FC-Bayern-PK mit Julian Nagelsmann heute live: Startelf-Rotation gegen die Sieben-Tore-Kölner?

Vor dem nächsten Bundesliga-Spiel des FC Bayern am Dienstag gegen den 1. FC Köln gibt Julian Nagelsmann eine Pressekonferenz. Die wichtigsten Aussagen sammeln wir ab 13.30 Uhr für Sie im Live-Ticker.

Der FC Bayern bestreitet am Dienstag sein erstes Heimspiel im neuen Jahr gegen den 1. FC Köln .

gegen den . Am Tag zuvor hält Julian Nagelsmann eine Pressekonferenz : Der Chefcoach wird ein Personal-Update geben.

eine : Der Chefcoach wird ein Personal-Update geben. Die Kölner gewannen zuletzt mit 7:1 gegen Bremen: Welche Lehren zieht der FCB aus dem 1:1 in Leipzig?

Die Presserunde beginnt um 13.30 Uhr: Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

München - Mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden trennten sich der FC Bayern und RB Leipzig am ersten Bundesliga-Spieltag nach der langen Winterpause. Nun soll im ersten Heimspiel 2023 der erste Sieg folgen, gegen den 1. FC Köln könnte dies jedoch schwer werden. Denn die Geißböcke tankten vor dem Duell beim Rekordmeister ordentlich Selbstbewusstsein und schickten Werder Bremen am Samstagabend mit 7:1 nach Hause.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann heute live – Köln reist mit breiter Brust an

Am Tag vor dem 16. Bundesliga-Spieltag gibt Bayern-Cheftrainer Julian Nagelsmann Auskunft über seine Mannschaft und die Situation seiner verletzten Spieler. Der 35-Jährige wird bei der Presserunde am Montag wohl nicht drum herumkommen, den Gegner für sein außergewöhnliches Spiel zu loben und auf die Besonderheiten im Kölner Spiel einzugehen. Das Team von Trainer Steffen Baumgart, der seine Startelf bereits am Donnerstag verraten hatte, führte gegen Werder Bremen nach 36 Minuten schon mit 5:0.

Die Mannschaft von Julian Nagelsmann tat sich beim Jahresauftakt hingegen etwas schwer und kam nicht über einen Treffer von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting, dessen Vertrag verlängert werden soll, hinaus. Nach einem Fehler von Joshua Kimmich erzielten die Leipziger in der zweiten Halbzeit den Ausgleich, jedoch wird Nagelsmann beim Pressetermin wohl nicht mehr über Szenen aus dem letzten Bundesliga-Spiel sprechen wollen.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann heute live – rotiert der Coach in der englischen Woche?

Bei der letzten Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch deutete der Landsberger noch den Transfer von Yann Sommer an, am Montag könnte er die Leistungen des neuen Keepers bereits bewerten. Zudem hoffen die Medienvertreter auf Einblicke in Nagelsmanns Startelf, in der englischen Woche könnte der Chefcoach durchaus den ein oder anderen Wechsel vornehmen und einigen Stammspielern eine Pause gönnen. (ajr)

