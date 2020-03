“Unglaubwürdig“: Fan-Gruppierung des FC Bayern kritisiert die eigenen Bosse - und attackiert Hopp erneut 

Unfassbare Szenen in Hoffenheim

Der Wahnsinn von Hoffenheim: Nach den Schmähungen gegen Dietmar Hopp beim Spiel des FC Bayern München in Sinsheim steht die Bundesliga unter Schock. Lesen Sie hier alle Entwicklungen im News-Ticker.

Ultras des FC Bayern haben im Bundesliga-Spiel bei 1899 Hoffenheim für einen Eklat gesorgt.

haben im Bundesliga-Spiel bei für einen Eklat gesorgt. Die „Fans“ beleidigten TSG-Mäzen Dietmar Hopp mit Spruchbändern auf Übelste.

mit Spruchbändern auf Übelste. Hier lesen Sie alle Infos zum Bundesliga-Beben im News-Ticker.

Update vom 01. März, 19 Uhr: Eine einflussreiche Vereinigung von Bayern-Fans hat eine Verbindung zu den Schmäh-Plakaten von Münchner Anhängern gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp bestritten.

„Der Club Nr. 12 distanziert sich ausdrücklich von jeder Form von Rassismus, Sexismus, Homophobie und Diskriminierung“, schrieb die Fan-Vertretung am Sonntag. Zugleich kritisierte der „Club Nr. 12“ die Reaktionen der Verantwortlichen des FC Bayern München als „übertrieben und unglaubwürdig“.

Fangruppierung des FC Bayern München kritisiert die Bosse aus München

Ultras des deutschen Rekordmeisters hatten den Milliardär und SAP-Gründer Hopp beim Auswärtsspiel der Münchner in Sinsheim mit Spruchbändern und Transparenten übel beleidigt.

Das Bundesliga-Spiel war daraufhin zweimal von Schiedsrichter Christian Dingert unterbrochen worden, sogar ein Abbruch drohte. In den letzten 13 Minuten spielten sich die beiden Mannschaften nur noch symbolisch den Ball hin und her.

Club Nr. 12 rechtfertigt Beleidigungen gegen Hoffenheims Dietmar Hopp

Beleidigende Banner und Beschimpfungen seien in vielen Fußballstadien Alltag, schrieb der „Club Nr. 12“. Auch wenn dies nicht als Freifahrtschein dienen dürfe, sei zu hinterfragen, „aus welchen Gründen nun aufgrund Beleidigungen einer einzelnen Person Exempel statuiert und sogar die vom DFB noch vor wenigen Monaten aufgehobenen Kollektivstrafen wieder eingeführt werden“.

+ FC Bayern: Unfassbare Szenen in Hoffenheim - Schmähplakate gegen Hopp sorgen fast für Spielabbruch © tz

Bei rassistischen Attacken wie zuletzt gegen Hertha-Profi Jordan Torunarigha auf Schalke oder von Drittliga-Profi Leroy Kwadwo aus Münster habe es keine Unterbrechungen gegeben. „Wenn es aber um einen Mäzen geht, dessen Unternehmen rein zufällig auch noch ein wichtiger und finanzstarker Partner des DFB ist, soll nun eine Grenze überschritten sein“, schrieb der „Club Nr. 12“.

Nach Fan-Eklat von Hoffenheim: Weitere Ultra-Attacken gegen Dietmar Hopp

Update vom 01. März, 18.30 Uhr: Wie geht es nach dem Fan-Eklat von Hoffenheim weiter? So oder so - der FC Bayern München steht im Bezug auf seine Ultras vor einem Riesen-Problem.

Update vom 01. März, 15.56 Uhr: Nach dem Fan-Eklat in Sinsheim ist es in der Bundesliga zu den nächsten Anti-Hopp-Protesten gekommen. In Berlin drohte sogar ein Spielabbruch.

Update vom 29. Februar 21.40 Uhr: Inzwischen haben sich die Bayern-Ultras zu dem Vorfall geäußert und dabei ein teils verwirrendes Statement veröffentlicht.

Erstmeldung vom 29. Februar, 16.04 Uhr: München - Wahnsinn in Hoffenheim! Das Bundesliga-Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und demFC Bayern stand in der zweiten Hälfte kurz vor dem Abbruch, nachdem Schmähplakate gegen den Hoffenheim-Boss Dietmar Hopp ausgerollt wurden.

Bereits vor dem Spiel fielen die „Fans“ des FC Bayern* in ihrem Block durch Pyrotechnik negativ auf. Kurz vor dem Anpfiff der zweiten Hälfte zündeten die Bayern-Anhänger dann abermals ein Feuerwerk, weshalb die Partie verspätet wieder angepfiffen wurde.

+ FC Bayern: Unfassbare Szenen in Hoffenheim - Schmähplakate gegen Hopp sorgen fast für Spielabbruch © tz Im zweiten Durchgang kam es dann zum Eklat! Im Bayern-Block wurde eine Transparent entrollt, dass den Mäzen der TSG Hoffenheim, Dietmar Hopp, aufs Übelste beleidigte. Daraufhin unterbrach Schiedsrichter Christian Dingert die Partie für einige Minuten.

Sportlich war die Partie zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon entschieden. Durch die Tore von Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Startelf-Debütant Joshua Zirkzee, Philippe Coutinho und Leon Goretzka führte der FC Bayern* bereits völlig verdient mit 6:0.

Den „Anhängern“ aber schien das egal zu sein und so rollten sie abermals einen Schmäh-Banner gegen Dietmar Hopp aus - und wieder wurde die Partie unterbrochen. Das Spiel stand zwischenzeitlich kurz vor dem Abbruch. Ähnliches ereignete sich in Dortmund, wo es in der Partie des BVB gegen den SC Freiburg ebenfalls Schmähgesänge gegen Hopp gab. Dort wurde die Partie allerdings nicht unterbrochen.

FC Bayern: Schmähplakate gegen TSG-Mäzen Hopp

In der zweiten Unterbrechung in Hoffenheim ereigneten sich anschließend unfassbare Szene auf dem Rasen. Zunächst gingen die Bayern-Spieler in die Kurve und versuchten die Chaoten dazu zu bringen, das Plakat abzunehmen.

Anschließend stürmten sogar Hansi Flick* und Hermann Gerland auf den Platz und gingen in die Kurve, wo Bayern-Trainer Flick und sein Assistent mit den „Fans“ wild gestikulierten und diskutierten.

Endstand: 0-6.

Das Sportliche rückte bei #TSGFCB allerdings in den Hintergrund. Aufgrund von Schmähplakaten gegen Dietmar Hopp im Fan-Block des FC Bayern wurde die Partie unterbrochen. Nach Rückkehr auf das Feld spielten sich die Teams den Ball nur noch symbolisch gegenseitig zu. pic.twitter.com/EtTN42u057 — FC Bayern München (@FCBayern) February 29, 2020

Auch Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn kamen von der Tribüne auf den Rasen und gingen in die Kurve. Die Spieler zogen sich derweil in die Katakomben zurück. Nach einer etwa 15-minütigen Pause wurde nur noch symbolisch weitergespielt und der Ball hin und her geschoben. Hopp und Bayern-Vorstandschef Rummenigge standen demonstrativ am Spielfeldrand und klatschten.

FC Bayern: Spiel bei TSG Hoffenheim stand vor Abbruch

Als Schiedsrichter Dingert die Partie nach 90 Minuten pünktlich abpfiff, solidarisierten sich die Spieler auf dem Rasen und auch die Verantwortlichen im strömenden Regen von Hoffenheim mit TSG-Mäzen Hopp, in dem sie ihm die Hand schüttelten und in den Arm nahmen.

+ 1899 Hoffenheim - Bayern München © dpa / Tom Weller

Im Anschluss an die Partie zeigte sich Rummenigge zutiefst geschockt vom Verhalten dieser vermeintlichen Fans: „Ich schäme mich dafür, das war eine Schande, was dort in der Kurve passiert ist. Das ist das ganz hässliche Gesicht von Bayern München“, so Rummenigge nach der Partie. Mit dieser Meinung steht er alles andere als alleine da.

Zudem kündigte der Bayern-Boss an, dass man „mit aller Schärfe“ gegen die Verantwortlichen vorgehen werde.

Nach den Ausschreitungen in Hoffenheim ist auch Mario Basler verbal entgleist. Seine Forderungen, die er bei Doppelpass in der Expertenrunde gestellt hat, gehen unter die Gürtellinie, wie einige Zuschauer finden.

smk

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Revierfoto