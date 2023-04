Überraschung vor CL-Kracher gegen ManCity: Choupo-Moting rechtzeitig fit?

Offensive zuletzt harmlos

Der FC Bayern braucht gegen Manchester City vor allem eines: Tore. Eine Rückkehr von Choupo-Moting könnte Abhilfe leisten – und scheint denkbar.

München - Nur drei Treffer erzielte der FC Bayern München in den vergangenen vier Pflichtspielen. Jeweils einen in den beiden Partien gegen den SC Freiburg und am vergangenen Samstag gegen die TSG Hoffenheim, beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League in Manchester blieb man gar ohne eigenes Tor – trotz der hochkarätig besetzten Offensivabteilung.

Name: Eric Maxim Choupo-Moting Geburtsdatum und -ort: 23. März 1989 in Hamburg Beim FC Bayern München seit: Oktober 2020 Größte Erfolge: 2x Deutscher Meister, 2x Französischer Meister, 1x Französischer Pokalsieger, 1x Klub-Weltmeister

FC Bayern: Choupo-Moting zuletzt mit Knieproblemen

Was dem FCB in drei der vier Partien fehlte, war allerdings der klassische Neuner, in der laufenden Saison verkörpert durch Eric Maxim Choupo-Moting. Einzig im DFB-Pokal-Viertelfinale stand der Kameruner 64 Minuten auf dem Rasen, die restlichen Begegnungen verpasste er aufgrund von Knieproblemen.

Zweimal wurde der 34-Jährige von Serge Gnabry im Angriffszentrum vertreten, beim Ligaspiel gegen Freiburg übernahm Sadio Mané. Nachhaltig Eigenwerbung betreiben konnte keiner der beiden. Eine Rückkehr Choupo-Motings vor dem Rückspiel gegen ManCity am Mittwoch (19. April), in das die Münchner mit der Hypothek einer 0:3-Pleite gehen, wäre durchaus willkommen. Und ein mögliches Comeback ist anscheinend gar nicht so unrealistisch.

+ Könnte dem FC Bayern gegen Manchester City zur Verfügung stehen: Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting. © ActionPictures / Imago

FC Bayern: Choupo-Moting zurück auf dem Platz

Am Montag trainierte der Nationalspieler mit den Kollegen an der Säbener Straße, nahm laut einem Bericht der Bild an allen Übungen teil. Im Anschluss an die Einheit absolvierte er demnach noch ein kurzes Programm mit Athletiktrainer Dr. Holger Broich, fasste sich währenddessen aber auch ans Knie. Komplett auskuriert ist die Verletzung wohl nicht, die Teilnahme am Mannschaftstraining aber definitiv ein gutes Zeichen im Hinblick auf das CL-Duell.

Wie wichtig Choupo-Moting für das Spiel der Münchner ist, unterstreichen nicht nur seine überzeugenden Statistiken (17 Tore und vier Assists in 28 Pflichtspielen). Ohne ihn fehlt dem FC Bayern ein physischer Zielspieler im gegnerischen Sechzehner, der zudem auch Bälle festmachen und die Flügelspieler in die Tiefe schicken kann. Darüber hinaus arbeitet er auch gut gegen den Ball und weiß offene Räume zu besetzen.

FC Bayern: Sadio Mané vor Kader-Rückkehr gegen Manchester City

Eine Alternative für die Neuner-Position wäre Youngster Mathys Tel, der in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend fünf Mal netzte. Ob der 17-Jährige allerdings gegen den englischen Top-Klub eine Startelfchance erhält, dürfte fraglich sein. Noch fehlt es seinem Spiel an Reife und Konstanz, was aufgrund seines Alters aber auch nicht verwunderlich ist.

Eine weitere Option wäre Mané, der nach seiner Suspendierung in Folge des Schlages gegen Leroy Sané in das Aufgebot zurückkehren wird. „Sadio hat schon eine Reaktion gezeigt und sich entschuldigt. Er wird morgen bei uns ganz normal mittrainieren und am Mittwoch gegen Manchester City im Kader stehen“, kündigte Trainer Thomas Tuchel bereits am Sonntag an. Nichtsdestotrotz dürften bei den Münchnern einige auf einen Einsatz von Choupo-Moting hoffen.

FC Bayern: Upamecano und Davies am Montag nicht im Mannschaftstraining

Während der ehemalige PSG-Spieler am Montag wieder auf dem Platz stand, fehlten zwei defensive Stützen. Sowohl Dayot Upamecano, der im Hinspiel einen rabenschwarzen Tag erwischte, als auch Alphonso Davies trainierten laut Bild in den Räumlichkeiten an der Säbener Straße.

Ob beide Spieler ernsthafte Probleme haben oder aus Gründen der Belastungssteuerung nicht mit der Mannschaft arbeiteten, ist nicht bekannt. Aufschluss darüber dürfte Tuchel bei der Pressekonferenz am Dienstagabend ab 17.30 Uhr geben. (masc)

