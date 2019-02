Bayern im DFB-Pokal: Preetz sieht FCB in „anderer Situation“ - und will die üble Serie verlängern

Pokal-Hit am Mittwoch

+ © dpa / Roland Weihrauch Hertha-Manager Michael Preetz hofft auf einen Sieg im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München © dpa / Roland Weihrauch

Am Mittwoch muss der FC Bayern im DFB-Pokal gegen Hertha BSC ran. Hertha-Manager Preetz hofft auf einen Coup seiner Mannschaft. Die Statistik spricht für die Berliner...

Berlin/München - Seit vier Liga-Spielen hat der FC Bayern nicht mehr gegen Hertha BSC gewonnen. Nun, am Mittwoch müssen die Münchner im DFB-Pokal gegen die Berliner antreten. Hertha-Manager Michael Preetz erinnert sich nur zu gerne an das Liga-Spiel Ende September. Damals gewannen die Berliner mit 2:0 gegen den FC Bayern. Kann die Hertha ihren Coup am Mittwoch wiederholen?

„Wir hätten nichts dagegen unsere Serie gegen den FC Bayern zu verlängern, aber es ist eine andere Situation“, sagt Preetz in einem Interview mit dem Sport-Magazin Kicker. Der Hertha-Funktionär rechnet damit, dass der FCB „anders auftreten“ wird als beim letzten Kräftemessen.

Michael Preetz: FC Bayern kann Borussia Dortmund in der Rückrunde die Stirn bieten

Preetz nennt dafür mehrere Gründe. „Sie haben an ihrer Systematik gearbeitet, spielen defensiv stabiler, haben ihre individuelle Klasse beibehalten und sich mit dem neuen Trainer Niko Kovac gefunden“, sagt der Hertha-Manager. Der FC Bayern werde in der Rückrunde Borussia Dortmund die Stirn bieten und habe nach wie vor die Qualität, ganz oben zu landen.

Hertha BSC hätte den FC Bayern gerne erst im Pokalfinale getroffen. „Aber wir nehmen es, wie es kommt – und freuen uns über ein Heimspiel“, sagt Preetz. Das Finale im eigenen Stadion bleibe für die Hertha aber ein ganz großer Traum.

Der Einsatz von Münchens Keeper Manuel Neuer ist für das Spiel am Mittwoch gegen Hertha BSC indes ungewiss. Wie die Bild berichtet, ist die Finger-Verletzung des 32 Jahre alten Torhüters komplizierter als bisher gedacht.

mol

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.