico Madrid

Niko Kovac sagte vor dem Spiel gegen RB Leipzig*, dass er sich zu den Transfer-Gerüchten im Moment nichts äußern kann. Laut Informationen der tz hat sich der FC Bayern München bei Atletico noch nicht gemeldet.

Atletico-Präsident Enrique Cerezo dementierte die Meldung jedoch in einer ersten Reaktion. "Momentan ist Lucas Hernandez Spieler von Atletico, und er will hier bei uns weitermachen", wird Cerezo vom spanischen Sportportal "Sportyou" zitiert: "Ganz ehrlich: Mir ist das Angebot von Bayern nicht bekannt. Und auch nicht, dass sie die 80 Millionen Ausstiegsklausel zahlen. Wir bauen eine Mannschaft auf und verkaufen nicht."

Lucas Hernández ist nicht der einzige Spieler, auf den die Verantwortlichen des FC Bayern München ein Auge geworfen haben. Wechseln diese Profis in der Winter-Transferperiode 2018/2019 an die Isar?

