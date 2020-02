Keine Verlängerung? Alaba heizt mit Schock-Aussage Wechsel-Gerüchte an: „Kann mir vorstellen ...“

Liegt seine Zukunft in England?

+ © AFP / RONNY HARTMANN Zieht es David Alaba nochmal in eine andere europäische Top-Liga? © AFP / RONNY HARTMANN

Zieht es David Alaba nochmal in eine andere europäische Top-Liga? Jüngste Aussagen deuten jedenfalls darauf hin, dass er seine Zukunft nicht zwingend beim FC Bayern sieht.

David Alaba hat sich mittlerweile in der Defensivzentrale des FC Bayern festgespielt.

Der Vertrag des Österreichers läuft 2021 aus.

Nun heizt Alaba Gerüchte um einen Wechsel an.

München - Während die Bayern*-Abwehr in der Vergangenheit immer wieder durch Langzeitausfälle (Niklas Süle und Lucas Hernandez) und Leistungsschwankungen (Jerome Boateng) durcheinandergewirbelt wurde, gibt es dennoch eine Konstante. Und diese hört auf den Namen David Alaba. Durch die Personalnot auf der Innenverteidigerposition rotierte der Österreicher unter Hansi Flick* dauerhaft von links in die Zentrale und macht dort einen überragenden Job.

Bayerns Spiel profitiert enorm durch David Alaba

Das Spiel der Bayern und das System unter Flick profitiert enorm von der Spielübersicht und dem guten Aufbauspiel Alabas aus der Defensive heraus. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Mega-Talent Alphonso Davies hat sich auf der freigewordenen Linksverteidigerposition mit starken Leistungen fest gespielt und sieht viel Spielzeit.

Alaba hat sich in der Abwesenheit von Süle und Hernandez zum absoluten Abwehrchef gemausert und feierte außerdem in diesen Tagen sein zehnjähriges Jubiläum beim FC Bayern. Mit 16 Jahren schlug er damals seine Zelte in München auf und gehört im FCB-Kader* seit Jahren zu den absoluten Leistungsträgern.

Liegt Alabas Zukunft in England? „Ich kann mir vorstellen, ...“

Nun allerdings sorgte der Defensivmann mit Aussagen in einem Interview mit der englischen Zeitung „Daily Mail“ für Schweißperlen auf der Stirn zahlreicher Bayern-Fans und dessen Verantwortlicher. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, eines Tages mal in der englischen Premier League aufzulaufen, antwortete Alaba nämlich vielsagend: „Wir werden sehen. Im Moment denke ich nicht zu viel darüber nach. Aber ich kann mir vorstellen, in Zukunft woanders zu spielen.“

Zahlreiche Verträge laufen 2021 aus - Bayern-Bosse sollten sich nicht allzu lange Zeit lassen

Zur Erinnerung: Alaba gehört mit seinem 2021 auslaufenden Vertrag zu dem Pool jener Bayern-Spieler, mit deren Verträge allesamt 2021 auslaufen, darunter Spieler wie Manuel Neuer, Thomas Müller, Thiago, Javi Martinez und Jerome Boateng. Die Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic haben einiges zu tun, wollen jedoch zunächst das Achtelfinale in der Champions League gegen Chelsea abwarten. Einzig mit Manuel Neuer soll es bereits Gespräche gegeben haben.

Die Aussagen von Alaba erhöhen den Druck auf „Brazzo“ und Co. und zeigen: Allzu lange sollten sich die Bosse mit den Personalentscheidungen nicht Zeit lassen, sonst nutzen die europäischen Top-Klubs die Gunst der Stunde.

Am Sonntag wollen sich die Bayern auswärts beim 1. FC Köln die Tabellenspitze zurückholen (alle Infos im Live-Ticker).

kus

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.