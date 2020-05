BVB gegen FC Bayern München: Aufstellung ist raus! Hansi Flick mit einer entscheidenden Änderung im Mega-Kracher

Titel-Duell der Bundesliga

BVB gegen den FC Bayern: Welche Aufstellung wählt FCB-Coach Hansi Flick im Top-Spiel? Auf einen Star muss der Rekordmeister in jedem Fall verzichten.

Update vom 26. Mai, 17.39 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist raus! Trainer Hansi Flick ändert im Vergleich zur Partie am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt auf einer Position.

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Müller - Coman, Lewandowski, Gnabry

Für Ivan Perisic rückt Serge Gnabry in die Startelf. Leon Goretzka vertritt den verletzten Thiago und Boateng erhält wie erwartet abermals den Vorzug gegenüber Rekordtransfer Lucas Hernandez.

Auch das Lineup des BVB ist nun da. Dort setzt Coach Lucien Favre auf Altbewährtes. So laufen die Dortmunder zum dritten Mal in Folge in der selben Formation auf.

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro - Hazard, Haaland, Brandt

FC Bayern beim BVB: Aufstellung ist raus! Flick mit einer entscheidenden Änderung

Erstmeldung vom 25. Mai: München - Es ist angerichtet! Wenn der FC Bayern am Dienstagabend bei Borussia Dortmund antritt, treffen die aktuell besten Mannschaften Deutschlands aufeinander. Während der Rekordmeister* aus München derzeit von der Tabellenspitze grüßt, liegt der BVB als erste Verfolger vier Punkte dahinter.

Man muss kein Rechengenie sein, um zu verstehen, dass der Meisterschaftszug bei einer Niederlage für die Gastgeber aus Dortmund abgefahren sein könnte. Sieben Punkte Vorsprung sind bei dann lediglich noch sechs ausstehende Partien ein Haufen Holz.

Aus der anderen Sicht könnte der FC Bayern mit einem Sieg im Signal-Iduna-Park einen großen Schritt in Richtung achte Meisterschaft in Folge machen. Seit Trainer Hansi Flick* das Zepter an der Isar schwingt, befindet sich der Rekordmeister auf einem unfassbar stabilen Kurs. Selbst die mehrwöchige Corona-Unterbrechung tat der Dominanz des FC Bayern in den vergangenen beiden Spielen keinen Abbruch.

Auf welches Personal wird Hansi Flick* nun im Mega-Kracher beim BVB setzen? Einige Plätze scheinen vergeben, doch alles wollte der Coach auf der PK am Montag auch nicht verraten.

Aufstellung des FC Bayern beim BVB: Keine Diskussion im Tor

Zwischen den Pfosten herrscht beim FC Bayern aller spätestens seit der vergangenen Woche Klarheit. Da hat nämlich Kapitän Manuel Neuer seinen 2021 auslaufenden Vertrag verlängert. Der Keeper wird also noch mindestens drei weitere Jahr das Tor des Rekordmeisters hüten - und so auch am Dienstagabend in Dortmund. Darüber hinaus gibt es aber einige brisante Transfer-Gerüchte* an der Säbener Straße.

Aufstellung des FC Bayern beim BVB: Kein Grund zu wechseln für Flick

Auch in der Viererkette besteht für Hansi Flick kein Grund zum Wechseln. Jerome Boateng*, der gegen die Eintracht angeschlagen vom Feld musste, steht für das Spitzenspiel zur Verfügung. Auf der Spieltags-PK äußerte sich der FCB-Coach bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung von Boateng kryptisch.

#Flick über @David_Alaba: "Ich habe ihm gesagt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er ein guter Innenverteidiger ist. Seine Entwicklung auf der Position ist hervorragend. Er führt das Team und gibt Kommandos. Das bekommt man in der Stille des Stadions noch mehr mit." pic.twitter.com/IZkgUqxIOB — FC Bayern München (@FCBayern) May 25, 2020

Der Weltmeister von 2014 wird an der Seite von David Alaba wieder die Innenverteidigung bilden. Beim Österreicher ist derweil noch keine Entscheidung über seine Zukunft gefallen, aber es gibt wohl eine Tendenz. Links in der Viererkette wird Alphonso Davies und rechts Benjamin Pavard verteidigen. Rekordtransfer Lucas Hernandez bleibt somit weiterhin nur ein Platz auf der Bank. Und: Glaubt man den Gerüchten, könnte bald noch ein 16-jähriger Brasilianer zum Team stoßen.

Aufstellung des FC Bayern beim BVB: Mittelfeldtrio überzeugte

Auch im Mittelfeld wird Flick im Vergleich zum 5:2-Erfolg gegen die Eintracht vermutlich nichts ändern.Joshua Kimmich wird wieder auf der Sechs auflaufen. An seiner Seite werdenLeon Goretzka und Thomas Müller für die offensiven Impulse aus dem Zentrum sorgen. Gerade von Goretzka zeigte sich Flick am Montag angetan.

„Er hat an Muskelmasse zugelegt, das kommt seinem Spiel zugute“, verrät Flick: „Leon macht eine gute Entwicklung. Vorher war er etwas offensiver, auf der 10 oder der 8. Aber auf der 6 kann er seine Stärke, Sprints nach vorne, ausspielen. Er interpretiert das anders als Thiago. Ich bin happy, dass ich auf der Position Alternativen habe.“ Der angesprochene Thiago wird wie schon gegen die Eintracht fehlen.

Aufstellung des FC Bayern beim BVB: Wer flankiert Lewandowski auf den Außenbahnen?

+ Borussia Dortmund - Bayern München: Wen stellt Hansi Flick beim Rekordmeister auf? © dpa / Marius Becker Robert Lewandowski trifft und trifft und trifft. Auch gegen Frankfurt trug sich der Pole in die Torschützenliste ein und steht nun bei aktuell 27 Treffern in der Bundesliga. Dass Lewy auch beim BVB stürmen wird, steht außer Frage. Das ganze Land schaut auf das Giganten-Duell zwischen Lewandowski und Erling Haaland.

Die Frage, wer auf den Außenbahnen des FC Bayern zum Zug kommt, wollte Flick am Montag noch nicht verraten. Serge Gnabry, Ivan Perisic und Kingsley Coman bewerben sich um die beiden Positionen. Man darf gespannt sein, für wen sich Flick entscheidet. Keine Zukunft beim BVB hat übrigens Ex-FCB-Star Mario Götze, dessen auslaufender Vertrag im Sommer nicht verlängert wird.

In Dortmund kommt es auch zum Duell der Torjäger zwischen Lewandowski und Haaland*. Ein Sportpsychologe sieht den FC Bayern im Vorteil*. Derweil steuern die Roten auf einen Torrekord zu*.

