„Wir haben gestern entschieden“ - Rummenigge macht auf JHV klare Ansage zu Hansi Flick

München - Was die Trainerfrage beim FC Bayern München betrifft, hat Karl-Heinz Rummenigge bei der Jahreshauptversammlung 2019 in der Olympiahalle (hier geht‘s zum Live-Ticker) ein klares Bekenntnis für Hansi Flick abgegeben. „Wir haben gestern entschieden, dass Hansi bis Weihnachten bleiben wird und möglicherweise darüber hinaus. Er hat eine imponierende Vorstellung von Training, von Taktik und er hat einen hervorragenden Umgang mit den Spielern. Außerdem ist er absolut empathisch und ich sage: Wir vertrauen Hansi Flick.“

FC Bayern: Rummenigge schildert magische Momente beim Dortmund-Spiel

Karl-Heinz Rummenigge geriet bei seiner langen Rede am Freitag ins Schwärmen und schilderte, wie er beim Topspiel gegen Borussia Dortmund (4:0) etwas erlebt hatte, was er „vielleicht schon seit Jahren“ lange nicht mehr erlebt hatte: „Der Funke ist vom Rasen auf die Ränge übergesprungen und zurück auf den Rasen. Ich habe eine Stimmung im Stadion erlebt, wie wir sie lange nicht mehr hatten. Ich glaube, wir haben am Samstag die beste Saisonleistung des FC Bayern gesehen. Wenn wir dies weiterpflegen, werden wir diese Saison noch große Spiele sehen und auch große Erfolge“, so der Vorstandsboss des deutschen Rekordmeisters.

Völlig unerwartet kam das Statement allerdings nicht: Schließlich war die Wahrscheinlichkeit schon vorher hoch, dass Flick mindestens bis zur Winterpause das Traineramt ausüben wird. Zumindest hat Rummenigge nun auch offiziell bestätigt, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass der gebürtige Heidelberger bei weiterem Erfolg bis zum Saisonende weitermachen darf.

Rummenigge erinnerte den neuen FCB-Trainer daran, dass er mit seiner Mannschaft noch in diesem Jahr etwas großartiges leisten könne: „Wir haben in dieser Champions League-Saison bislang vier Siege in vier Spielen und ich glaube, es ist noch keiner Mannschaft gelungen, alle sechs Gruppenspiele zu gewinnen. Das wäre doch ein toller Rekord, den du uns bescheren könntest“, richtete er einen Appell an den Nachfolger von Niko Kovac.

JHV beim FC Bayern: Rummenigge täuscht sich bei Champions-League-Lob

Dieser hatte jedoch einen Haken: Entweder Rummenigge meinte, dass es zumindest noch keine deutsche Mannschaft geschafft hatte - oder aber er täuscht sich: Denn sehr wohl gelang es bereits einigen Klubs, die Gruppenphase der „Königsklasse“ mit einer weißen Weste abzuschließen. Doch es gibt tatsächlich einen Rekord, den Bayern München diese Saison knacken könnte: Noch nie konnte ein Team alle sechs Partien der CL-Gruppenphase gewinnen - und anschließend den Henkelpott!

Zuvor hatte sich Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern München mit einer denkwürdigen Rede verabschiedet. Mit dabei: Patzer, sozialpolitische Statements und eine Hommage an einen Ex-Trainer.

