Mehrere Bayern-Mitarbeiter müssen nach Nagelsmann-Aus gehen: Eine Koryphäe und ein Neuling bleiben

Trainerwechsel beim FC Bayern

Julian Nagelsmann ist beim FC Bayern rausgeflogen. Auch sein Trainer-Team muss sich verabschieden. Nur eine Koryphäe und ein Neuling dürfen bleiben.

München – Der FC Bayern München sorgt mit dem Nagelsmann-Rauswurf für etliche Schlagzeilen. Mit Thomas Tuchel ist zwar schon ein Nachfolger für den Cheftrainer-Posten gefunden, andere Stellen scheinen aber noch offen zu sein. Gerüchten zufolge muss neben Julian Nagelsmann nämlich auch nahezu das gesamte restliche Trainer-Team die Koffer packen. Lediglich eine Koryphäe und ein Neuling dürfen bleiben.

Thomas Tuchel Geburtsdatum und -ort: 23. August 1973 in Krumbach (Schwaben) Bisherige Stationen als Trainer: FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Chelsea, FC Bayern München Größte Erfolge: 1x Champions-League-Sieger, 1x DFB-Pokalsieger, 2x Französischer Meister, 1x Französischer Pokalsieger

Julian Nagelsmann fliegt raus – FC Bayern wechselt gleich ganzes Trainer-Team

Der FC Bayern München hat Julian Nagelsmann entlassen. Während der 35-Jährige bereits mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht wird, fliegt an der Säbener Straße wohl auch der Rest seines Trainer-Teams raus. Das geht aus aktuellen Kicker-Informationen hervor.

Demnach würden nur Dr. Holger Broich und der Torwarttrainer Michael Rechner bleiben. Michael Rechner ist neu beim FC Bayern und setzt auf Hightech im Training. Dr. Holger Broich ist bereits seit 2014 an der Säbener Straße und hat bereits Trainer-Legenden wie Pep Guardiola, Jupp Heynckes und Carlo Ancelotti erlebt.

+ FC Bayern München: Trainer-Team fliegt fast komplett raus – zwei dürfen bleiben © IMAGO / Lackovic

Trainer-Karussell beim FC Bayern – Chaos schon vor Nagelsmann-Aus

Der Wechsel des Trainer-Teams rund um Julian Nagelsmann ist der Gipfel des Chaos beim FC Bayern in den letzten Monaten. Anfang des Jahres sorgte der Rauswurf von Torwarttrainer Toni Tapalovic für Aufsehen. Wie sich später herausstellte, soll Tapalovic ein Bayern-Maulwurf gewesen sein.

Die Begründung für die Nagelsmann-Entlassung sind laut Aussagen der Münchner Chefs sportlich bedingt. Entsprechend wird das Trainer-Team rundum neu aufgestellt. Zum Team von Nagelsmann gehörten unter anderem Dino Toppmöller, Xaver Zembrod und Benjamin Glück.

FC Bayern muss in die Tasche greifen – Trainer-Team für Tuchel birgt Probleme

Dass bei Trainer-Rauswürfen gleich ganze Trainer-Teams wechseln, ist keine Seltenheit. Felix Magath nahm nach der erfolgreichen Relegation mit Hertha BSC im Sommer 2022 beispielsweise ebenfalls sein Trainer-Team mit. Der Nagelsmann-Nachfolger hat wohl ähnliche Pläne. Thomas Tuchel hat einen Wunschkandidaten für den FC Bayern, der allerdings noch anderweitig unter Vertrag steht.

In München müsste man für das Wunschteam des neuen Chefs also etwas in die Tasche greifen. Das heißt aber nicht, dass der neue Trainer die Arbeit vor dem anstehenden Topspiel gegen den BVB nicht aufnehmen kann. Tuchel hat bereits Pläne für das Spitzenduell am Samstag (18.30 Uhr, Sky).

Rubriklistenbild: © IMAGO / Lackovic